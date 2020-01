Martin Scorsese parle de la mort

Nous n’avions pas vu Martin Scorsese se sentir si vivant avec son travail depuis longtemps, débordant d’une passion renouvelée pour le cinéma et dynamisé par l’accueil réservé à son plus récent chef-d’œuvre de gangsters: “The Irish”.

Et ce dont il veut parler, c’est de la mort.

Juste pour être clair, il ne parle pas de la mort dans ses films ou de la mort de quelqu’un d’autre. “Il suffit de se libérer, surtout à ce stade de la vie”, a-t-il déclaré un samedi après-midi le mois dernier.

Le réalisateur de 77 ans était détendu dans une chaise confortable dans le salon de sa maison de Manhattan, un siège dont il se levait à plusieurs reprises lorsqu’il ressentait une énergie ludique lors d’une conversation animée sur la mortalité et son inévitabilité.

Dans ses propres mots, Scorsese parlait d’avoir mis de côté ses attentes pour “L’Irlandais”, mais il a également fait référence à l’abandon des biens physiques: “Le but est de se débarrasser de tout maintenant”, a-t-il dit avec sa façon rapide et distincte de parler. “Vous devez savoir à qui vous donnez quoi ou non.” En outre, la dernière étape du processus consiste à renoncer à l’existence elle-même, comme nous devons tous le faire.

“Souvent, la mort est soudaine”, a-t-il poursuivi. “Si vous avez la possibilité de continuer à travailler, alors il vaut mieux dire quelque chose qui en vaut la peine.”

Il a trouvé cette inspiration dans “The Irishman”, sa dramatisation colossale de la vie de Frank Sheeran (Robert De Niro), un exécuteur mafieux qui prétendait avoir tué Jimmy Hoffa (Al Pacino).

Pour Scorsese, ce n’était pas une mission sans angoisse – ses films ne le sont jamais – car il a eu du mal à l’idée de tourner un autre film dans le monde du crime organisé et a hésité au moment de produire le projet avec Netflix au lieu d’un studio traditionnel.

Cependant, ce qui l’a convaincu de laisser derrière lui ces incertitudes, c’est une histoire qui dépasse de loin la portée de “Goodfellas” ou “Casino”, jusqu’aux derniers jours de la vie de Sheeran, alors qu’il ne reste plus qu’à contempler la mortalité de ses actes . Dans des mots dont Scorsese savait qu’ils résonneraient au-delà du cadre de “The Irish”, il a dit: «Tout tourne autour des derniers jours. C’est le dernier acte. “

Il peut parfois parler comme quelqu’un qui n’a rien à perdre, quand il donne franchement son avis sur les films de super-héros, le traitement qu’il donne aux femmes dans ses films ou ce qui, selon lui, est sa faible position dans L’industrie cinématographique actuelle.

Cependant, Scorsese est toujours très engagé dans sa carrière, après plus d’un demi-siècle, et, bien que “The Irish” puisse facilement être une coda adéquate, il n’a pas l’intention de prendre sa retraite pour le moment.

Ce qui le motive maintenant, dit-il, ce n’est pas la peur de la mort, mais l’acceptation que tout cela leur vient, une compréhension qui donne du recul.

“Comme on dit dans mon film:” C’est comme ça “, a-t-il dit. “Vous devez l’accepter.”

Comme lui, la maison de Scorsese est un monument à l’art du cinéma. En plus du majestueux portrait dans la cheminée de Gouverneur Morris, père fondateur et ancêtre d’Hélène, l’épouse du réalisateur, les décorations les plus marquantes qui l’entouraient étaient de grandes affiches de ses films préférés de Jean Cocteau et Jean Renoir, dont trois de « Grand Illusion ”uniquement dans cette salle. De l’autre côté du couloir se trouvait la salle à manger où il avait édité des sections de “The Irish”, “Silence” et “The Wolf of Wall Street”.

Scorsese revit cette histoire à perpétuité, racontant des anecdotes sur la façon dont il s’est amusé avec “Citizen Kane” quand il l’a vue dans une émission télévisée mal éditée il y a des années ou au moment où il a été impressionné lorsque John Cassavetes, son héros et mentor, était Ils ont donné ce qui ressemblait au budget luxueux d’un million de dollars pour tourner “Husbands”, leur comédie dramatique des années 1970 sur les hommes dans la crise de la quarantaine, pour Columbia Pictures.

