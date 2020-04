Mars a besoin d’argent: le budget de la Maison Blanche pourrait accélérer le retrait de la planète rouge

Le programme d’exploration de Mars de la NASA est dans une situation catastrophique. Les coupes dans le programme de la proposition de budget du président Donald Trump pour l’exercice 2021 (AF) pourraient mettre fin à l’ensemble des orbites de l’agence spatiale, ainsi qu’à son seul rover actif de Mars, Curiosity, qui rôde sur la planète rouge depuis 2012 .

S’ils étaient inchangés, les chiffres du budget fermeraient, au cours de cette année civile, un relais de communication et un orbiteur scientifique âgé mais fonctionnel, Mars Odyssey, qui opère sur la planète depuis 2001. Ils réduiraient également la curiosité au moment où elle atteint de nouveaux sommets dans ses activités en cours. recherches scientifiques sur le mont Sharp dans le cratère Gale. Le déficit de financement mettrait fin au travail du rover à la fin de l’année prochaine, avant qu’il ne puisse explorer une transition majeure dans l’ancien climat de Mars, qui serait enregistrée dans les roches plus hautes de la montagne.

De plus, le budget de l’exercice 2021 réduit de 20% les recherches scientifiques de Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA. Il réduit de moitié le nombre d’observations ciblées que le MRO peut exécuter, purgeant la plupart des produits de données spéciaux qui leur sont associés. Comme Mars Odyssey, le MRO est un orbiteur à double usage, servant de relais de données crucial tout en fournissant des images à haute résolution des futurs sites d’atterrissage potentiels.

La diminution du budget aurait également un impact sur le vaisseau spatial Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN), réduisant les opérations scientifiques de cette mission à des niveaux minimaux. En orbite autour de Mars depuis 2014, MAVEN permet aux chercheurs de suivre la détérioration continue de l’atmosphère de la planète – un processus qui, il y a des milliards d’années, a transformé Mars d’un monde chaud et humide à son état froid et aride actuel.

Douleur interplanétaire

Plus de 100 scientifiques axés sur Mars ont discuté de ces perspectives sinistres lors d’une réunion à la mi-avril du Groupe d’analyse du programme d’exploration de Mars (MEPAG), affrété par la NASA pour aider à planifier le dépistage scientifique de ce monde lointain. Tous les participants à la réunion ont participé à distance, bien sûr, en raison de la pandémie de coronavirus en cours – une autre source potentielle de douleur, financière et autre, pour la planification et l’exploitation de vaisseaux spatiaux sur Mars, ainsi que pour le gouvernement fédéral dans son ensemble. Alors que Washington, D.C., dépense maintenant des billions de dollars pour soutenir l’économie américaine, l’impact sur le financement de la NASA et d’autres agences fédérales reste incertain mais pourrait être significatif.

Jim Watzin, directeur du programme d’exploration de la NASA sur Mars, a déclaré au rassemblement MEPAG que COVID-19 “a eu un impact sur le programme et ce que nous faisons”. Il a estimé qu’environ les trois quarts ou plus de ceux qui travaillent directement sur le programme Mars sont passés à un lieu de travail virtuel et qu’il était «encore trop tôt pour prévoir avec précision les impacts».

Les scientifiques qui planifient de futures explorations de la planète rouge sont également confrontés à une autre situation difficile, bien que celle-ci ait peu à voir avec Mars ou les pandémies. Des travaux sont en cours sur l’élaboration de l’Enquête décennale sur les sciences planétaires et l’astrobiologie 2023-2032, la dernière d’une fois tous les 10 ans, dirigée par les Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine, qui définit les priorités de recherche (et les notions théoriques). missions pour les remplir) pendant au moins la prochaine décennie. Stimulés par un flot de découvertes scientifiques provenant du système solaire externe, de nombreux chercheurs regardent maintenant au-delà de Mars vers d’autres destinations, principalement des lunes glacées océaniques telles que Europa de Jupiter et Titan et Encelade de Saturne. Après une surabondance de missions centrées sur Mars, la faim de la communauté d’explorer ailleurs devient vorace. Cette nouvelle enquête décennale pourrait-elle marquer le moment où les scientifiques planétaires se détournent de Mars?

