Mario Guevara alerte la communauté hispanique

Le journaliste Mario Guevara a expliqué en quoi consiste le programme 287 G. Le gouverneur républicain de Géorgie, Brian Kemp, a annoncé la prolongation du programme controversé 287 G. Le comté de Gwinnet serait l’une des régions de la Géorgie, où des policiers seront fréquemment vus pour détecter des immigrants sans papiers.

Programa-287-G -Mario-Guevara-Georgia Après que le gouverneur républicain de Géorgie, Brian Kemp, annoncera l’extension de la controverse programme 287 G, le désespoir et l’incertitude grandissent dans la communauté hispanique.

Le journaliste de Mundo Hispánico, Mario Guevera, a expliqué comment le programme 287 G est appliqué, l’une des mesures anti-immigration du président, Donald Trump.

Autour de la prison de Gwinnet, Mario Guevera a expliqué que le programme 287 G est une mesure qui autorise les agents correctionnels de Géorgie et les agents du US Immigration and Customs Enforcement Service (ICE). , de travailler de manière coordonnée pour détecter les Hispaniques sans papiers.

Compte tenu de cette situation, le communicateur social, Mario Guevera, a déclaré que les policiers et l’ICE pourraient intensifier les arrestations dans le comté de Gwinnet, car c’est une zone où réside la majorité de la communauté hispanique.

Photo / Capture du monde hispanique

“Lorsqu’un immigrant hispanique est approché par des agents correctionnels et que l’ICE peut faire face à un processus d’expulsion dans un tel cas, il n’a pas de statut légal”, se souvient Mario Guevara au sujet du programme 287 G.

Selon la version Web de l’ICE, «Le programme 287 G, l’une des principales initiatives de collaboration de l’ICE, permet à une entité de l’ordre public étatique ou locale d’entrer en collaboration avec l’ICE par le biais d’un protocole d’accord (MOA). acronyme en anglais). Ce protocole d’accord délègue à l’État ou à l’entité locale le pouvoir d’appliquer les lois sur l’immigration dans leurs juridictions. »

Il a averti que le programme 287 G autorise les shérifs, les geôliers et le ministère de la Sécurité publique de Géorgie à enquêter sur le statut d’immigration de la population hispanique lorsqu’ils sont traités.

Selon son évaluation, l’étendue de Programme 287 G, Elle a généré une répudiation totale dans la communauté latino-américaine, car elle est fatiguée de la vague d’arrestations et de déportations dans l’État de Géorgie.

Mario Guevara a expliqué que lorsqu’une personne est intervenue pour «coopération anti-immigrés», pour une raison quelconque ou en commettant une simple infraction au Code de la route, elle est transférée à la prison du comté de Gwinnet, où elle demandera où elle est née, comment elle est entrée dans le États-Unis et votre numéro de sécurité sociale.

Il dit que ce sont les mots clés, “avec ces questions, les policiers se rendent compte qu’un Hispanique a le statut d’immigration, sinon, il sera immédiatement signalé à l’ICE”.

Le journaliste latin Mario Guevara dit que la chasse aux sans-papiers n’est pas nouvelle en Géorgie.

Il a rappelé que récemment, un total de cinq camionnettes plein de sans papiers sont intervenus des agents du service américain d’immigration et de contrôle des douanes (ICE).

Photo / Capture du monde hispanique

Cette opération surprise des agents de ICE Elle s’est tenue à six heures ce mercredi 26 février 2020 dans différentes zones du comté de DeKalb, situé dans la région métropolitaine d’Atlanta.

