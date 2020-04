Marjorie Sousa Verónica Castillo Danna Yireh meurt influenceur

Marjorie de Sousa, Belinda et Verónica del Castillo sont en deuil L’influenceuse Danna Yireh meurt et le monde du divertissement pleure L’adolescente a toujours porté un message de joie et de force

La célèbre actrice Marjorie de Sousa et l’hôte Verónica del Castillo pleurent la mort inattendue de l’influenceuse mexicaine Danna Yireh, qui menait une lutte contre le cancer, aujourd’hui sa mort a été annoncée sur les réseaux sociaux et a provoqué une grande agitation dans le show-business, car de nombreux artistes ont reconnu ses encouragements et sa force pour continuer.

Sur son compte Instagram, l’adolescente de 15 ans dépassait déjà 114 000 followers et son message principal était: «Mon rêve est d’être une influenceuse sur Instagram. Être un exemple de force pour les enfants et les jeunes comme moi ».

Dans ce réseau social, Danna Yireh avait plusieurs adeptes célèbres tels que Larry Hernández, Suelta la Sopa et avait des photographies avec des artistes tels que Charly López, qui était membre du célèbre groupe de Garibaldi.

D’autres célébrités ont également visité sa maison et d’autres ont laissé des messages d’encouragement tels que Marjorie de Sousa, Angélica Vale, J Balvin, Arturo Carmona, Geraldine Bazán, Verónica del Castillo elle-même, comme beaucoup d’autres.

Cette journée restera gravée dans l’esprit des artistes, car la jeune femme a toujours été un excellent exemple de lutte, de force, de courage, d’amour, de bonheur et de joie. Dans toutes ses photographies et vidéos, elle présente un immense sourire dont elle a infecté tous ceux qui l’ont visitée ou vue.

Dans la publication d’aujourd’hui du lundi 6 avril, l’administration du compte a donné la terrible nouvelle et a affiché textuellement le message suivant: «Malheureusement, Danna est décédée ce matin, la photo précédente a été supprimée par Instagram, nous tenons à remercier tous ceux qui l’ont fait Le rêve de Danna est possible ».

Belinda a écrit immédiatement: “Merci pour vos sourires! Pour votre merveilleuse énergie, nous vous porterons toujours dans nos cœurs.”

Dans l’image, le ciel est vu avec des nuages ​​et des escaliers qui mènent vers le haut et à leur tour des centaines de messages d’artistes et de personnes qui, dans la vie, ont rencontré l’influenceur.

L’un des premiers messages qu’elle a reçus a été l’hôte et reporter Gaby Elizalde qui lui a écrit: “Repose en paix dans la gloire de Dieu la princesse”.

Une autre célébrité qui a laissé un commentaire pour elle était Marjorie de Sousa qui lui a dit: «Ma belle fille, merci de nous avoir donné tant de beaux moments, pour ce sourire, pour ta joie infinie, pour ta force. Aujourd’hui, vous êtes dans un très bel endroit, vous pouvez donc respirer librement, rien ne fera plus mal. Merci d’être si spécial”.

Pour sa part, Verónica del Castillo lui a écrit: «Seul le corps meurt, ton esprit est éternel dans l’amour de Dieu, tu viens de lui et tu reviens vers lui. Nous allons vous impliquer pour ne pas vous manquer ».

Danna Yireh a toujours lutté pour sa vie malgré avoir passé plusieurs années à lutter contre le cancer, son élan a été reconnu non seulement par sa famille et ses amis, mais par le milieu artistique.

Mais ses fans n’ont cessé de la suivre et ils l’ont donc virée sur son compte Instagram: “Angel of light”, “c’était une fille incroyable”.