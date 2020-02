Martín Guzmán et Kristalina Georgieva ont convenu que le FMI revoit l’économie argentine

Le ministre de l’Économie, Martín Guzmán, a rencontré en Arabie la numéro un du FMI, Kristalina Georgieva, qui a de nouveau soutenu le gouvernement argentin, mais a accepté à son tour d’envoyer une prochaine mission pour examiner l’économie argentine.

Il s’agit de la révision établie à l’article 4 des statuts du FMI, par laquelle un examen annuel des variables fiscales, monétaires et structurelles de l’économie d’un pays est effectué, qu’il bénéficie ou non d’un crédit de l’agence. Entre 2007 et 2015, les gouvernements Néstor et Cristina Kirchner avaient refusé ce type de réexamen, principalement parce que cela signifiait que le Fonds s’immiscerait dans les statistiques remises en cause de l’Indec.

«Le ministre Guzmán et moi avons eu un autre échange fructueux sur les défis du pays et la marche à suivre pour garantir une croissance plus durable et inclusive pour l’Argentine. J’ai soutenu le ministre et la direction du président Alberto Fernández dans ses efforts pour stabiliser l’économie et réduire la pauvreté », indique le communiqué publié par le Fonds à l’issue de la réunion.

«Sur la base de la récente mission du personnel technique du FMI à Buenos Aires, Nous discutons également des plans des autorités pour garantir une solution durable et ordonnée de la situation de la dette en Argentine. Dans ce contexte, j’ai salué l’engagement des autorités argentines de continuer à approfondir notre collaboration, par le biais d’une consultation au titre de l’article IV et d’obtenir en temps opportun un programme soutenu par le Fonds.. Les modalités de ces prochaines étapes continueront d’être discutées », indique un autre passage.

«Comme je l’ai dit depuis le début, notre engagement et notre attention se portent sur l’Argentine et sa population. Nous voulons voir que l’économie argentine se rétablit de manière durable, que la pauvreté diminue et que l’Argentine et l’Argentine prospèrent “, a conclu Georgieva, qui a également qualifié la réunion avec Guzmán de” très bonne “et a souligné” l’engagement »Du gouvernement argentin.

La réunion a eu lieu dans le cadre de la réunion des ministres des finances et des présidents de la Banque centrale du G20 qui a lieu à Riyad, en Arabie saoudite.

À son tour, le Ministère de l’économie a publié la déclaration suivante:

Dans le cadre du forum des ministres des finances du G20, qui se déroule dans la ville de Riyad, en Arabie Saoudite; Le ministre de l’Économie, Martín Guzmán, a eu une réunion bilatérale avec la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, avec laquelle il a approfondi la compréhension mutuelle et a défini les lignes directrices à examiner lors des prochaines réunions.

Guzmán et Georgieva ont analysé les étapes à suivre dans le cadre des relations entre l’Argentine et le FMI, à la suite des conclusions tirées après la visite de la mission technique de l’agence en Argentine.

Au cours de la réunion, le ministre a exprimé sa satisfaction pour l’échange constructif sur les défis du pays et la voie à suivre pour assurer une croissance plus durable et inclusive. En ce sens, le chef du FMI a souligné le leadership du président Alberto Fernández et les mesures prises pour stabiliser l’économie et protéger les plus vulnérables. De même, Georgieva a réaffirmé son engagement envers l’Argentine: «nous voulons voir son économie se rétablir durablement, la pauvreté se réduire et l’Argentine et l’Argentine prospérer». Guzmán a déclaré au directeur général l’intention de la République de commencer les consultations sur l’article IV de l’organisme, que le ministre a considérées comme “une étape précieuse qui approfondira la compréhension mutuelle entre le gouvernement argentin et les autorités du FMI sur la manière d’avoir un nouveau programme avec l’agence en temps opportun”.

C’est la première fois que l’agence mentionne expressément le mot «programme», ce qui implique un budget et des objectifs fiscaux et monétaires pluriannuels, ce que le gouvernement argentin avait déclaré qu’il n’était pas possible de réaliser avant une stabilité minimale de les variables macroéconomiques,

Guzmán participe à la réunion du G20, qui culminera demain dimanche. Lundi, il se rendra à Washington où il reprendra contact avec le personnel du Fonds chargé du dossier argentin, notamment le directeur adjoint du Département de l’hémisphère occidental, Julie Kozack, et le chef de la “mission argentine”, Luis Cubeddu, qui s’est récemment rendu à Buenos Aires.

À Riyad, il a également prévu des réunions bilatérales avec le ministre français des Finances Bruno Le Maire, avec le secrétaire américain au Trésor Steve Mnuchin et avec le secrétaire mexicain aux Finances Arturo Herrera.

La rencontre avec Mnuchin est importante pour obtenir le soutien du gouvernement nord-américain aux négociations avec le Fonds, dont les États-Unis sont le principal actionnaire, et le soutien politique à la négociation de la dette avec les créanciers privés.

L’Argentine avait cessé d’accepter la «révision de l’article 4», que le Fonds fait annuellement à tous les pays partenaires, entre 2007 et 2015 pour la manipulation des données INDEC. C’est l’étape précédente pour discuter d’un nouveau programme de refinancement avec le fonds