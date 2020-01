María del Carmen Bianchi, nouvelle directrice de la Conabip: «Nous allons mettre les bibliothèques populaires en phase avec les réseaux sociaux»

María del Carmen Bianchi, nommé il y a quelques heures à la tête de la Commission nationale des bibliothèques populaires (Conabip), poste qu’il occupera pour la troisième fois depuis 2003, a déclaré aujourd’hui qu’il avait, avant tout, “regardé vers l’avant, reconstruit, debout”, se référant à la principal défi que devra relever sa direction à la tête de l’entité qui représente plus d’un millier de bibliothèques et centres de lecture, communaux, populaires et quartiers à travers le pays.

“J’apprécie la confiance du ministre de la Culture, Tristan Bauer; du président de la Nation, Alberto Fernandez, et du vice-président Cristina Fernandez, car ils savent que la tâche à accomplir est complexe », a déclaré Bianchi.

«Nous devons avant tout regarder vers l’avenir, comme en 2003. Pour être en mesure d’anticiper ce qui se passera en matière de livres, de lecture et de besoin de formation des bibliothécaires. Fournir l’équipement et le mettre à jour. Huit ans après mon départ, ce que nous allons faire, c’est mettre les bibliothèques populaires en phase avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur les autres médias et résoudre les situations urgentes que nous devons résoudre. »

Psychologue, éducatrice, deux fois présidente de Conabip (en 2003 et 2011) qui a travaillé pour le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation des États américains (OEA), Bianchi assume pour la troisième fois la charge de Conabip, encadrée par l’une des crises les plus fortes du secteur de l’édition que l’Argentine ait connue, combinée à des politiques de promotion du livre et de la lecture appauvries entre 2016 et 2019, sous le gouvernement de Mauricio Macri.

“Le Conabip, comme toutes les organisations de la Culture, a souffert de la définition”, a-t-il déclaré. C’est pourquoi l’obstacle au développement des politiques mises en œuvre. La situation des bibliothèques populaires a été affectée par les tarifs, l’inflation, le non-paiement des subventions salariales dans le cas de certaines provinces. Je sais ce que les bibliothécaires m’ont demandé en ce moment, d’après ce qu’ils m’écrivent et disent. »

Approfondie par la dégradation du ministère de la Culture au Secrétariat, Conabip a perdu l’achat annuel de 1200 exemplaires (aux éditeurs qui ont répondu au thème proposé chaque année par le biais d’un comité spécial), tandis que l’un de ses chevaux de bataille, le Book% Program, La subvention à l’inflation a été maintenue sans mise à jour, qui a atteint 54% en décembre dernier.

Cela signifiait qu’environ 350 livres que chaque bibliothèque pouvait acheter en 2015, à 50% de son prix, étaient tombés à environ 70 en 2019. Pendant cette période, le budget du programme est passé de 15 millions à 24 millions, mais en un pourcentage bien inférieur à l’inflation. Et la subvention, qui a touché en 2016 1 500 bibliothèques et 3 000 bibliothécaires; en 2019, il a atteint 880 bibliothèques et 880 bibliothécaires.

“Nous essaierons de nous conformer au programme Book% et à l’arrivée des bibliothèques à la foire”, a déclaré Bianchi en référence à la Foire internationale du livre de Buenos Aires qui aura lieu du 30 avril au 18 mai; Nous essaierons également de respecter le livre, la lecture et les politiques qui les favorisent, alors, allons travailler. Comme le dit Alberto: “Nous ne nous plaignons pas, nous sommes venus prendre les choses en main”.

“Les subventions ont diminué, ainsi que le nombre de bibliothèques et de bibliothécaires qui les reçoivent”, a-t-il déclaré. Nous verrons comment faire pour trouver des alternatives en peu de temps. Il y a de nombreuses priorités urgentes, mais le président est particulièrement préoccupé par la lecture, nous l’avons vu lors de la présentation du plan de lecture », au musée de la Casa Rosada, le 30 décembre.

Bianchi remplacera Leandro de Sagastizábal, qui a remis sa démission le 10 décembre, le même jour Alberto Fernandez Il a assumé la présidence, et ce sera son troisième chapitre à la tête de la Conabip: «Je respecte et j’aime ce que font les commissions directives des bibliothèques populaires, ce sont plus d’un millier d’organisations dédiées à la culture et, pour cet effort qu’elles font dans tous les pays, ils méritent que nous fassions notre chose. C’est un monde de richesse auquel ils contribuent », a-t-il conclu.

Auteur de publications spécialisées, Bianchi était sous-secrétaire à la gestion publique et sous-secrétaire aux mineurs dans la province de Buenos Aires; Professeur à l’Université de Buenos Aires (UBA); coordonnateur du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD); et président de la Fondation Pibes Unidos.

En tant que consultante indépendante, elle a travaillé en Uruguay, au Chili, au Nicaragua, au Salvador, au Honduras, au Panama et en Argentine. Elle est titulaire d’un diplôme en psychologie de l’Université métropolitaine autonome du Mexique et d’un master complet en politique, évaluation et gestion sociale à Flacso Argentine. Elle a été députée nationale entre 2011 et 2015.

Le Conabip est une agence du ministère de la Culture de la Nation qui encourage le renforcement des bibliothèques populaires en tant qu’organisations de la société civile et promeut leur appréciation publique en tant qu’espaces physiques et sociaux pertinents pour le développement communautaire et la construction de la citoyenneté.

Sa fonction est d’orienter et d’exécuter la politique gouvernementale, à travers un modèle de gestion associé qui favorise la consolidation du caractère autonome de ce mouvement social unique composé de près de 2 000 bibliothèques et 30 000 bénévoles qui, à travers le pays, déployer leurs actions depuis 1870.