Martín Guzmán: "On voit qu'en Argentine il y a une inertie inflationniste"

«Je voulais être ici dans un moment délicat comme celui-ci, avec une crise économique si profonde. C'est quand il vaut mieux mettre la connaissance au service du pays et on se sent très à l'aise », a déclaré le ministre de l'Economie, Martin Guzman, lors du toast qu'il a offert aux journalistes accrédités dans le hall du Palacio de Hacienda.

Il était accompagné de certains membres de son équipe, tels que le secrétaire à la Politique économique, Haroldo Montagú, celui des Finances, Diego Bastourreet son porte-parole, Angel Coraggio. Il a salué chacun des journalistes avec un baiser et la première chose qu'il a faite a été de souligner que 2019 «se termine dans une situation de paix relative» et qu'ils continueront à travailler pour que cette stabilisation s'approfondisse en 2020.

Il s'est ensuite préparé à répondre à quelques questions. Bien qu'il n'ait pas donné de définitions concernant les négociations pour restructurer la dette ni dans quel état sont les discussions avec le Fonds monétaire international (FMI) pour réparer l'accord «déchu», comme le ministre lui-même l'a reconnu lors de la dernière conférence de presse. "La politique sera de communiquer les informations par écrit ou par conférence dans la mesure où nous les aurons", a répondu Guzman, à une question de Infobae l'état d'avancement des discussions avec les créanciers et leurs attentes quant au processus de renégociation.

Oui, au lieu de cela, il a fait référence à des problèmes plus conceptuels et a répété les messages qu'il avait transmis à chaque apparition publique. Interrogé sur les versions qui indiquent que pendant la période de gestion du gouvernement actuel, les émissions ont été plus importantes – on parle de 100 000 millions de dollars supplémentaires -, le ministre a fait remarquer que «vous ne pouvez pas avoir d'excédent d'un jour pour l'année, mais il est important d'avoir une séquence et des mesures ont été prises pour que le déficit n'augmente pas. » Il a évoqué, mais sans mentionner, l'ensemble des mesures d'ajustement incluses dans la loi de solidarité et de réactivation productive.

«Nous devons suivre une séquence de résultats primaires et externes cohérente avec une reprise économique et il n'y a aucune raison, pour le moment, de générer une augmentation substantielle des dépenses car il n'y a pas de financement. Je ne veux pas recourir à une augmentation du financement de la BCRA car dans un contexte comme celui actuel où la demande d'actifs financiers en pesos a tellement baissé, ce serait déstabilisant», A déclaré Guzmán, qui a choisi de porter un toast avec de l'eau au lieu du cidre.

En ce qui concerne l'inflation, il a noté que lors de la gestion passée, il y avait eu un malentendu sur la transmission de la politique monétaire aux prix, car on pensait qu'avec une expansion zéro des prix de base monétaire seraient contenus et rien de tout cela ne s'est produit, mais tout le contraire. "On voit qu'en Argentine il y a une inertie inflationniste et c'est pourquoi nous travaillons sur différentes mesures, comme l'accord sur les prix et les salaires», A déclaré le ministre.