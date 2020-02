La clé du succès de Marcos Luengo est la passion et l’émotion qui mènent à son travail et qui se montrent dans ses vêtements, comme on le voit dans le défilé de ce samedi, où il a montré un discours cohérent avec lequel la mode espagnole a toujours Il gagne.

“L’émotion est ce qui vend”, a déclaré le designer Marcos Luengo, qui dit que lorsque d’autres envisagent de prendre sa retraite, il aime ce qu’il fait, il vit “intensément” et cela se voit dans le résultat de son travail.