María Laria surprend en montrant son corps en bikini

L’ancienne conductrice de Telemundo partage une photo sur Instagram María Laria a l’air spectaculaire et laisse ses seins presque exposés Elle se souvient de son mari bien-aimé, Carlos

María Laria, ancienne conductrice de Telemundo, a surpris ses followers en téléchargeant une photo sur son compte Instagram officiel montrant son corps en bikini.

La journaliste cubaine, qui était l’hôte de l’émission “Face to Face”, a l’air spectaculaire dans l’image et laisse ses seins presque exposés, vêtue d’une robe blanche qui laisse peu à l’imagination.

“En jetant des choses, j’ai trouvé de beaux souvenirs de mon mari bien-aimé Carlos et de notre incroyable voyage au Festival de Cannes en France en 2006. #memories #cannes #cannesfilmfestival #memories #grateful #blessings #love #unconditionallove”, a écrit Maria Laria.

En plus de la photo de la journaliste cubaine, María Laria a partagé une image dans laquelle elle apparaît prise par la main de son défunt mari, Carlos Enrique Ceballos, avec qui elle était mariée depuis 40 ans, au moment où ils arrivent au festival du film de Cannes. Les deux ont l’air élégamment habillés.

De plus, vous pouvez voir plus de photographies dans cette publication, neuf au total, et bien qu’elles ne soient pas de la meilleure qualité, elles confirment la beauté de l’ancienne conductrice de Telemundo, vêtue d’une robe blanche qui met en valeur ses courbes et une spectaculaire Bikini noir.

Les réactions à cette publication ne tardèrent pas à venir: «Magnifique mon cher ami», «Le véritable amour est pour toujours et sans limites. J’ai adoré les photos », Cuerpazo», «Toujours belle».

Retour au gym

Quelques heures après avoir partagé des images de la mémoire, María Laria a de nouveau surpris ses followers en téléchargeant une photo dans laquelle elle avoue qu’elle est retournée au gymnase.

“De retour au gymnase enfin #gym #health #excercise #nutrition #healthylifestyle #lifechanges”, a écrit le journaliste cubain, recevant immédiatement des “likes” et des commentaires.

“Beaux bisous maigres”, “J’espère vous voir bientôt en bikini @marialariaofficial”, dont l’ancien chauffeur de Telemundo les a remerciés.

Il est multiforme

María Laria est une pionnière des émissions conversationnelles à la télévision hispanique à l’échelle internationale, a remporté quatre Emmy Awards en tant qu’animatrice et est également journaliste, productrice exécutive, mannequin et actrice. Comme si cela ne suffisait pas, il a été pianiste de concert pendant de nombreuses années.

À une occasion, il a avoué que dans son enfance à La Havane, à Cuba, alors qu’il allait se baigner sur la plage de son quartier, Santa María del Mar, ils avaient été sortis de la mer et sa mère lui avait dit que c’était parce que Fidel Castro était là.

À 5 ans, María Laria est arrivée avec sa famille aux États-Unis, résidant d’abord à Miami, puis au Nouveau-Mexique et enfin à Porto Rico. À huit ans, il a dit à sa mère qu’il voulait être pianiste et peu de temps après, il a obtenu une bourse.

C’est au début des années 80 que l’homme qu’il épousera, Carlos Enrique Ceballos, qui la conduit à poursuivre une carrière à la télévision, apparaît dans sa vie, et c’est jusqu’en 1989 que l’émission «Face to Face with María Laria », qu’elle a elle-même produite et diffusée à Los Angeles et diffusée sur Telemundo.