Marcos Santana: «J’ai lutté pendant deux décennies pour améliorer le contenu hispanique, et je l’ai fait»

Depuis plus de 30 ans Marcos Santana, directeur de Telemundo Global Studios (TGS), combattez pour que le divertissement latin ait un contenu pertinent et ne devienne pas une cause de moquerie des spectacles en Europe et aux États-Unis, comme cela s’est produit avec les gifles dans les feuilletons classiques.

Prêt à un entretien détendu et décontracté avec Infobae, Santana nous accueille dans le bâtiment intelligent de Telemundo Centerà Miami. Il y a un enregistrement 100 jours pour tomber amoureux, fiction adaptée de Productions souterraines -aujourd’hui détenue par NBC Universal-. Les studios n’ont rien à envier à Hollywood.

Agité et exigeant, le numéro un de Telemenudo parle de tout. Il met en évidence les changements bouleversants que connaît aujourd’hui la consommation et la technologie et nous indique quelle est votre stratégie pour fabriquer des produits de la plus haute qualité.

—Au milieu de la révolution industrielle, comment voyez-vous la consommation et la production?

«Quand j’ai commencé, nous avons tous dit que chaque décennie, un changement arrivait. Et c’était certainement le cas. Ils n’étaient pas radicaux, mais progressifs et progressifs. Aujourd’hui, nous n’avons pas à attendre un an pour les voir: maintenant les changements sont observés mois par mois, et pas seulement au sommet de la consommation mais aussi en technologie. C’est vraiment bouleversant de voir comment les changements se produisent, tout le temps. Avant, lors de l’enregistrement d’une série, nous avons étudié quel appareil photo utiliser et quel objectif utiliser. Cela pouvait prendre trois ou quatre mois dans les studios, juste un an pour commencer l’enregistrement, et la technologie choisie était la meilleure depuis au moins trois ou quatre ans. Maintenant, tout ce processus électoral est impensable car au moment d’avoir opté pour le meilleur appareil photo, sûrement et presque simultanément, deux meilleurs sont déjà sortis. Maintenant, nous apprenons à chaque instant. S’il est facile d’acquérir des informations, il y a tellement d’évolution que le temps ne vous suffit pas.

—Et comment vous adaptez-vous à ce changement?

– Chez Telemundo, nous sommes déjà adaptés à cette évolution. Et pour moi, personnellement, tout cela est un cadeau parce qu’au sein de l’industrie, en tant que cadre, créatif, entrepreneur ou producteur, J’ai toujours eu du mal à améliorer le contenu hispanique. Ce fut mon grand combat pendant deux décennies. Jusqu’à ce que j’ai réussi.

“Qu’attribuez-vous la difficulté à réaliser?”

—Parce qu’en Amérique latine, il y avait toutes sortes d’obstacles. Les marchés sont soumis à des monopoles, à des duopoles et, au mieux, à un oligopole. Pendant des années, il n’y avait qu’une seule chaîne de télévision au Mexique, TV. Puis, à l’âge de 30 ans, un autre est sorti, Aztec TV. Aujourd’hui, il y a deux canaux et demi, un qui s’appelle Image, mais ce n’est rien pour un pays de 140 millions d’habitants. Au Venezuela, il y avait deux chaînes pendant 50 ans: Venevision et Radio Caracas. En Colombie, L’escargot et RCN; en Argentine, Telefe et Arting. Autrement dit, notre continent pauvre a toujours été voué à des monopoles … Et avec un seul genre: le feuilleton.

“À quel moment de votre carrière êtes-vous?”

«Dans le meilleur des cas, parce que je pouvais vraiment avoir une maison aux États-Unis qui comprenait ma vision et parier sur cette vision de produire un contenu hispanique de qualité. Ce qui est beau, c’est que nous avons marqué un style, une forme et une méthodologie sans précédent, comme enregistrer dans trois ou quatre pays avec des talents du monde entier, de toutes nationalités, alors qu’aucun de ces empires latino-américains ne l’a fait. Ils n’enregistrent que 80% dans un studio et 20% à proximité. La dernière saison de Reine du Sud nous l’avons enregistré dans huit pays et dans 14 villes, avec plus de 27 nationalités dans la production. Je veux dire qu’en tant que chaîne de télévision, il n’y a personne d’autre pour faire cet effort. Depuis 20 ans j’ai recherché la qualité. Cette qualité dont j’étais convaincu que les Hispaniques étaient capables d’atteindre. La même qualité que nous faisons aujourd’hui: comme avec Peacocktv, notre nouvelle plateforme qui débutera avec une série en espagnol, Arme de femme, Protagonisée par Kate del Castillo.

—Pour ces produits, il est entendu qu’un budget important est nécessaire. D’où vient l’argent pour l’investissement?

