Mardi 28 avril: 5 activités en ligne à pratiquer chez soi

Un hommage à Arlt avec “Erdosain”

Le Centre culturel Kirchner célèbre 120 ans depuis la naissance de Roberto Arlt (1900-1942), avec une projection spéciale du long métrage Erdosainde Fernando Spiner y Ana Piterbarg, basé sur le roman Les sept fous.

Le film, qui peut être vu comme une première à travers la page, est accompagné de l’hommage par des textes spéciaux de Horacio González y Maria Pia Lopez (anciens directeurs de la Bibliothèque nationale et du Musée du livre et de la langue, respectivement), Diego Velázquez (acteur qui a joué le protagoniste de l’histoire) et Alejandro Montalbán y Gabriel Reches, membres de l’équipe originale de la série télévisée.

Cast: Diego Velázquez, Belén Blanco, Carlos Belloso, Pablo Cedrón, Daniel Fanego, Daniel Hendler, Moro Anghileri, Leonor Manso, Magdalena Capobianco, Marcelo Subiotto, Claudio Rissi, Pompeyo Audivert, Fabio Alberti et Martín Slipak.

Dans le paysage entre le réel et l’imaginaire

Des années après l’inauguration de l’exposition «dans le paysage», organisée par Diana Wechsler, qui a réuni les meilleurs paysagistes traditionnels argentins avec des artistes contemporains, à MUNTREF, certains d’entre eux réfléchissent à nouveau dans le contexte de ces temps nouveaux, enfermés et affligés par une pandémie à fin incertaine, sur le paysage réel et symbolique.

Le Mardi 28 mars Dans le cadre du programme conçu pour cette quarantaine #miramuntref, depuis la plateforme et les réseaux @muntref, l’exposition “Dans le paysage …” est visible sur la visite virtuelle, tandis que les jours suivants les vidéos dans lesquelles les artistes seront présentés ils réfléchissent.

Tant l’exposition que cette nouvelle œuvre «contiennent l’idée de l’infini, qui inclut son contraire, l’enfermement. L’espace et la réflexion dans lesquels ces horizons infinis sont présentés dans les œuvres comme faisant partie de quelque chose de plus grand, par défaut, abordent une autre dimension possible qui est celle du confinement », explique Wechsler.

L’exposition comprend Res, Matilde Marín, Ananké Asseff, Jorge Macchi, Liliana Porter, Edgardo Rudnitzky et Diana Dowek, qui se présentent avec des vidéos tournées ces derniers jours, chez eux, pendant qu’ils créent, pensent et passent par la quarantaine.

Peut être vu de ce mardi au 30 avril dans tous les réseaux MUNTREF et ce lien.

“La première usine”, par Víktor Shklovski

Le Fonds pour la culture économique met à disposition “La première usine”, qui fait partie du livre La troisième usine, publié dans le volume The Third Factory / Once Upon a Time (Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012).

Victor Shklovski, Écrivain prolifique sur la théorie littéraire et précurseur du formalisme russe, il apparaît comme le protagoniste d’un ensemble de mémoires où un temps décisif est enregistré: les premières décennies du XXe siècle. La mémoire de Shklovski est celle de tout ce qui a contribué à construire la vie, qui se combine en formant l’usine de vie, la “troisième usine”: la famille, la ville de Saint-Pétersbourg, les hommes qui ont marqué l’époque –Mayakovsky, Blok, Gorky, Lénine, les futuristes, les formalistes -, la révolution, le travail, la littérature, le monde de l’art, la cinématographie naissante, les discussions, la théorie littéraire.

Le livre a été traduit du russe vers l’espagnol par Irina Bogdaschevski, avec révision de Fulvio Franchiet contient un texte de Laura Estrín.

Simón Jesús de Palacios, Tilo Escobar et Nacha Roldán, trois figures légendaires de la musique côtière

Poésie, danse et styles dans une série de quatre programmes spéciaux sur le chamamé, avec musique et réflexions des protagonistes.

Ce deuxième volet propose de la musique et des interviews de trois grandes figures du style côtier: l’accordéoniste Tilo Escobar et les chanteurs Simón Jesús de Palacios et Nacha Roldán. Le chapitre comprend également la participation de plusieurs talents de la nouvelle génération de chamameceros: Germán Obispo, Luciano et Julieta Obregón et Ernestito Montiel.

Entretien avec Daniel Maza au Bebop Club

Tous les mardis à 18h00, Aldo Graziani interviewer un ami artiste du club, via Instagram Live, et ce mardi c’est le tour du musicien uruguayen Daniel Maza.