María Vicente, de Barcelone à Saint-Sébastien pour continuer à grandir en tant qu’athlète | Sports pratiques

Maria Vicente Il est appelé à être la grande star de l’athlétisme féminin espagnol du futur. À 18 ans, la Catalane bat des records et des barrières depuis qu’elle a commencé ce sport. Et maintenant, dans sa marche vers l’élite, il prend un virage à 180 degrés vers sa carrière professionnelle et change Barcelone pour Saint Sébastien.

Situé dans le Centre de haute performance de Sant Cugat (Barcelone) depuis longtemps, où il modulait sa carrière sous Fernando Martínez, maintenant il a pris la décision de tout changer, de partir pour Saint-Sébastien et de travailler avec Ramón Cid.

Et c’est qu’après avoir grandi non-stop ces derniers temps, cette saison hivernale de piste indoor ne s’est pas aussi bien déroulée qu’elle l’avait souhaité. Il n’a pas amélioré ses marques, a fini par être champion d’Espagne avec moins de marge que l’année dernière et cette 2020 est une saison clé avec le Nairobi U20 World Cup et ce rêve de Tok 2020, où il a pu vivre ses premiers Jeux avec seulement 18 ans.

“Ramón Cid est un grand technicien et a beaucoup de temps et d’expérience pour Maria pour arriver là où elle a l’intention”, a déclaré le susmentionné. Fernando Martinez sur le changement risqué et courageux de l’équipe nationale, championne du monde U18 et triple champion d’Europe U18 et U20.

Merci à Fernando Martínez

María Vicente, quant à elle, voulait se démarquer dans ses réseaux sociaux les remerciements dont son équipe a fait les deux dernières années et demie. “J’ai décidé de commencer une nouvelle étape à Saint-Sébastien sous Ramón Cid. Je n’ai que des remerciements pour Fernando et l’équipe, sans eux, rien n’aurait été possible.”

Ainsi, le meilleur heptathlète espagnol du moment entame une nouvelle étape dans le but d’atteindre l’élite la plus absolue de l’athlétisme mondial. Maria Vicente Il a montré au cours de ces deux dernières saisons qu’il n’a pas de limite, que son toit est inconnu et qu’il est appelé à être une star mondiale. J’espère que ce changement vous convient et peut continuer à croître au même rythme que jusqu’à présent.

