Marina Perez, le look magnétique de la passerelle | personnes

Marina Pérez est la mannequin espagnole avec le plus de défilés derrière elle et une carrière professionnelle de près de vingt ans sur les podiums internationaux du moment, elle est la plus vétérane, celle qui piétine.

Des yeux verts, un look magnétique, des mâchoires marquées et un haut de soixante-quinze centimètres qui sont déjà emblématiques du casting de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, et qui s’accumulent derrière l’une des plus longues courses dans les circuits de la Mode internationale Marina Pérez a commencé sa carrière de mannequin en 2001, quand elle était encore mineure, et depuis lors, les designers l’ont tirée au sort.