Chronique: Mariachi ‘Spiderman’ devient viral (VIDEO) Mettons-nous un peu de cool mexicain samedi. Regardez ce qui a inventé ces grands applaudissements mariachi!

Dans chaque mariage, il doit y avoir de la musique, et dans les mariages mexicains, vous ne pouvez même pas manquer un Mariachi. (S’ils sont plus, mieux).

Mais il est également vrai qu’il y a beaucoup de concurrence, donc, être Mariachi devient compliqué de gagner son pain quotidien.

Cela a dû penser au caractère ingénieux que j’apporte aujourd’hui à la chronique. Que veux-tu, un sourire m’a réveillé et j’ai voulu partager avec toi!

Je ne sais pas s’il voulait être original, tenir une promesse ou que son costume mariachi s’était cassé … mais ce qui a été inventé n’a pas de prix.

Imaginez les visages des petits amis et des invités quand ils ont vu apparaître leur chanteuse attendue … vêtue de Spiderman!

Vous n’avez jamais vu quelque chose comme ça, j’en suis sûr.

Est-ce que, l’homme risquait d’être emmené aux coups de la fête, car ce n’était pas ce qui avait été demandé. Mais il semble qu’ils étaient aussi drôles que moi et que les copains étaient de très bonne humeur.

Certains, parmi les invités, n’ont pas perdu de temps et ont téléchargé une telle folie sur Facebook, où il est devenu viral pour le reste des mortels, mexicains ou non, pour profiter d’un spectacle pas comme les autres.

La vidéo a déjà dépassé le million de vues et a reçu de nombreux commentaires. Les gens sont ravis de cette idée et sûrement Mariachi ‘Spiderman’ est embauché.

Regardez-le en action, car il n’a aucun gaspillage.

VIDEO de Chronicle: Mariachi ‘Spiderman’, ah! Cliquez sur la photo ci-dessous pour la voir!

Les commentaires que je vois, plus de 27 000, sont presque aussi drôles que la vidéo.

«Max Del Valle: Tu dois me laisser faire ça ou je vais me mettre très en colère. Daniela Castañeda », raconte un petit ami à sa petite amie.

“Luis Clemente: Amy Ramirez Dehesa, j’allais prendre Paquito la del Barrio”, pense-t-il pour en offrir un autre à son partenaire.

“Rocío Medina Arzate: Paco Jacobo Sánchez savait que nous avions manqué quelque chose 😑”, quelqu’un qui avait déjà son mariage avec le mari lui reproche.

D’autres choisissent déjà ce qu’ils veulent que leur mariachi porte, “Cynthia GC: Captain America is better”.

Et donc, des milliers et des milliers de supporters qui vont faire des mariages … autre chose.

Merci d’avoir lu ma chronique aujourd’hui … demain je redeviens sérieux. Ça m’a juste … tenté!

À propos de Mundo Hispanico.com – Site espagnol de nouvelles et d’informations

MundoHispánico est la première entreprise de médias numériques en espagnol aux États-Unis qui opère de manière indépendante.

Depuis sa création à Atlanta, en Géorgie. En 1979, MundoHispanico.com, détenue par Mundo Hispano Digital Network, a connu une croissance rapide. Il est devenu l’hebdomadaire espagnol le plus lu dans le sud-est du pays; et sur l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations espagnols aux États-Unis.

En plus de devenir un leader dans les dernières nouvelles pour le public hispanophone aux États-Unis; MundoHispanico.com dispose de plusieurs plates-formes optimisées pour le marketing, telles que Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina et Mundo Fan, qui fournissent à notre public un contenu exclusif et pertinent sur ces sujets qui les passionnent.

MundoHispánico compte 8 millions de followers sur Facebook qui interagissent avec toutes ses plateformes, avec des informations de dernière minute et une couverture vidéo en direct des principaux événements d’importance nationale. Retrouvez-nous sur Instagram, YouTube et Twitter.