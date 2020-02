Marlene Favela Baby Strange Rostrophoto Magazine Papa

L’actrice Marlene Favela présente son bébé dans la société Les fans remarquent quelque chose d’étrange sur le visage de la fille Ils le critiquent également pour avoir vendu l’exclusivité à un magazine

L’actrice Marlene Favela a surpris tous ses fans en montrant enfin son bébé, sur la couverture du célèbre magazine People en espagnol, mais les fans ont remarqué un regard étrange sur le visage de la fille et ont critiqué le retard qu’elle avait eu pour Présentez-le à la société et ils vous ont dit que c’était pour vendre l’exclusivité.

La photo du bébé de Marlene Favela peut être vue sur les réseaux sociaux et a suscité une grande excitation ainsi qu’une série de commentaires qui critiquent son comportement, l’actrice mexicaine a joué l’un de ses rôles les plus réussis dans le feuilleton Gata Salvaje, c’est pourquoi Très connu du public.

Sur la carte postale, vous pouvez voir un bébé tendre, aux yeux bleus, vêtu d’une tenue rose, une énorme fleur se détache dans son chapeau, tandis que sa mère la serre dans ses bras. La couverture du magazine précise que la présentation du bébé est une exclusivité, raison que de nombreux adeptes ont critiquée.

L’image de bébé de Marlene Favela peut être vue sur le compte Instagram @peopleenespanol et même certaines célébrités les ont félicitées. Même l’actrice elle-même a accroché un message pour expliquer la raison de son bonheur, ne sachant pas que d’autres fans remarqueraient un regard étrange sur le visage du bébé.

Mais avant que l’administration de la page ne publie le message suivant: «@marlenefavela et son mari George Seely ouvrent les portes de leur maison et présentent exclusivement #Bella. Plus de photos et de détails dans le lien de notre profil Bienvenue Bella! ”.

Pour sa part, dans son compte Instagram personnel, l’actrice Marlene Favela a publié ce qui suit: «Aujourd’hui, il y a quatre mois, vous êtes entrée dans nos vies et il n’y a pas de mots pour décrire ce que vous voulez dire dans ma vie. Vous êtes venu pour révolutionner mon monde. Vous êtes et serez le plus grand amour que j’aie jamais rencontré, merci d’exister.

Et il a poursuivi: «Je t’aime pour toujours et à jamais, mon bien-aimé @bellaseely_ merci @peopleenespanol pour cette belle couverture, je voulais que mes disciples rencontrent ma princesse dans un endroit où ils ont toujours soutenu mon travail et ont été respectueux et généreux en parlant de Ma vie privée, merci @joebonillaoficial d’être ma complice. Merci à chacun de vous pour votre amour infini et pour votre intérêt à la rencontrer «ma bien-aimée, ma princesse Bella».

Et certaines célébrités ont écrit en guise de félicitations, comme Adriana Fonseca: «Comme c’est beau. Félicitations et bénédictions sis ”.

Une autre personne célèbre qui l’a félicité était Andrea Legarreta et a déclaré: “Beautiful”, ainsi que Aleida Núñez.

L’actrice Sharis Cid a également écrit: “Beautiful Princess I love her”, en plus d’autres artistes qui ne voulaient pas être laissés pour compte dans un si bel événement pour la mère, Marlene Favlea et son mari.

Mais tout n’était pas rose comme la tenue du bébé, car après les félicitations, sur la page Instagram de People in Spanish, certains adeptes ont critiqué l’actrice vendant l’exclusivité, tandis que d’autres ont remarqué quelque chose d’étrange sur le visage de Le nouveau membre de la famille.