– Cela a été précisément une de mes ressources ou de mes qualités, et que j’ai réussi à laisser comme graine dans cette industrie. Je suis une personne qui a réussi à déménager, qui n’est pas satisfaite d’avoir des ressources, pour que la production soit meilleure. Par exemple, pour La Reine du Sud, je n’ai pas pu le produire car ce budget était impossible. Nous sommes venus serré pour couvrir le coût. J’ai eu l’idée, la vision de la série et comment je voulais la présenter. J’ai donc cherché un coproducteur, qui n’était ni plus ni moins que Netflix. Ce n’était pas facile mais j’ai convaincu Netflix de placer la moitié des ressources car si je n’avais pas eu à le tourner uniquement au Mexique ou aux États-Unis, en Colombie, point final. C’est une formule entre rechercher un partenaire et empêcher votre idée dans 20, 30, 40 pays, et avec cet argent pour développer un plan d’affaires pour cette production.

—Quelles sont les exigences de base pour être un producteur exécutif prospère?

– J’ai récemment dit à un ami que le véritable producteur exécutif d’une série est celui qui est capable de prendre une idée et de la porter à la banque. Tout d’abord, c’est pour détecter l’idée; La seconde consiste à l’assembler, l’assembler, l’exécuter et la vendre. Ce qui importe dans cette industrie, c’est que quelqu’un mette de l’argent, et quelqu’un a besoin d’un retour.

—Quelle est votre stratégie lors du choix d’une idée?

“D’abord, ce que j’aime.” C’est faux que je cherche une idée que les autres aiment: vous ne pouvez pas faire quelque chose de bien que vous n’aimez pas. Nous, les humains, sommes comme ça: vous ne pouvez pas embrasser quelqu’un que vous n’aimez pas, vous ne pouvez pas vous nourrir avec des aliments dont vous n’avez pas envie. C’est la nature humaine, et j’agis en tant que telle. Je sélectionne les projets qui me plaisent puis j’analyse quelle gamme socio-culturelle et économique sera orientée.

“Que diriez-vous de votre compétition actuelle?”

– Que s’ils veulent rivaliser avec nous, ils devront le faire sur la même ligne. Autrement dit, pour produire du contenu dans un espagnol décent, de qualité, avec des bénéfices et des marges de profit raisonnables. Le problème est que l’industrie latino-américaine et les entrepreneurs qui ont dirigé l’industrie en Amérique latine pendant des années ont investi un peso et voulaient en gagner 100, et c’est pourquoi c’était toujours un produit si mal fabriqué.

—Quelle est, selon vous, la plus grosse erreur de l’industrie?

– Dans tous les domaines, le malheur de l’Amérique latine est que les hommes d’affaires ont toujours fonctionné avec une mentalité de gagner des marges gigantesques, comme je viens de le dire: tout ce qui vous a donné 10% était un peu. C’est différent dans les pays développés où une entreprise où les gens gagnent 3%, 5%, 7%, 10% ou 15% est une entreprise formidable, mais en Amérique latine, non. 150%, 180%, 300% … beaucoup!

“Comment regardez-vous la télévision aujourd’hui?”

– C’est un moyen qui survivra pour toujours. Un, parce que c’est gratuit. Deux parce qu’il est en direct: en tout cas qu’il y a un événement on ira toujours à la télévision pour le voir, que ce soit une chose importante, une tragédie, une attaque, on ira en direct … Il en va de même pour les grands événements sportifs: Nous irons toujours en direct. L’expérience en direct est autre chose. Mais la fiction va être minimisée: il y aura cinq ou six heures par jour, mais vous verrez une ou deux heures de contenu très bien fait et précis. Les jeunes de 3 à 30 ans n’autorisent plus personne à courir car à 19 ans le programme commence. Cela n’arrive pas, mais les jeunes deviennent aussi des adultes … Et quand vous êtes adulte et que vous rentrez chez vous, vous ne voulez plus utiliser, pour vous divertir, l’équipement que vous avez eu toute la journée pour travailler: l’ordinateur portable, l’iPad, le mobile. Vous voulez quelque chose de passif, qu’un autre pense pour vous, et là vous allumez le téléviseur …

– Et quand Santana arrive chez lui, que regarde-t-il à la télévision?

“Quand je rentre à la maison, je cuisine, j’adore cuisiner et ça me détend beaucoup.” Entre penser quoi faire, entre être créatif … Parce que c’est un formidable processus de création: peut-être que dans l’assiette il n’y a que de l’oignon, et j’arrive à me déconnecter dans la cuisson.

—Quand je termine le dîner, j’essaye généralement de rattraper mes affaires personnelles, mon courrier, mon WhatsApp, et je le termine généralement par une série. Tout ce qui se transmet sur Telemundo et tout ce qui est de la fiction j’ai déjà vu 30 fois …

– Récemment, à Natpe 20202, il a reçu les Brandon Tartikof Legacy Awards, comment a-t-il vécu cette reconnaissance?

“J’ai d’abord pensé si je le méritais ou non.” Je me suis demandé: “Pourquoi ces Américains me donnent-ils ce prix?” J’ai eu du mal à l’assimiler … Maintenant que c’est arrivé, je sens que je l’ai reçu simplement parce que je suis une personne qui a du mal à rendre le contenu latin pertinent et à ne pas être la raison de se moquer des spectacles en Europe et aux États-Unis, comme avec le giflé dans des feuilletons classiques, dont ils se moquent dans tous leurs spectacles. Ce que je produis aujourd’hui ne peut plus être une question de moquerie nulle part.