Représentation par un artiste d’une fusée décollant de Mars et transportant du matériel à destination de la Terre dans le cadre de la mission de «retour d’échantillons de Mars» de la NASA. Crédit: NASA et JPL-Caltech

Un équilibre

Lori Glaze, directrice de la Division des sciences planétaires de la NASA, explique que chaque année, le programme doit équilibrer les buts et les objectifs dans les limites du budget disponible. «L’année dernière, de nombreuses décisions difficiles ont été nécessaires: investir dans l’avenir, poursuivre ce que nous avons fait ou trouver un équilibre entre les deux. Toutes les organisations fortes le font. L’exploration de Mars n’est pas différente », dit-elle.

Les résultats du resserrement de la ceinture de cet équilibre ont été doux-amers, dit Glaze. «Nous partageons les déceptions de la communauté et nous envisageons nos nouvelles missions avec optimisme, sachant que nous avons fait de notre mieux dans les limites que nous avions», ajoute-t-elle. «Cela étant dit, nous continuerons de chercher des occasions de minimiser ou de compenser les réductions à mesure que nous progressons. Chaque année, nous revisitons le budget et ses contraintes et travaillons pour améliorer la posture et le potentiel du programme. »

La prochaine mission de la NASA sur Mars, le rover Persévérance, est en cours de préparation pour un décollage en juillet ou août. Destiné à être la cheville ouvrière d’un plan international ambitieux pour ramener des échantillons de matériel martien sur Terre, le rover est destiné à un atterrissage en 2021 dans le cratère de Jezero, un lieu où l’on pense que l’environnement ancien était favorable à la vie microbienne. Là, le robot à roues collectera et mettra en cache des échantillons d’intérêt astrobiologique, qui attendront d’être récupérés par une future mission encore non construite.

Le processus de construction et de lancement de Persévérance a un prix estimé à environ 2,4 milliards de dollars, dit Glaze. Cela représente environ 300 millions de dollars de plus que l’estimation initiale de la mission. Et environ 300 millions de dollars supplémentaires seront probablement nécessaires pour faire fonctionner le rover sur Mars pendant sa mission principale, qui comprend une année martienne (environ 687 jours terrestres).

Punition à courte vue

Les coupes proposées dans les plans de la NASA pour Mars proviennent du Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche. Et ils sont destinés à punir l’agence spatiale pour les dépassements de coûts de Persévérance, explique John Logsdon, expert en histoire spatiale et politique à l’Université George Washington.

“Ce serait vraiment à courte vue si cette pénalité sape l’élan croissant pour finalement aller de l’avant sur un effort de retour d’échantillons de Mars”, a déclaré Logsdon. Ramener des échantillons de Mars sur Terre pour analyse, observe-t-il, a été un Saint-Graal pour des générations de scientifiques planétaires et était une priorité absolue des précédentes études décennales.

“Il doit y avoir un meilleur moyen d’appliquer le contrôle des coûts sur les efforts scientifiques de la NASA sans compromettre leur raison d’être”, explique Logsdon. «Alors que le pays fait face aux coûts de la pandémie, nous devons préserver certains de nos futurs efforts de recherche hautement prioritaires. L’exploration de Mars devrait en faire partie. »

Le budget du programme d’exploration de Mars n’est pas assez important pour soutenir un effort de retour d’échantillons de plusieurs milliards de dollars tout en exploitant Mars Odyssey, MRO, MAVEN et Curiosity à leur plein potentiel, a déclaré Richard Zurek, scientifique en chef de Mars au Jet Propulsion Laboratory de la NASA et un Membre du projet MRO.

