Margaret Burbidge, astronome qui a étudié le fonctionnement interne des étoiles, décède à 100 ans

Margaret Burbidge, une astronome qui a apporté une contribution vitale à notre compréhension de ce qui se passe à l’intérieur des étoiles et qui a travaillé sur des instruments pour le télescope spatial Hubble, est décédée à 100 ans.

L’Université de Californie à San Diego, où Burbidge avait travaillé de 1962 à 1988, a annoncé sa mort sur Twitter lundi 6 avril, notant qu’elle était décédée dimanche 5 avril. Burbidge était surtout connue pour son travail établissant comment les étoiles produisent des éléments de plus en plus lourds et les répartissent dans l’univers.

Dans les années 1950, le fait que des éléments naissent dans les étoiles était déjà établi, mais le mécanisme était inconnu. Burbidge a dirigé une équipe de quatre personnes qui a publié un document de 100 pages décrivant les détails des réactions qui se produisent dans les étoiles, des observations astronomiques qui soutenaient l’idée et une chaîne hypothétique d’événements qui provoqueraient des explosions stellaires qui distribueraient des éléments dans l’espace. Un collègue a par la suite remporté le prix Nobel pour ses recherches sur ces réactions stellaires.

“Ce fut le premier, et est toujours, le document le plus important jamais écrit sur ce sujet … vous donnant le livre de recettes sur la façon dont vous faites les éléments et pourquoi”, Mark Thiemens, chimiste à l’Université de Californie, San Diego, a déclaré dans un communiqué publié pour commémorer le 100e anniversaire de Burbidge.

Le travail a conduit certains à surnommer Burbidge “Lady Stardust” en reconnaissance de son rôle en découvrant comment les réactions qui ont lieu au sein des étoiles créent les éléments tout autour de nous.

Burbidge a également recherché des quasars, ou trous noirs supermassifs qui créent des jets à grande vitesse, notamment en utilisant les données recueillies par le télescope spatial Hubble sur de tels objets. Elle a encouragé la construction de Hubble, notamment en travaillant sur le spectrographe d’objets faibles, qui a passé sept ans à observer dans l’espace.

Comme beaucoup d’autres femmes astronomes effectuant des recherches au 20e siècle, Burbidge a dû franchir des obstacles systémiques à son travail. À un moment donné, elle a eu accès à une installation d’observation de premier plan en prétendant être l’assistante de son mari, qui était également astronome et qui a collaboré à son travail de chimie stellaire.

Plus tard dans sa carrière, elle a refusé un prix éminent décerné aux femmes en astronomie, écrivant: «Il est grand temps que la discrimination en faveur et à l’encontre des femmes dans la vie professionnelle soit supprimée.»

Née en 1919, Burbidge a grandi au Royaume-Uni, est tombée amoureuse du ciel nocturne lorsqu’elle était enfant et a travaillé dans le laboratoire de chimie de son père.

Quand elle a vu une galaxie spirale pour la première fois, selon l’astrophysicienne Andreea Font de Liverpool John Moores University commémorant le centenaire de Burbidge dans The Conversation, elle a écrit: «Je sentais que c’était presque un péché de profiter de l’astronomie autant, maintenant que c’était mon travail et la source de mon gagne-pain. “

