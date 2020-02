Marjorie de Sousa brûle les filets; il pleut des commentaires épicés

Marjorie de Sousa ouvre les réseaux sociaux Rains arrive avec un compliment de tonalité

Encore une fois, l’actrice vénézuélienne, Marjorie de Sousa a mis le feu aux réseaux sociaux avec sa silhouette spectaculaire, après avoir publié hier une vidéo sur Instagram avec des leggings roses qui correspondent à son énorme arrière-garde et laissent planer un doute si elle portait des sous-vêtements.

La Vénézuélienne a montré qu’elle est une femme qui n’a pas honte de son corps et au contraire, elle a révélé à plusieurs reprises que son «meilleur visage» est son cul, donc elle n’a pas de mal à le montrer sur les photos de son Instagram, indépendamment de les commentaires des autres.

Et c’est, en effet, ses fesses ce que les messieurs aiment le plus: “Vous avez une fesse redoutable, salutations de princesse”, “Quelles délicieuses fesses aiment”, “Très belles elles vous regardent”, “Quelles bonnes fesses aiment”, “Cachetona” , “Ce cul mamacita.”

Dans la vidéo, déjà jouée 663 980 fois sur Instagram, Marjorie de Sousa apparaît en train de marcher sensuellement avec des leggys roses ajustés à son corps, mais apparemment, sans sous-vêtements, ce qui a généré des commentaires épicés.

“Mamasota ce corps riche et savoureux”, “Tu vas de Buenaota Love”, “Quelle grande punition mais ça n’a pas d’importance ce sont les doux rêves masochistes de ma star inaccessible”, “Wow, quelles courbes”, “Mais parce que tu es si belle aussi, toi vous allez, vous avez tout, le visage, le corps, la peau que cette femme montre “,” Un corps énorme que vous chargez “,” Woooow quel corps délicieux vous avez “,” Comme c’est délicieux, mamacita! Quel colo … plus divin tu as, mon amour! “J’adore tes pompis”, “Dans cette queue il m’a formé”.

VOIR LA VIDEO ICI:

Certains ont eu leurs meilleurs compliments: «Que rico puerto rico», «C’est toute une œuvre d’art, Miss de Sousa», «Uff, comme le médecin l’a prescrit, belle femme», «Demain, s’il vous plaît, ne sortez pas @marjodsousa N’allez pas à confondre avec un Bombón »,« @marjodsousa je me sens un peu vôtre »,« Aaayyy! Comme c’est mignon! Si vous me captivez de face, vous me fascinez! Quel beau poème transformé en femme! »,« Comment faire de vous un autre enfant ».

Mais sans aucun doute, le commentaire le plus romantique a été celui d’un internaute qui a publié: «Mon amour, je t’aimerai toujours, les obstacles ne nous empêcheront pas de nous séparer, nous marcherons main dans la main au loin ou près du ciel, de l’univers et de la Paradis nous allons à l’infini et au-delà, où il n’y a pas de mal. Je te aime mon amour”.

Un fan l’a même invitée à se promener à Atlanta: “Mamita tu es délicieuse, elle t’a invité à faire une promenade à Atlanta.”

D’autres utilisateurs aiment les vidéos que Marjorie de Sousa télécharge pendant l’exercice, mais toujours sensuelles: «Très agréable @marjodsousa bien que, personnellement, j’aime celles que vous exercez de plus en plus si elles sont avec des vêtements de sport comme celui de la vidéo si commenté que vous avez. Eh bien, j’aime vraiment vos bonnes vibrations, faites comme on dit! »

Dans la publication, l’actrice a assuré que sa journée était parfaite et qu’elle était prête à dormir, mais pas avant de ravir ses followers avec ses courbes impressionnantes.