Sa jeunesse a également été une initiation à la culture de la mort: comme enfant de chœur aux messes de requiem dans la cathédrale Old St. Patrick (“Dies Irae était ma chanson préférée”, a-t-il dit) ou tout en aidant un ami à livrer des compositions florales dans services funéraires. Adolescent, il a perdu deux amis presque consécutivement: l’un est décédé d’un cancer et l’autre dans un accident, et l’un des enterrements, dans un panthéon près d’une usine, lui a laissé une impression durable.

“Je me suis dit:” C’est tout? “, Se souvient Scorsese. «Entrez dans un petit espace de terre quelque part dans le Queens, avec cette toile de fond horrible et destructrice? Ce fut un impact et un réveil, je ne sais pas quoi, mais ce fut un changement. »

Cela semble apte aux détails macabres et sa volonté implacable de les représenter Scorsese adapté, mais à un moment donné quand je tournais “Casino” (1995), sa saga de gangsters à Las Vegas – en particulier, la scène dans laquelle le personnage de Joe Pesci est battu à mort et enterré dans un champ de maïs – le réalisateur a commencé à se demander s’il avait atteint la limite de ce talent. “J’ai pensé:” Je ne peux pas aller plus loin avec cela “”, a-t-il déclaré.

Au cours des deux décennies suivantes, il a largement évité de faire des projets dans le genre du crime ou du théâtre. (Une exception était “Los infiltrados”, pour lequel il a finalement remporté l’Oscar du meilleur réalisateur). Mais, quelle que soit l’intrigue, Scorsese a déclaré qu’il se sentait épuisé à cause de ces films, généralement lorsqu’il était sur le point de les terminer, lorsqu’il se disputait inévitablement avec les dirigeants des studios qui voulaient raccourcir la durée du film.

“Les deux dernières semaines de montage et de mixage de” The Aviator “,” une coproduction qui comprenait Warner Bros. et Miramax, entre autres “, avaient abandonné l’entreprise à cause du stress”, se souvient-il. “Je me suis dit:” Si c’est comme ça que les films doivent être faits, alors je ne le ferai plus. “

Il n’a certainement pas pris sa retraite, mais il s’est de plus en plus tourné vers le financement indépendant pour soutenir ses projets, estimant que lui et le système des studios de cinéma étaient devenus des ennemis mortels. “C’est comme être dans un bunker et tirer dans toutes les directions”, a-t-il déclaré. “Vous commencez à réaliser que vous ne parlez plus la même langue qu’eux, vous ne pouvez donc plus tourner de films.”

Lorsque De Niro l’a approché avec le matériel sur lequel “The Irish” était basé, au milieu de la production d’un autre film Paramount possible dont il finirait par se retirer, Scorsese ne l’a pas nécessairement vu comme une opportunité de faire un grande déclaration sur sa filmographie ou sur les mafias. “Je pensais que c’était dangereux”, a-t-il dit, craignant d’être rejeté comme un drame mafieux davantage dans sa filmographie.

La seule raison de faire “L’Irlandais”, a déclaré Scorsese, était de répondre à des idées auxquelles il n’avait pas été confronté auparavant. “Est-ce que ce sera enrichissant?”, A-t-il demandé. «Allons-nous apprendre quelque chose sur l’invisible, sur la vie après la mort? Non, nous ne le ferons pas. »

Cependant, le film pourrait dire quelque chose sur «le processus de vie et d’existence, à travers le travail que nous faisons… il pourrait être représenté et les acteurs pourraient vivre dans ce monde». De plus, il n’a pas pu résister à l’histoire des criminels dont la longue vie devient une malédiction qui marque leurs méfaits dans leur âme. Il a cité une phrase de la chanson de Bruce Springsteen “Jungleland”, “Ils finissent par être blessés, pas même morts”, a déclaré Scorsese. “Et c’est encore pire, à certains égards.”

“L’Irlandais”, a-t-il dit, n’était pas une répudiation de ses précédents drames criminels ni une expression de regret pour la façon dont il avait dépeint ses personnages vantards. “Je ne pense pas que ce soit un regret”, a-t-il déclaré. «C’est différent. C’est l’impasse, et tout le monde doit compter à la fin. Si vous leur donnez du temps. Et c’est là que nous allons. “

Il lui a fallu plus d’une décennie pour tourner “The Irishman” et, comme son casting a fini par comprendre Harvey Keitel, Pesci et Pacino (qui n’avait jamais travaillé avec Scorsese), le réalisateur a estimé que le pari était de plus en plus élevé.

