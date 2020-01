Martín Cabrales: «Alberto Fernández a la grande opportunité de faire un très bon gouvernement»

Un mois après l’arrivée au pouvoir du président Alberto Fernández, l’homme d’affaires Martín Cabrales interrompt ses vacances d’été à Punta del Este et reçoit Infobae pour faire une analyse économique et politique approfondie de l’Argentine.

Martín Cabrales est vice-président de Cabrales SA et de Bodegas Norton; Il est membre du Bureau du Comité Exécutif du Coordinateur des Industries Alimentaires (COPAL) et de l’Union Industrielle Argentine (UIA); Il est membre du Conseil de la Bourse de Buenos Aires et vice-président de la Chambre argentine du café. Dans un dialogue avec Infobae, il a déclaré que «le stock en dollars était nécessaire», que «Alberto Fernández est un grand lecteur de l’économie et de la réalité des Argentins», et que «Cristina Fernández de Kirchner est une pièce fondamentale du consensus et pour mettre fin à la fissure ».

-Revenons à l’histoire de cette entreprise familiale argentine qui porte son nom de famille: comment et quand a-t-elle commencé?

L’entreprise a 78 ans et a été fondée par mon grand-père à Mar del Plata, dont le nom était mon père et moi: Antonio Martín Cabrales. L’entreprise de mon grand-père grandissait, puis mon père et mon oncle se sont joints. Ensuite, mes frères, Germán et Marcos, et moi sommes arrivés. Ils vivent à Mar del Plata. J’ai quitté Buenos Aires pour étudier le droit et j’ai fini par rester pour vivre.

Comme toute entreprise familiale, j’ai traversé différents secteurs et occupé différentes fonctions. C’est quelque chose que j’aime. J’ai grandi en jouant avec mes frères, avec des sacs de jute pour le café.

-Comment travaille en famille?

L’entreprise familiale doit toujours avoir un bon consultant en entreprise familiale pour pouvoir discuter et résoudre les problèmes. Idéalement, envisagez des situations hypothétiques et donnez-leur une solution. Ensuite, lorsque cette approche arrive, la solution est déjà en avance. Cela résout, par exemple, comment les revenus de la famille pour l’entreprise seront. Il est important d’avoir des règles claires et d’établir un protocole familial qui, tout en n’ayant pas force de loi, a une force morale au sein de la famille. Tout cela y est établi, avant qu’un conflit n’éclate.

Il est important de professionnaliser l’entreprise afin que vous puissiez faire un bond et avoir la possibilité de vous entourer de personnes qui connaissent mieux chaque domaine.

-Comment est l’industrie du café aujourd’hui?

Nous venons d’une grande crise. Nous, les Argentins, renouvelons toujours la confiance, et le changement de gouvernement et de politique économique, dans une si grande crise, est aussi une grande opportunité. Je pense que le président Alberto Fernández a la grande opportunité de faire un très bon gouvernement. Nous venons d’une récession très forte et cela nous a tous touchés, mais il y a beaucoup de gens qui sont très mauvais et ça se voit. Je pense que l’espoir a été renouvelé.

-Quelles sont vos attentes avec ce nouveau gouvernement pour cette année?

Ce sera une année difficile mais les attentes que j’ai sont très bonnes. Alberto Fernández porte très bien la crise et connaît très bien les problèmes des différents secteurs. Il a une grande expérience en gouvernance, car il était chef de cabinet et a occupé différents postes. Il en sait beaucoup et s’entoure de gens très expérimentés. Les mesures qui ont été prises sont, en principe, celles indiquées pour une crise aussi importante. Il me semble que cela va dans le bon sens.

Aussi, je crois que l’opposition a la responsabilité d’accompagner et que le peuple argentin mûrissait: nous ne sommes pas les mêmes il y a 10 ans, il y a eu un processus de maturation et la crise nous a fait réfléchir. Je parie que nous sortons de la crise, que la classe moyenne retrouve son pouvoir d’achat, qu’elle passe de l’informel à la formalité, que les gens qui n’ont pas de travail peuvent l’obtenir … et c’est grâce à l’industrie.

Alberto Fernández a la grande opportunité de faire un très bon gouvernement, car il est un grand lecteur du problème argentin. Il sait interpréter la crise que nous traversons et ne la minimise pas. Vous prenez les mesures appropriées. Il est pilote dans une tempête difficile et a très bien porté l’avion. Nous aurions pu nous écraser et nous ne nous sommes pas écrasés. Ce ne sera pas une année facile mais pas impossible. Je suis optimiste.

-Comment les actions affectent-elles le dollar, parce que vous achetez du café en dollars puis le vendez en pesos?

Exactement. J’achète en dollars et je vends en pesos. C’est toujours un risque et il faut en savoir beaucoup car la matière première que nous utilisons, le café, n’est pas produite en Argentine, il faut donc avoir une taille et savoir manipuler. Chaque dévaluation me frappe directement et plusieurs fois, le profit de plusieurs années doit être mis dans l’entreprise pour payer les salaires, les fournisseurs et les impôts.

L’Argentine a une charge fiscale importante et il est très difficile pour les moyennes entreprises d’être rentables. C’est l’une des questions que ce gouvernement va devoir faire.

Les stocks me semblent bons. S’il n’y avait pas eu de stocks, je ne sais pas combien le dollar serait aujourd’hui. Ce ne sont pas de bonnes mesures, mais elles sont nécessaires, urgentes et je pense qu’elles sont également transitoires. Il n’est pas non plus possible de croître avec cette inflation.

