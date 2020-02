María Elena Walsh aurait 90 ans: une féministe avancée qui a transgressé ce qui était attendu d’une femme de son temps

Aujourd’hui, María Elena Walsh aura 90 ans: 90 ans d’un artiste tout-terrain, difficile à maudire. Compositeur, poète, chanteur, cuplétiste, narrateur, dramaturge, scénariste, auteur de certaines des plus belles pages de littérature nationale et de chansons qui fredonnent encore adultes et adultes, filles et garçons. 90 ans aussi de une femme audacieuse, qui a transgressé les normes mais surtout les rôles de genre et les attentes de son temps.

«Les femmes, comme les Noirs, les colonisés, la classe ouvrière, comme nous le savons, moins nous voulons de cadeaux; Nous voulons ce qui nous appartient de droit et ils nous arrachent jour après jour, c’est-à-dire tout. Les femmes, gardiennes de la vie – pour être tirées au sort dans les guerres – nous voulons plus que jamais la défendre contre les fabricants de la mort. Mais selon comment et quand on le détermine (…) J’ai relu cette lettre écrite lors du fonctionnement de la machine et je suppose qu’elle peut être agressive. Désolé. Je ne pouvais pas empirer les choses. Quel que soit le style, il m’est impossible de refléter l’agressivité d’un village d’urgence, d’un avortement clandestin, des prix des pharmacies. Ces ingrédients constituent un naufrage dans lequel les femmes et les garçons viennent en premier. Comme dans les succès nationaux, nous nous faufilons par l’arrière. Merci messieurs. »

Lettre à un compatriote (Extra Magazine – 1973)

«Ici se trouve une pauvre femme morte de fatigue. De sa vie, il n’a jamais pu croiser les mains. Je sors de cette vallée de chiffons et de savon comme je suis venu, sans autre chance que l’obligation, plus de paiement que d’oubli. Alléluia, je déménage dans une maison où rien ne se salit à nouveau. Personne ne me demandera de manger, dans ma dernière demeure, je n’aurai pas à repasser ni à coudre comme condamné. »

«María Elena Walsh a réfléchi sur la condition des femmes de manière poétique, musicale et existentielle. Elle n’écrit pas pour les femmes, mais de sa conscience de femme. Et c’est une conscience apprise avec douleur, apprise avec l’expérience de l’arrogance des gouvernements des années 40 en Argentine, tirée de la prohibition petite-bourgeoise, de l’exemple de sa mère … Tout son travail est pensé, ressenti et souffert de l’expérience de l’arrogance masculine ».

Qui parle avec Infobae est l’écrivain Gabriela Massuh, auteur du livre Je suis née pour être brève: María Elena Walsh. Art, passion, histoire, amour, dans lequel il partage un rapport qu’il a fait au début des années 80 pour sept mois de chimiothérapie à la femme qu’il considère comme un immense amour dans sa vie, ce qui l’a aidée à changer sa vision politique de la vie.

«(…) femme accablée de plumeaux. Les légumes nous menacent, nous gérons des verres, des chiffres, des peluches, ils nous enlèvent du temps réservé pour acheter une tranche de sommeil. Dans la somme des couches et du tintement du petit déjeuner, dans les doses répétées du marché et dans l’élaboration de la peur que nous quittons, le battement de cœur que nous consacrons à la folie s’en va. Et ceux qui portent une ombre masculine, un pouvoir hérité, un empire confortable, commandent notre servitude humaine alors qu’ils commencent sérieusement à faire de la fosse de la guerre, le pain obstiné de la souffrance. »

Ode domestique (poème “fait main”) – 1965)

Plus de mots que de pinceaux

María Elena Walsh est née un samedi de 1930 et a grandi dans la ville de Ramos Mejía. Elle était la deuxième fille d’Enrique Walsh, un employé des chemins de fer d’origine anglaise et irlandaise, et de Lucía Monsalvo, une Argentine aux gènes andalous. L’assemblée familiale comprenait une autre fille de cinq ans de plus que María Elena et quatre enfants du premier mariage du père.

