Marla Rachel Solís, fille de “El Buki”, partage une image sensuelle

La fille de Buki laisse tout le monde la bouche ouverte en montrant un énorme décolleté

Marla Rachel Solís, la plus jeune des filles de Marco Antonio Solís El Buki, a surpris ses followers en partageant une image sensuelle sur son compte Instagram.

Sur la photo, vous pouvez voir les seins saillants de la fille de Buki, née le 19 juillet 2000 et héritant de la beauté de sa mère, la cubaine Cristian Salas, mieux connue sous le nom de Cristy Solís.

Ses fans n’ont pas manqué l’occasion de lui faire des éloges, comme: “Tu es très belle Marlita !!!”, “Très belle!”, “La plus belle impossible, Dieu t’a donné la beauté, le talent, et surtout, une belle famille, je t’aime beaucoup. “

Ils ne pouvaient pas manquer les commentaires les plus audacieux de Marla Rachel Solís: “Beautiful mamacita”, “You are beautiful and your breast as always divine”, “Sexy and attractive the beautiful princess”, “Beautiful bisisses”, “Beautiful as always, do you Voulez-vous être mon Valentin?

Mais tout le monde n’était pas convaincu par l’image de la fille de Buki: “Beaucoup de maquillage pour ton âge, tu ternes ta beauté avec des teintures à ton âge.”

La photographie compte plus de deux mille goûts, parmi eux, celui de la chanteuse mexicaine Ana Bárbara, qui est une amie proche de Buki et de sa famille.

Marla Rachel Solís et sa sœur Alison ont accompagné son célèbre père, Marco Antonio Solís El Buki, à différentes présentations, comme à Luna Park et Viña del Mar au Chili, en plus du programme Don Francisco.

En 2018, ils ont fait leurs débuts sur la scène musicale avec la chanson Missing You, qui fait partie de l’album We are All MAS, où des artistes tels que Juanes, Juan Luis Guerra, David Bisbal et Paty Cantú, entre autres, rendent hommage à El Buki.

Missing you a été produit par Meme del Real et la vidéo a été enregistrée à La Marquesa. Jusqu’à présent, il a plus d’un million de vues sur YouTube.

Marla Rachel Solís: Cristy Solís, la femme de Buki, se vante de son corps

Avant que sa fille Marla Rachel Solis ne montre ses bubis, Cristy Solís, la femme ardente de Buki, n’avait aucune pitié pour ses disciples et les a laissés stupéfaits de poser pour l’objectif dans un maillot de bain sensuel.

La blonde sculpturale a mis en ligne un matériel sur les réseaux sociaux et a découvert l’imagination du public masculin, de sorte que les compliments ont plu de partout.

Belle, sexy, gaie, intelligente, élégante, sculpturale, joviale, tout comme toutes les qualités que possède l’épouse du chanteur Marco Antonio Solís, mieux connue sous le nom de «El Buki», la belle Cristy Solís a su éveiller toutes les sensations des hommes Avec ce maillot de bain, car il a l’air d’une silhouette très attrayante et a toujours comment le porter.

À cette occasion, la femme de Buki a ravi l’élève de ses disciples avec un immense maillot de bain qui, loin d’être vulgaire, a l’air trop séduisant, mais très révélateur. L’image parle d’elle-même et votre lecteur aura la meilleure opinion sur la tenue de la blonde sensationnelle.

VOIR LA VIDEO ICI

L’image dont nous parlons peut être vue dans le compte Instagram personnel de l’épouse de Buki @cristy_solis et qui jusqu’à dimanche après-midi avait dépassé 6400 reproductions et avait plus de 50 commentaires de ses disciples, qui n’ont pas arrêté pour flatter sa beauté et sa silhouette.