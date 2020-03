Mario Casas: “Tout ce que touche Javier Gutiérrez devient or” | Culture et divertissement

Avec maintenant le temps de faire une pause et d’analyser ses derniers projets, Mario Casas apprécie et reconnaît Efe que l’une des principales raisons pour lesquelles il a accepté le rôle de “Home” était “de travailler avec Javier Gutiérrez”: “Tout ce qu’il touche est se transforme en or. “

La carrière de l’acteur Mario Casas se compose de tournages continus, d’événements promotionnels, d’entretiens, de séances photo, de premières, de tournages et de promotions. Une vie frénétique qui, de nos jours, comme cela arrive à la plupart des Espagnols, a subi un hiatus inattendu: “C’est le moment de se reposer et de regarder les choses un peu à distance, de lire et de choisir des projets.”