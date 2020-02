ARCO est juste au coin de la rue. Ce mercredi, le rideau soulève la foire d’art la plus importante d’Espagne et son directeur, Maribel López, qui ouvre, promet une plus grande présence d’artistes féminins, de nombreuses œuvres à contenu politique et la “même énergie” que l’édition précédente, qui était une succès du public et des ventes.

Y aura-t-il des travaux controversés? “Nous n’en connaissons pas, mais chaque année, cela finit par nous surprendre”, explique López.