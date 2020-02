Marina Borensztein: “J’espère que les gens comprennent qu’il n’est pas nécessaire de tomber malade pour vivre une vie saine”

«Les papillons sont des êtres magiques, pas parce que les oiseaux ou les chevaux ne le sont pas non plus. Mais les papillons ont quelque chose de très spécial. Ils sont le symbole de l’évolution de la vie. Ils disent qu’ils peuvent voler dans ce monde et dans d’autres aussi. Je sens que quand je suis tombé malade, j’ai grandi, j’ai mûri, je me suis transformé et j’ai enfin pu déployer mes ailes“, Dicte dans son livre Malade à guérir, Marina Borensztein.

Cinq ans après la première édition du livre, il n’avait d’autre projet que d’être un journal intime, à 53 ans La deuxième édition de l’édition planète a été publiée, ce qui a été le voyage le plus difficile mais nécessaire pour être qui il est aujourd’hui. Et, comme il l’explique, le cancer lui a permis de connaître sa meilleure version.

«L’écriture était un ordre thérapeutique de mon ex-psychologue et un de mes amis intimes qui travaille dans mon équipe aujourd’hui lorsque je suis tombée malade d’un cancer du sein bilatéral en novembre 2011. Ils connaissaient tous les deux mon« don »et ma passion pour l’écriture, mais Je l’ai développé uniquement pour moi. Et là, tout a commencé, plus je me sentais mal, plus j’écrivais mais je n’imaginais pas que ce genre de journal intime allait devenir ce livre. C’est ainsi que mon corps s’est occupé des traitements, des chirurgies, des rayons, pendant que j’écrivais tout ce processus pour moi et que c’était quelque chose de transformateur“Il a dit Infobae Marina Borensztein.

Ainsi, à cette époque, une actrice a trouvé dans l’écriture un sauveteur unique: «Dans ce processus de guérison et de guérison, j’ai commencé à approfondir en moi-même, dans le cancer, ce que la maladie signifiait pour moi et j’ai tout transformé en un feuille et attachait des extrémités et aujourd’hui je suis très heureux d’avoir tous ces écrits. Ma famille, mes amis et mon mari étaient également un supporter impressionnant. Avec Oscar, nous avons tenu ensemble parce que nous étions nouvellement mariés et soudain, il a trouvé une femme fatiguée, fatiguée et pleurant. Cependant, tout le soutien du monde n’atteint pas, ajoute beaucoup mais on est seul dans cette souffrance et rien ne m’a calmé“

Un processus similaire à celui de la métamorphose

La fille de Tato Bores a un collier avec un papillon sur le cou que sa mère lui a donné et elle choisit aujourd’hui de mettre sa couverture de livre. “Je me suis transformé en une autre personne. Les papillons sont le symbole de la possibilité d’évolution, de changement, de transformation, semblable à ce qui m’est arrivé. Je remercie le cancer Bien que cela semble un peu fou, c’est ce qui m’a permis de changer ma vie pour le mieux. Soyez une personne heureuse et heureuse. J’étais toujours heureux, mais je ne me suis pas réveillé en remerciant ce qui m’avait précédé, aujourd’hui je sens que j’ai un énorme objectif et que je peux aider les gens, les accompagner, leur faire savoir que c’est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens mais que le plus important est de décider quoi faire de tout ça “, a-t-il avoué Borensztein

La vérité est que Marina en plus d’être guérie effectué un processus de guérison interne qui impliquait différentes thérapies telles que la méditation, l’homéopathie, le yoga, l’entraide psychologique, entre autres, mais il y a une partie spéciale qu’il a commencé à comprendre plus consciemment: l’alimentation. “Avant la maladie, je pensais avoir une alimentation saine parce que je consommais des produits légers et que je ne mangeais pas trop. Cependant, j’ai réalisé que ce n’était pas le cas. Quand j’ai commencé à chercher comment accompagner mon corps contre la maladie, j’ai commencé à lire beaucoup de livres, j’ai commencé à trouver beaucoup de gens qui m’ont dit que J’ai dû changer la nourriture. J’ai laissé de la nourriture dont je me suis rendu compte que c’était très mauvais pour moi et cela a complètement changé mon énergie, ma digestion, ma fonction intestinale, plus de maux de tête, entre autres choses de base », a expliqué Borensztein.

Donc, l’écrivain a dit qu’il y a 9 ans, elle a été nourriture anti-inflammatoire à base de superaliments, crudités, fruits, animaux faibles en gras, pâturage de viande rouge bio, poisson, légumineuses et jus verts: «Je ne consomme pas de produits laitiers ou de gluten car mon intestin ne va pas bien, je cuisine tout dans mon Chez moi et je ne consomme pas d’aliments GM. J’essaie d’éviter tout ce qui est du sucre, car il est prouvé que nous mangeons plus que notre corps ne peut tolérer et que l’industrie nous fait manger plus que ce que nous pouvons supporter. »

«Le changement de mon alimentation est dû à ma maladie. C’était un avant et un après. J’ai compris que c’est une excellente façon d’être dans ce monde, avec de l’énergie, sans sentir que vous dormez mal la nuit ou que vous n’avez pas d’énergie pour faire quelque chose. C’est un mode de vie », a-t-il décrit Borensztein

Vers un regard plus conscient

La nouvelle édition invite Borensztein à regarder en arrière et à voir comment le paradigme alimentaire a changé au fil du temps: «Quand j’ai commencé en 2013 à cette époque, les choses qui existaient aujourd’hui manquaient. Maintenant, tous les deux blocs, je vous trouve avec le mot organique et la vérité est quelque chose d’incroyable qui montre que Une génération plus consciente arrive. Ce sont eux qui réveillent les gens. »

«Il faut revenir au naturel, acheter des ingrédients et faire des repas maison avec des ingrédients qui ne contiennent pas autant de produits chimiques. Parce qu’il y a une réalité, La qualité de la nourriture d’avant n’est pas celle d’aujourd’hui, c’est pourquoi nous devons miser sur la santé et éviter tout aliment qui se termine par le mot «ante», tel que conservateur, colorant, édulcorant, arôme, entre autres », a déclaré Marina.

Avec plus de 100 000 followers sur Instagram, Marina est devenue une influenceuse où elle partage quotidiennement ses recettes et sa routine pour mener une vie saine: “J’ai eu du mal à comprendre que vous deviez entrer sur les réseaux sociaux mais aujourd’hui c’est mon excellent outil de travail Je suis une personne très responsable qu’au moment de communiquer j’ai une équipe de professionnels et je ne publie rien sans leur approbation. Je vérifie les informations et les gens me suivent car ils savent qu’il en est ainsi.

Quant au désir et au but, Borensztein souhaite que Les gens ne tombent pas malades pour apprendre à mener une vie saine, heureuse et bien-être: «Les gens tiennent pour acquis qu’il est normal que votre ventre vous fasse mal, que vous mangiez et gonfliez, que vous soyez de mauvaise humeur ou que vous n’ayez pas d’énergie. Aujourd’hui, heureusement, il y a beaucoup d’informations nouvelles et puissantes pour tous ceux qui veulent aller les chercher. »