Ses biographies mettent en évidence une enfance libre dans l’extrême ouest de Buenos Aires. Une maison avec un piano et un papa qui jouaient et rimaient au rythme de chansons de tradition anglaise. Il a également hérité de la passion de la lecture de cet homme. Sa mère était une dame de peu de mots, qui rejetait l’ostentation et cuisinait des bonbons.

À 12 ans, María Elena Walsh est entrée à l’École nationale des beaux-arts Manuel Belgrano, dans la capitale fédérale, parce qu’elle aimait dessiner. Mais Il n’avait pas besoin de beaucoup de temps pour se distinguer par ses mots plus que par les coups de pinceau.

Avec seulement 15 ans, l’un de ses poèmes a été publié dans le magazine El Hogar, et en 1947, il a payé avec ses économies l’impression de son premier livre de vers Automne impardonnable, qui a célébré avec enthousiasme des écrivains de la taille de Juan Ramón Jiménez, Jorge Luis Borges et Pablo Neruda.

Une féministe avancée

La bibliothèque de sa jeunesse a ajouté des textes de Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Doris Lessing et Victoria Ocampo. Ces grandes cultures du XXe siècle ont ensuite fait l’objet de plusieurs ouvrages dans lesquels Walsh s’est rebellé contre la subordination des femmes.

«Qui a dit que le féminisme n’est pas l’intégration humaine? Et qui a dit que Victoria n’était pas féministe? Est-ce qu’une dame, si éduquée, si belle, académique, pour couronner le tout, ne peut pas plutôt ne pas être féministe. (…) Le mot féministe fait peur à beaucoup de gens. Surtout ceux qui craignent le ridicule. “

Sur l’idéologie de Victoria Ocampo. Féminisme et non-violence (Clarín – 1973)

«C’était compliqué de se faire une place dans un monde dominé par les hommes. Et surtout une voix comme celle de María Elena, où La marque de genre est couverte d’une grande fierté. C’était une intellectuelle féministe », explique la biographe Sergio Pujol dans l’un des chapitres de la série documentaire Illuminated Memory.

“Il arrive que je ne supporte pas / que dans la rue je crie / au premier changement: /” Tu devais être une femme! “/ Je suis une femme et je me trompe / mais toi, qui crois-tu? / Valentina l’astronaute, / Evita, Sr. Juana Inés? / Vous êtes le lion du métro, / beaucoup de club et petit roi. […] Avec moi, vous aviez tort / programme et chaîne. / Tu m’as pris pour ta grand-mère / qui a enduré sans ciller. / Si vous avez un monopole / Succès universel / Je vous laisse libre / mais vous, laissez-moi tranquille. / Et quand les pommes de terre brûlent / préparez-vous sans maman!

La féministe (Poemario “Handmade” – 1965)

«On peut être un homme ou une femme, le machisme n’est pas non plus une affaire de gènes: peu de gens de plus que certaines femmes, seulement qu’ils sont par instinct pour conserver, abandonner, imiter les hommes, pour le confort ou parce qu’ils les laissent parler à la télé Vous êtes aussi pour toutes ces raisons mais aussi parce qu’on le croit supérieur: environ 10 000 ans ont passé l’avis et bien sûr, vous continuez à acheter un produit inexistant.

Sachez pourquoi vous êtes macho (Magazine Humour – 1980)

Sa perception du manque de liberté sous le premier gouvernement de Juan Domingo Perón Il l’a exilée en Europe. Avec Leda Valladares – poète, folkloriste et son partenaire – ils ont formé le duo vocal «Leda et María» et ont vécu quatre ans à Paris en chantant des rythmes typiques du nord-ouest argentin. Ils ont enregistré des disques, joués dans des radios, des studios de télévision et dans des théâtres de plusieurs pays du continent. Certaines nuits, des personnages comme Picasso et Chaplin les accompagnaient du public.

En parallèle, María Elena Walsh a commencé à écrire et à musicaliser avec la guitare la première versets pour garçons et filles. Il a invité à jouer avec la liberté, à voler, à imaginer, à rompre avec la réalité … et Aucune enfance n’était la même après leurs histoires. À travers une merveilleuse poétique de l’absurde, María Elena a proposé d’autres personnages et discours. Un autre univers, divers, de possibilités, où leurs marques de genre sont également visibles:

«Si jamais vous trouvez derrière un arbre ou derrière quoi que ce soit, un inspecteur nain et sage qui vous dit qu’il n’est pas possible qu’il y ait un nain et 7 Blanche-Neige, ou qu’il ne soit pas possible pour toute autre belle chose d’exister, vous ils peuvent répondre: Oui monsieur, ça existe, dans la forêt de Gulubú ».

