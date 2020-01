Martín Guzmán ouvrira des négociations avec le FMI lors d’une réunion à New York

Envoyé spécial à New York – La négociation controversée de la dette publique en Argentine pourrait avoir un chapitre pertinent aujourd’hui lorsque le ministre de l’Économie, Martin Guzman, rencontrer des représentants du Fonds monétaire international (FMI) à New York, dans le cadre de la brève mission officielle en cours aux États-Unis.

Bien qu’il ait été demandé au Palais du Trésor de soustraire à l’importance de la réunion et prévu que de grandes annonces ou définitions ne devraient pas en être attendues, Ce sera la première fois que Guzmán rencontrera des responsables de l’organisation depuis son entrée en fonction. En novembre, bien que sa nomination n’ait pas encore été officiellement annoncée, Guzmán a rencontré à Washington le directeur général du Fonds, Kristalina Georgieva.

Au début de la restructuration de la dette, de nombreux analystes étaient convaincus que le gouvernement pourrait conclure un accord avec le FMI comme cadre de référence pour faciliter les négociations avec les créanciers privés. Compte tenu de la rigidité du gouvernement à clôturer la restructuration avant le 31 mars, les créanciers semblent aujourd’hui avoir oublié cette théorie.

«Un accord avec le Fonds aurait donné un cadre très positif aux négociations avec des parties privées. Mais cela, aujourd’hui, ne semble plus viable », a expliqué aujourd’hui un représentant d’un fonds d’investissement qui avait partagé avec Martin Guzmán le petit déjeuner organisé par le Conseil des Amériques.

Alors que le scénario de négociations avec les détenteurs de dette privée avec un accord résolu avec le FMI devient peu probable, une déclaration de soutien de l’agence au gouvernement argentin à la suite de cette réunion pourrait jouer en sa faveur.

L’Argentine a décidé de ne pas suivre cette voie et le temps est de son côté. Le gouvernement n’a pas à effectuer de paiements au FMI avant 2022. Aussi vrai que cela est que il est obligé de renégocier, car même dans le scénario économique le plus positif, il ne pourra pas faire face aux paiements prévus pour cette année, le troisième dans la direction d’Alberto Fernández.

Le FMI, à son tour, place le «cas argentin» à un endroit particulier, car l’accord signé par Mauricio Macri en 2018 pour 57 milliards de dollars est le plus important de l’histoire de l’organisation.

Lundi après-midi, le Fonds monétaire international (FMI) a confirmé que Luis Cubeddu, chef de la mission du FMI en Argentine et remplaçant de l’italien Roberto Cardarelli, qui avait un rôle de premier plan dans cet accord avec le gouvernement précédent, participera à la réunion. Julie Kozack, directrice adjointe du Département de l’hémisphère occidental du Fonds, qui a détaché Alejandro Werner, directeur de cette zone du corps, participera également à la réunion. Kozack a la résolution de conflits de cette nature en Pologne, en Lituanie et en Islande.

Un fait qui n’est pas passé inaperçu parmi les créanciers qui ont assisté à la réunion du Conseil des Amériques est que, malgré la modération et l’équilibre dont le ministre a fait preuve Guzmán dans ses quelques apparitions publiques, n’a pas épargné de critiques pour le programme actuel. Et il s’est distingué de l’administration précédente en laissant entendre que ce plan échoué a été élaboré par le Fonds et non par le gouvernement argentin, comme les macro-responsables l’avaient dit à l’époque.

«Le nôtre est à nous, nous le concevons. Nous le faisons parce que nous le voulons de cette façon. Il s’agit d’un programme économique conçu et exécuté par nos soins. Le programme approuvé par le gouvernement précédent a été un échec retentissant », a déclaré Guzmán lors de sa dernière conférence de presse. Et il a fini par qualifier la gestion de la dette du gouvernement précédent de “catastrophe”, une déclaration dont le FMI ne peut être considéré comme étranger.