-Quels ont été les succès et les erreurs de l’ancien président Mauricio Macri?

Les Argentins arrivent à maturité. Nous mûrissons au sein du gouvernement de Mauricio Macri du point de vue institutionnel. Sa politique étrangère a également été un succès. Il y avait des gens très compétents dans son gouvernement mais, évidemment, ce qui a échoué, c’est l’économie et le résultat électoral l’a prouvé.

Je pense que le PRO a des gens très compétents, qui doivent faire une opposition sérieuse et responsable. Et c’est bien qu’il y ait des partis politiques, que nous puissions choisir et qu’il y ait alternance.

Au sein du gouvernement Macri, il y avait des gens très compétents, mais la partie économique a échoué. C’est à cela que nous devons nous attendre, comment nous inversons les années – qui ne viennent pas seulement de Macr – où il y a des réformes fondamentales, comme la fiscalité. J’aime la vision d’Alberto Fernández, car c’est une vision régionalisée de l’économie. Ce n’est pas la même chose d’avoir une usine à Formose, qu’à Santa Cruz. Les réalités de la population sont très différentes et l’Argentine est un très grand pays. Je pense que vous devez regarder l’économie par région et ne jamais toucher aux droits acquis des travailleurs, mais regarder vers l’avenir comment le privé intègre de nombreuses personnes qui sont en dehors du système, ou c’est précaire et doit être pris pour une formalité . C’est un travail gouvernemental avec des industriels et des entrepreneurs.

-Comment Cristina Fernández de Kirchner la voit-elle dans son rôle de vice-présidente?

Je la vois bien. Je pense que dans cette formule – qui était armée par elle et qu’elle a choisi Alberto Fernández – il est logique qu’elle ait le pouvoir car elle a beaucoup contribué: 70% des voix. D’un autre côté, il me semble qu’Alberto Fernández est un constructeur d’énergie et construit son propre espace: il gagne de l’espace. Mais Cristina est nécessaire dans la formation de l’Argentine, dans ces consensus dont nous avons besoin et dont nous parlons. L’Argentine a besoin d’un consensus: Cristina est un élément fondamental du consensus et de la fin de la fissure.

L’Argentine est un pays présidentiel, c’est donc le président qui gouverne. Cristina a rejoint le consensus mais celui qui dicte les mesures est Alberto Fernández: une personne qui a de l’expérience dans la gouvernance, qui n’est pas impromptue et qui a nommé son cabinet. De toute évidence, Cristina a parfaitement le droit de commenter, si elle a apporté ce nombre de voix à la formule.

-Que se passe-t-il maintenant avec la fissure?

Vous devez le sauter. On ne peut pas vivre dans cette fissure qui appauvrit économiquement et culturellement tous les Argentins. Ceux d’entre nous qui ont la responsabilité de diriger et de communiquer doivent être prudents dans ce que nous disons et appelons consensus, unité. Aussi, les différents secteurs tels que l’Église, la campagne, l’industrie, le commerce, les syndicats, les travailleurs, les groupes sociaux doivent le faire … ils doivent tous être assis à la même table pour mettre fin à la fissure, qui est Un grand mal pour les Argentins.

Alberto Fernández a le souci de fermer la fissure. Mauricio Macri aurait pu collaborer à sa fermeture, sans encourager la confrontation avec Cristina. À certains égards, le gouvernement précédent n’a pas écouté. Il ne savait pas interpréter, il n’avait pas le pouvoir d’interpréter Alberto Fernández. Il s’éloigna. Le pire, c’est que ceux qui gouvernent s’éloignent du peuple et de la réalité du peuple. Il doit y avoir une opposition et il y a des gens très précieux comme María Eugenia Vidal et Horacio Rodríguez Larreta, qui font un excellent gouvernement dans la ville. Il me semble que ce sont des gens qui doivent être pris en compte. Et il y a la construction d’un pays, juste avec des pensées différentes, mais tous assis à la même table.

-Quelles sont les principales préoccupations actuelles des entrepreneurs?

Approfondir la réforme fiscale et moderniser les relations de travail. Ne pas affecter les droits acquis mais penser à inclure toutes les personnes exclues. De plus, l’inflation, qui est la pire taxe que nous puissions avoir sur les Argentins, parce que nous mangeons tout le pouvoir d’achat. Enfin, l’accès au crédit pour le fonds de roulement.

La situation des PME est compliquée et je pense que le gouvernement a compris. Alberto Fernández est un grand lecteur de l’économie et de la réalité des Argentins. Il sait comment l’interpréter et y travaille, dans le consensus social pour faire avancer l’Argentine et mettre fin à la fissure qui est désastreuse.

-Alberto Fernández a déclaré que la classe moyenne est en colère mais sera le grand bénéficiaire de ces mesures qui ont été prises au cours du premier mois de gouvernement, êtes-vous d’accord?

Oui, il est essentiel de récupérer le pouvoir d’achat de la classe moyenne et je pense qu’elle y travaille pour améliorer la consommation interne. Une économie sans consommation interne est impossible: même les grandes entreprises exportatrices tirent parti de la consommation intérieure. Les grandes entreprises alimentaires ont subi des pertes fabuleuses. La classe moyenne est celle qui donne la consommation intérieure et celle qui maintient l’économie du pays: et oui, c’était la plus punie.