S’il était approuvé par le Congrès tel quel, le budget du président pour l’exercice 2021 aurait des impacts majeurs sur tous les actifs américains actuellement sur Mars, souligne Zurek. La valeur des données que ces missions continuent de rendre est énorme, dit-il, et le coût de remplacement de toutes les infrastructures de la planète serait énorme. En particulier, dit Zurek, le rover Curiosity mérite un soutien soutenu, car sa source d’énergie nucléaire pourrait lui permettre de poursuivre ses explorations pendant de nombreuses années à venir. Une fois une mission terminée sur un autre monde, toute résurrection est difficile, voire impossible. Et les remplacements à court terme de ces capacités fermées semblent peu probables.

«Il reste encore beaucoup à faire sur Mars», explique Zurek. «Il s’agit d’une planète dynamique dont la surface et l’atmosphère changent à plusieurs échelles de temps: des heures à des décennies.» Si les États-Unis réduisent leurs opérations là-bas, dit-il, “nous ne saurons pas ce que nous avons perdu pendant très longtemps”.

Incertitude à venir

«Je crains que la menace budgétaire ne soit réelle», déclare Philip Christensen, membre de l’équipe Mars Odyssey à Arizona State University. Il est le chercheur principal du système d’imagerie par émission thermique du vaisseau spatial. Une grande partie de cette menace, dit Christensen, provient de l’ampleur encore inconnue de l’impact de la pandémie COVID-19 sur la NASA et ses projets. «Je dirais que, compte tenu de l’incertitude des prochaines années, la NASA ferait bien de maintenir les actifs opérationnels qu’elle possède sur Mars et de les maintenir actifs jusqu’à l’arrivée des prochaines missions», ajoute-t-il.

Un élément clé du succès continu de la NASA sur la planète rouge est la présence continue d’imagerie orbitale de l’agence depuis 1997. Cette perspective élevée permet la surveillance météorologique, des études à distance des conditions entourant les missions de surface en cours et de meilleures évaluations de la viabilité des futurs sites d’atterrissage.

“Si Odyssée [was] éteint, et quelque chose est arrivé au MRO, puis cet enregistrement d’imagerie orbitale aux États-Unis et sa présence seraient perdus », a déclaré Christensen. Il y a des orbites de l’Agence spatiale européenne qui collectent des images, ajoute-t-il, mais la NASA ne les contrôle pas. En outre, note Christensen, les Émirats arabes unis, l’Inde et la Chine envisagent tous pour lancer des missions sur orbite martienne dans un avenir proche. «Ils travaillent extrêmement dur pour se rendre sur Mars et entrer en orbite», explique Christensen. “Il semble un peu arrogant de penser que les États-Unis sont si bons pour arriver sur Mars que nous pouvons éteindre un vaisseau spatial parfaitement bon et fonctionnel lorsque d’autres pays font tout ce qu’ils peuvent pour y arriver.”

Si la NASA éteignait Mars Odyssey, elle pourrait perdre plus que de simples images. «Je suis très préoccupé par la perte possible d’Odyssey en tant qu’actif relais pour ma mission», a déclaré W. Bruce Banerdt, chercheur principal de l’atterrisseur InSight Mars de la NASA, qui étudie l’activité sismique de la planète depuis son atterrissage fin 2018. «Il existe d’autres moyens de communiquer avec InSight, et nous serions toujours en mesure de faire fonctionner et d’exécuter notre science si Odyssey devait disparaître. Mais nous n’avons pas encore trouvé de scénario sans Odyssée qui n’affecte pas significativement notre science. »

Il y a cependant lieu d’être optimiste malgré la pandémie en cours et les prévisions budgétaires inquiétantes. “Une grande partie du pays est sans travail, et les gens sont malades et mourants, il est donc difficile pour le pays de se concentrer sur d’autres activités en ce moment”, explique Bruce Jakosky, scientifique planétaire à l’Université du Colorado Boulder et leader et chercheur principal de la mission MAVEN. “Cela dit, les activités scientifiques et d’exploration au sein de la NASA sont considérées comme ayant une valeur élevée depuis des décennies, et je ne vois pas cela changer. Cela valait la peine d’être fait avant la pandémie, et je m’attends à ce que cela en vaille la peine après la pandémie. »