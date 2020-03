Mariah Carey et Billie Eilish dans une émission spéciale pour aider les coronavirus à combattre

LOS ANGELES, 25 mars (.) – Mariah Carey, Billie Eilish et Tim McGraw dirigeront un concert de charité dimanche où ils joueront de chez eux pour collecter des fonds afin de lutter contre la propagation du coronavirus, a indiqué le réseau Fox.

L’émission spéciale d’une heure, qui sera animée par Elton John et diffusée sur les stations de radio Fox et iHeart, est le premier événement national majeur aux États-Unis qui exploite le pouvoir des célébrités pour aider les personnes touchées par la maladie.

Le “IHeart Living Room Concert for America” ​​présentera également des performances d’Alicia Keys, de Backstreet Boys et du leader de Green Day Billie Joe Armstrong. Tous les musiciens seront filmés depuis leur domicile avec leur téléphone portable ou tout autre équipement.

Le spécial vise à honorer les agents de santé et ceux qui sont à l’avant-garde des efforts pour lutter contre la pandémie qui a englouti les hôpitaux. Il encouragera également les téléspectateurs à faire un don à deux œuvres de bienfaisance: Feeding America et First Responders Children’s Foundation.

(Rapport de Jill Serjeant. Édité en espagnol par Javier Leira)