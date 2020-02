Mario Pergolini a évoqué sa relation avec Riquelme et dénoncé les irrégularités des billets: «Il y avait des journalistes qui avaient 30 billets par match»

Boca est en pleine compétition pour le titre de Super ligue avant Rivière. A trois dates de fin de championnat, le Xeneize est à 3 unités du millionnaire et est enthousiasmé par la possibilité d’arracher la gloire.

Cependant, dans les couloirs de La Bombonera, le sujet en est un autre. Les prétendues discussions entre les dirigeants et le Demande de licence possible pour Mario Pergolini C’était l’un des points que le vice-président lui-même était responsable d’avoir refusé dans son émission de radio.

“J’ai lu que je me battais avec Roman (Riquelme). Je ne sais pas d’où ça vient. C’est un mensonge absolu. Nous n’avions pas de question sur le café », a expliqué l’ancien CQC, et a poursuivi dans son discours à la recherche des raisons de la transcendance: “Je pense que ça doit faire parce que j’ai coupé beaucoup de billets Pour les journalistes. Comme cent et demi d’entrées allant aux médias“

“Il est très difficile de parler de quelque chose qui ne s’est pas produit”, a déclaré Pergolini, et a noté que sa fonction est étrangère à l’aspect sportif: «Ils ne m’appellent pas pour me dire comment se forme l’équipe. Ils me demandent d’autres choses, comme le thème de la cour et les partenaires“

En ce sens, l’entrepreneur média a fermé son espace avec une forte plainte envers un secteur de la presse qui avait certains privilèges par le passé. “Nous avons apporté beaucoup de billets à plusieurs journalistes. Certains en avaient 10, d’autres 15. J’en ai trouvé 30. Cela n’a aucun sens de donner des noms, mais il y avait beaucoup d’entrées que je ne sais pas où elles allaient. Ils les ont vendus ou je ne sais pas ce qu’ils en feraient… Nous préférons les donner aux gens, car ils en avaient beaucoup à chaque match. C’est bizarre parce que c’est ton boulot. Je ne pense pas qu’ils invitent autant de monde. Il y avait des radios qui avaient des cabines de diffusion et qui ne diffusaient pas les matchs. On voit qu’avant ils ne se rendaient pas compte que la FM n’a pas passé les matchs », a-t-il conclu.

Les prochains engagements de Boca dans le Super ligue sera devant Columbus, Godoy Cruz et Gymnastique. Le casting de Miguel Ángel Russo est ravi de recevoir le 9 points en attendant une défaite de Rivière qui permet une nouvelle représaille contre le rival d’une vie.