Le nain et les sept Blanche-Neige (“Cuentos de Gulubú”, 1966)

«La princesse a aimé l’idée et a décidé, pour une fois, de désobéir à son père. Il est allé courir et danser dans le jardin avec le papillon. […] La princesse est à Jarana où elle en a envie ».

Histoire d’une princesse, de son père et du prince Kinoto Fukasuka (“Contes de Gulubú”, 1966)

Avec ses articles, il a fait une tranchée tenace contre la férocité de la dernière dictature civico-militaire en Argentine, et la démocratie a déjà été récupérée, entre autres projets, il a pris la tête, avec Susana Rinaldi et María Herminia Avellaneda, du programme La cigale; un espace insolite de réflexion et de débat sur et pour les femmes.

Depuis Mémoire illuminée, Rinaldi rappelle cette expérience emblématique de la télévision: «Ceux qui nous ont demandé de faire La Cigarra sont les mêmes qui nous ont fait sortir parce que nous avions peur d’eux. Ils nous ont attaqués partout. Il y a eu une étape de la femme sans méfiance qui a effrayé beaucoup de gens. “

En 1990, María Elena Walsh a publié Marié d’antan, une romanisation de son enfance et de son adolescence, qu’il a complétée en 2008 avec les souvenirs autobiographiques de Fantômes dans le parc. Dans ces pages, il voulait laisser cela Sara Facio était son «grand amour, cet amour qui ne s’use pas mais qui devient une parfaite entreprise». Walsh est décédé en janvier 2011, à 80 ans.

Maria Elena Walsh était un transgresseur authentique, qui a su donner tout son sens à cette transgression. C’était sexuellement, avec l’audace de sa création artistique et aussi en matière politique. En dialogue avec Infobae, ce dont se souvient la prestigieuse sociologue et historienne Dora Barrancos.

«Elle n’était pas une féministe de fuste, elle n’était pas une féministe de ton surélevé, elle n’était pas une militante féministe, mais c’est en tout cas le moins. Parce que le label n’a pas d’importance, peu importe comment au nom du féminisme les jeux de vie sont joués, ce qui compte c’est la subjectivité irrévérencieuse et le comportement en consonance ».

Activités gratuites en hommage à María Elena Walsh qui seront offertes aujourd’hui au CCK

CHANT LE SOLEIL Concert symphonique avec direction et arrangements de Gustavo “Popi” Spatocco et la participation d’un ensemble composé de musiciens de l’Orchestre national de musique argentine Juan de Dios Filiberto et de l’Orchestre symphonique national. Chanteurs invités: Lula Bertoldi, Juliana Gattas, Georgina Hassan, Daniela Herrero, Nadia Larcher, Julieta Laso, Silvina Moreno, Julia Moscardini, Sofía Viola et Micaela Vita.

Auditorium national | Samedi 1, 20 h 00

Le groupe Marielenos (composé de Nicolás Maruca à la basse et au chant, Ismael Juncos à la guitare et au chant et Jonatan Figueroa à la batterie et au chant) interprétera une sélection des chansons emblématiques de María Elena à l’époque du rock.

Chambre Argentine | Dimanche 2, 16 h 00

Avec la conduction des poètes Javier Roldán et Verónica Yattah, des lectures de textes inédits inspirés de María Elena seront faites, par Mónica Sifrim, Juan Fernando García, Gaita Nihil et Paula Jiménez Espagne. De plus, Flor de Filipe, Malu Kruk, Aye Pin, Daniel Lipara, Enrique Sardi et les spectateurs liront les poèmes de Walsh.

Salle d’honneur | Samedi 1, 18: 00h

FILMS COURTS POUR GARÇONS

Neuf courts métrages seront projetés, dont certains dédiés au travail de María Elena Walsh.

Chambre 307 | Samedi 1 et dimanche 2, de 13h00 à 20h00