De manière subtile et importante, Scorsese voit le monde changer et devient moins connu de lui. Il a accepté avec gratitude un accord avec Netflix, qui couvrait le budget de 160 millions de dollars pour “The Irish”. Cependant, le pacte impliquait également qu’après la sortie limitée du film dans les cinémas, il serait inclus dans la plate-forme de diffusion continue de la société.

Cela signifie que certains téléspectateurs regardent le film trois heures et demie en parties plutôt qu’en une seule session, comme le réalisateur le préférerait. Cependant, Scorsese a déclaré qu’il préférait que le film soit disponible quelque part, dans un certain format, plutôt que nulle part. “Même s’il est projeté au coin d’une rue, il sera peut-être un jour projeté dans un cinéma dans le cadre d’une rétrospective”, a-t-il déclaré. “J’ai vraiment pensé ça.”

Netflix a déclaré que “l’Irlandais” a été vu par plus de 26,4 millions de comptes au cours de sa première semaine sur le site, mais le monde des téléphones portables, des tablettes et des appareils de streaming est en grande partie invisible pour Scorsese. .

Il a décrit sarcastiquement sa réalité quotidienne et a déclaré: «Je sors, ils me mettent dans une voiture, ils m’emmènent quelque part, ils me sortent, ils me mettent sur une table, ils me mettent dedans. J’entre dans une pièce, quelqu’un me parle, je dis oui. Ensuite, je rentre chez moi et j’essaie d’entrer par la porte sans que les chiens deviennent fous. »

Il est capable de s’adapter et d’évoluer: dans son cinquième mariage (lui et Helen se sont mariés en 1999), cet ancien loup solitaire est devenu un homme familier et familial. Ils ont une fille, Francesca, et il a deux filles: Cathy et Domenica, de leurs deux premiers mariages.

Cependant, nous savons également que Scorsese n’est pas isolé, surtout après avoir lu ses opinions contre les films de Marvel qui, selon lui, “ne sont pas des films” et sont plus proches des “parcs à thème” dans une interview en octobre. avec le magazine Empire. (Il a expliqué ses commentaires dans un article d’opinion de novembre dans le New York Times).

Cela a incité Robert A. Iger, directeur exécutif de Walt Disney Co. (propriétaire de Marvel) à dire au magazine Times que les commentaires de Scorsese étaient “désagréables” et “qu’ils n’étaient pas justes envers les personnes qui filmaient ces films. », Et a ajouté qu’il voulait rencontrer le réalisateur.

Scorsese m’a dit qu’il avait contacté Iger il y a plusieurs mois, au nom de sa fondation à but non lucratif, qui cherche à restaurer et à préserver les films de la cinémathèque 20th Century Fox, dont Disney est également propriétaire. “Alors tout cela est arrivé”, a déclaré Scorsese en riant. “Nous aurons donc beaucoup de choses à dire.” (Une porte-parole de Disney a déclaré que la société tentait d’organiser la réunion entre Scorsese et Iger.)

Malgré ses aversions évidentes, Scorsese retournera dans les studios hollywoodiens pour son prochain film, “Killers of the Flower Moon”, une adaptation du livre de fiction de David Grann sur les meurtres des Indiens Osage dans les années 1920 dans Oklahoma, qui sera financé par Paramount.

Scorsese a d’autres aspirations, mais elles n’ont rien à voir avec le cinéma. “J’adorerais prendre un an juste pour lire”, a-t-il déclaré. «Écoutez de la musique quand vous en avez besoin. Soyez avec des amis. Parce que nous partons tous. Mes amis se meurent. La famille s’en va. »

Un obstacle, admit Scorsese, est lui-même et une disposition qui l’oblige à raconter des histoires dans le médium qu’il connaît le mieux.

“Je lis toujours un livre ou je connais quelqu’un et je dis:” Ah! Je vais faire un film à ce sujet “”, a-t-il expliqué. «Au fil des ans, j’ai pu le faire. Aujourd’hui, les opportunités sont beaucoup plus limitées. »

Il y a aussi cette autre frontière … la mort. Mais ce n’est pas parce qu’il est inconnu et non négociable qu’il ne vaut pas la peine de le concurrencer tous les jours.

“Le problème est que le temps est limité, tout comme l’énergie et, bien sûr, l’esprit”, a-t-il déclaré. “Heureusement, la curiosité ne s’épuise jamais.”

* Copyright: 2020 The New York Times Company