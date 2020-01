MARCHÉS MONDIAUX-Les bourses européennes se redressent grâce à une enquête du PMI qui suggère des “pousses vertes” en économie

LONDRES, 24 janvier (.) – Les actions européennes étaient vendredi pour suivre leur première percée quotidienne de la semaine, aidées par les signes d’une reprise économique dans la zone euro, tandis que les inquiétudes plus faibles concernant l’épidémie de coronavirus en Chine Ils ont également encouragé les investisseurs.

* Dans l’un des premiers aperçus de la santé économique de la région cette année, le Markit’s Procurement Manager Survey (PMI) a montré que le secteur privé allemand prend de l’ampleur, avec une croissance des services et un frein à le ralentissement de la fabrication.

* Les chiffres du PMI britannique indiquent, quant à eux, que son vaste segment de services se développera à nouveau en janvier pour la première fois depuis août et que le ralentissement de la fabrication est en baisse.

* Et bien que l’activité manufacturière de la zone euro en général soit restée faible, le rapport PMI a laissé entendre que le pire aurait déjà pu se produire.

* Les données jugées positives par les investisseurs ont aidé l’indice Euro STOXX 600 à étendre ses bénéfices, en ajoutant 1,2% et en se dirigeant vers le premier jour de progression cette semaine.

* Les indices de Francfort et Paris ont progressé respectivement de 1,4% et 1,2%, tandis que la Bourse de Londres a progressé de 1,6%.

* En ce qui concerne les cotations des sociétés, Bayer négocie avec des augmentations de 2,3% après un rapport sur un éventuel règlement à l’amiable dans un procès aux États-Unis pour des accusations concernant les effets cancérigènes de son herbicide Roundup.

* Les contrats à terme de Wall Street ont également indiqué des bénéfices limités à l’ouverture.

* “La confiance des fabricants s’améliore rapidement, ce qui sous-tend les attentes d’une reprise en 2020”, a déclaré Bert Colijn, économiste chez ING, en référence aux chiffres de la zone euro.

* Les données ont accentué l’humeur positive des marchés, qui respiraient plus soulagés après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est abstenue de déclarer l’épidémie d’un nouveau virus en Chine comme une urgence mondiale, bien qu’une alerte demeure Pour la nation asiatique.

* Le virus a tué 26 personnes et infecté plus de 800 personnes. Les autorités sanitaires chinoises craignent que le taux d’infections s’accélère à un moment où des millions de personnes voyagent pour les vacances du Nouvel An lunaire qui s’étendent jusqu’à semaine et a commencé vendredi.

* L’indice boursier mondial MSCI, qui comprend des indicateurs boursiers de 47 pays, a ajouté 0,2%, aidé par la résistance de plusieurs marchés asiatiques.

* Parallèlement, l’indice de référence MSCI pour l’Asie-Pacifique – hors Japon – a augmenté de 0,1%, au milieu d’une journée d’opérations réduites. Les marchés financiers de la Chine continentale, de Taiwan et de la Corée du Sud resteront fermés.

(Rapport de Tom Wilson. Édité en espagnol par Marion Giraldo)