Margaret Court: un demi-siècle étant le meilleur | Sports

Treize de ses 24 titres du Grand Chelem les ont gagnés avec son nom de naissance, le très commun Smith. Mais les onze autres et le Grand Chelem proprement dit – les quatre «majors» en 1970 – ont célébré après avoir pris, comme il est de coutume dans le monde anglo-saxon, le nom de son mari, Barrymore Court.

«Court», comme «court» en anglais.

Margaret Court a été couronnée il y a 50 ans championne de l’Open d’Australie. Il a ensuite lié Roland Garros, Wimbledon et l’Open des États-Unis et a été la deuxième femme à remporter tous les “ grands ” la même année, après le plein succès réalisé par l’Américaine Maureen Connolly en 1953.

Un demi-siècle plus tard, personne ne peut prendre la place de Court dans l’histoire du tennis, bien qu’ils puissent peut-être effacer son nom de certains «courts» et, probablement, du cœur de nombreux fans.

Martina Navratilova et John McEnroe mènent une campagne appelant au retrait du nom de l’extenseur de la deuxième piste de Melbourne Park, où se déroule ces jours-ci le premier Grand Chelem de l’année. La raison, ses manifestations controversées contre le collectif LGTBI.

La cour est un ministre évangélique aux idées ultraconservatrices. «Les enfants transgenres sont un produit du diable» ou «le tennis est plein de lesbiennes» sont certaines de leurs perles. Il a critiqué Navratilova car, en dépit d’être un grand joueur, c’était un mauvais exemple pour les enfants à cause de son homosexualité. Et quand il était actif, dans les années soixante-dix du siècle dernier, il avait déjà montré quelle était son idéologie en louant «l’apartheid» implanté par le gouvernement sud-africain.

L’Open d’Australie a exclu que ce soit elle, lors des 50 ans de son Grand Chelem, qui a remis le trophée au vainqueur de l’édition 2020. Elle a simplement consacré un hommage discret au plateau qui reproduit, en relief, exactement ce coup dans lequel Court étend son bras à la recherche de la balle avec sa raquette en bois. Il est sur le point de voler, touche juste le sol avec le bout de la chaussure, dans un geste technique parfait, le corps tendu, le bras gauche derrière et le regard fixé sur le ballon qu’il s’apprête à retourner. Une danseuse sur la piste, qui esquisse un sourire en devinant le coup gagnant.

Margaret Court a remporté l’Open d’Australie onze fois, cinq fois Roland Garros, trois fois Wimbledon et cinq l’Open des États-Unis. Vingt-quatre tournois individuels du Grand Chelem, auxquels il a ajouté 19 en double féminin et 21 en double mixte. Un record invaincu 44 ans après sa retraite.

John McEnroe a déclaré qu’il n’y a qu’une seule liste plus longue que celle des victoires de la Cour: celle de ses déclarations homophobes. Et il a encouragé Serena Williams, qui a 23 «grands», à gagner deux autres pour battre l’Australienne dans le livre des records. Mais sur le court, pour le moment, il n’y a pas de meilleur joueur dans l’histoire du tennis que Court et il n’y a pas d’opinion à ce sujet.

