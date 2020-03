Marine Microbe effectue un tour d’animaux

Dans de petits bassins d’éclaboussure peu profonds sur la côte de l’île des Caraïbes de Curaçao vit un microbe en forme de coupe avec deux astuces: il peut s’inverser et il peut voir.

Bien que cela ne puisse pas sembler si extraordinaire de votre position privilégiée dans Kingdom Animalia, ce microbe multicellulaire n’est pas un animal. C’est un choanoflagellé, un microbe qui se nourrit de bactéries.

Les animaux sont extrêmement bons pour plier des feuilles de cellules, en particulier pendant la période de repli du développement embryonnaire. Pendant ce temps, une seule cellule se divise en plusieurs qui se contorsionnent à plusieurs reprises pour construire les nombreux tissus et organes nécessaires à la naissance d’un bébé. Plier des feuilles de cellules est une capacité animale fondamentale, vitale pour leur bonne construction.

Les choanoflagellés sont nommés pour leurs colliers de filaments entourant une queue battante, une combinaison qui produit un profil plutôt spoutnik (comme vous pouvez le voir ici). Ils utilisent cet équipement pour se déplacer et manger, car la queue qui bat peut à la fois pousser la créature et tirer la nourriture. Malgré leur apparence étrange, les choanoflagellés sont également les parents vivants les plus proches des animaux.

Malgré leur parenté avec nous, avant la découverte de cette nouvelle espèce, surnommée Choanoeca flexa, les choanoflagellés n’avaient été vus qu’une seule fois auparavant travaillant en équipe pour plier une feuille de cellules. Ce fut sans aucun doute une surprise pour les scientifiques qui ont découvert cette petite créature qu’il le fait (ils ont publié leurs résultats dans Science en octobre dernier, où la découverte a fait la couverture), et ils étaient curieux de savoir comment et pourquoi il gère l’exploit.

Après une étude approfondie, ils ont découvert ce qui suit: chez C. flexa, les colliers et les flagelles ressemblant à des antennes tapissent l’intérieur de la coupe dans la plupart des circonstances, lorsque la créature se nourrit. Pendant ce temps, les bactéries sont attirées par le courant des flagelles qui battent (montré avec une ligne ondulée en dessous) vers les bases des cellules, où elles peuvent être ingérées.

Crédit: Brunet et al. 2019

Dans certaines conditions, ils s’inversent et les queues désormais tournées vers l’extérieur les propulsent vers un endroit plus ensoleillé. Après quelques minutes, les tasses se détendent et reprennent leur forme d’origine, dans laquelle ils mangent de bon cœur tout en se reposant.

Les chercheurs ont seulement réalisé que C. flexa pouvait voir parce qu’ils se demandaient pourquoi il s’inversait. Quand ils ont essayé d’éteindre les lumières de leur microscope, les microbes se sont retournés en boules et ont nagé. C’était inattendu. Les choanoflagellés étaient considérés comme aveugles.

Alors pourquoi bouger et pourquoi voir? C. flexa peut inverser sa feuille pour échapper aux prédateurs, spéculent les scientifiques, dont l’ombre les trahit. Ou peut-être que la natation permet aux microbes de se rassembler dans des endroits lumineux où la nourriture peut être plus abondante.

Étonnamment, C. flexa peut non seulement “voir”, mais il utilise également une version de la rhodopsine. Si cela vous semble familier, c’est parce que c’est la même protéine trouvée dans les bâtonnets à l’arrière de l’œil qui vous aide à voir en basse lumière. Tout comme nous, les scientifiques ont découvert que Choanoeca doit manger des aliments contenant de la rétine ou du bêta-carotène afin de prévenir la cécité (la rétine et le bêta-carotène constituent un élément constitutif de la rhodopsine que ni nous ni ce choanoflagellé ne pouvons synthétiser).

Les similitudes ne s’arrêtent pas là. Les scientifiques ont également découvert que, comme d’autres choanoflagellés, C. flexa contient à la fois de l’actine et de la myosine, les mêmes moteurs protéiques qui alimentent les muscles des animaux. Même les éponges, plantes d’intérieur du monde animal, contiennent ces deux protéines.

Il s’avère que les deux composants de la myosine de C. flexa sont similaires à 78% et 63% à leurs homologues humains. Quand vous pensez à la distance évolutive impliquée (plus d’un demi-milliard d’années), c’est un peu ahurissant.

La manière dont l’actine et la myosine sont disposées dans ces cellules est également animale. Chaque cellule contient des anneaux d’actine à une extrémité dans une configuration analogue aux anneaux d’actine trouvés dans les tissus animaux appelés épithélium. Ils resserrent ces anneaux pour plier les feuilles de cellules comme le font nos cellules épithéliales. Le mouvement est transmis par des points d’attache appelés jonctions cellulaires chez les animaux et, selon les auteurs de cette nouvelle recherche, par le contact des filaments du collier chez C. flexa.

Chez C. flexa, les anneaux d’actine se contractent et pressent le haut de la cellule. Cela fait que les fibres du collier s’évasent d’une forme de baril à une forme de cône, en s’appuyant les unes contre les autres de telle manière que la feuille entière se retourne. Pendant ce temps, les cellules changent temporairement de forme, comme le haricot, comme l’arachide.

Crédit: Brunet et al. 2019

Voici à quoi cela ressemble au microscope:

Crédit: Brunet et al. 2019

En dépit des similitudes avec le repliement des tissus animaux, un tel repliement en une seule ou éventuellement deux espèces de choanoflagellés signifie qu’il a probablement évolué indépendamment des animaux en utilisant l’anneau d’actine-myosine apical généralement hérité. Cet appareil circulaire est clairement extrêmement ancien – vieux de plus de 600 millions d’années. La capacité de C. flexa est donc encore extraordinaire, mais probablement fortuite.

C’est excitant de voir une capacité animale fondamentale chez un proche parent si différent de nous. Dans un embryon, le pliage des feuilles est vital pour la forme et la fonction appropriées d’un animal extrêmement complexe. Dans ce choanoflagellé, un tel pliage dans sa forme la plus simple n’est pas moins important pour la survie d’une petite excuse microbienne.

Référence

Brunet, Thibaut, Ben T. Larson, Tess A. Linden, Mark JA Vermeij, Kent McDonald et Nicole King. “Contractilité collective régulée par la lumière dans un choanoflagellé multicellulaire.” Science 366, no. 6463 (2019): 326-334.