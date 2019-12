Mary était vierge? Est-ce important?

Photo: . / Remo Casilli (REMO CASILLI /)

Bienvenue dans l'article le plus récent de ma série occasionnelle de conversations sur le christianisme. Il s'agit d'une interview, éditée pour des raisons d'espace, avec Philip Yancey, un auteur chrétien évangélique qui compte plus de quinze millions de livres imprimés dans plus de cinquante langues.

KRISTOF Joyeux Noël! Et permettez-moi de commencer par poser des questions sur ce premier Noël. Croyez-vous en la vierge qui a accouché? Cela ne semble-t-il pas être l'un de ces fantasmes que les gens disent pour exagérer l'importance d'un événement?

YANCEY La question me fait sourire. Il y a des centaines d'années, la naissance virginale était considérée comme si importante qu'elle figurait sur la liste des cinq «éléments fondamentaux de la foi chrétienne». Actuellement, avec la fécondation "in vitro", les naissances vierges ne sont pas nouvelles. Pour moi, la question n'est pas centrée sur la mécanique de la reproduction, mais sur la nature de Jésus-Christ. Grâce à l'incarnation, l'esprit de Dieu est venu sur terre sous forme humaine. Je ne peux même pas supposer comment la divinité a interagi avec l'ADN humain, mais c'est le mystère auquel pointe la naissance virginale.

KRISTOF Alors, n'est-ce plus important? Puis-je dire sans doute que je doute de la naissance vierge sans chuchoter?

YANCEY Ce n'est important que si vous croyez que Jésus-Christ est le fils de Dieu, comme le font la plupart des chrétiens. Sinon, vous avez un mystère différent: comment le fils de deux simples villageois a-t-il fini par changer l'histoire plus que quiconque est né avant ou après?

KRISTOF N'est-il pas possible d'admirer le message de Jésus-Christ dans le sermon sur la montagne sans croire aux miracles? Pourquoi ne pouvons-nous pas souscrire au message d'amour de Jésus-Christ alors que nous mettons de côté les moments où il a marché sur l'eau, multiplié le pain et le poisson et ressuscité Lazare d'entre les morts?

YANCEY En effet, vous ne pouvez admirer que le message, et beaucoup de gens le font. Je ne connais personne qui ait essayé de suivre le Sermon sur la montagne avec plus d'attention que le Mahatma Gandhi, un hindou. Mais perdons-nous quelque chose si nous ignorons ou rejetons les miracles? Je crois que oui. L'Évangile de Jean les appelle des «signes». Ils représentent quelque chose d'un Dieu qui veut renouveler la création pour que les aveugles voient, les boiteux marchent, les affamés mangent et les morts ressuscitent.

KRISTOF Mais si nous rendons à Jésus-Christ le mérite d'avoir ressuscité Lazare d'entre les morts, que pouvons-nous dire de tous les enfants qui sont morts et de ceux qui n'ont pas été ressuscités? Et pourquoi leur permettre de mourir en premier lieu?

YANCEY Je n'ai pas de solutions, mais juste quelques observations. 1) Vous n'êtes pas le seul. La Bible regorge d'honnêtes lamentations sur la souffrance, en commençant par le Livre de Job et en incluant le cri de Jésus-Christ quand il se sent abandonné sur la croix. 2) Dieu est du côté de la victime. Jésus-Christ l'a toujours démontré en répondant avec réconfort et guérison, et en niant ceux qui considéraient la souffrance comme une punition. 3) Comme Dostoïevski l'a souligné avec tant d'éloquence dans "Les frères Karamazov", Jésus-Christ a rejeté les solutions de raccourci – "miracle, mystère et autorité" – lors de sa tentation dans le désert. D'une manière ou d'une autre, une guérison maximale exigeait que Dieu se sacrifie sur la croix.

En raison des livres que j'ai écrits sur la souffrance, j'ai été invité à parler à Virginia Tech, Columbine et Newtown. Croyez-moi, l'espoir de la résurrection signifie quelque chose pour les personnes dont les enfants sont morts aux mains d'un tireur dans leur école.

KRISTOF Je me demande aussi ceci: en acceptant les miracles, ne rejetons-nous pas notre propre rationalité? Au cours de mes voyages, j'ai rencontré toutes sortes de guérisseurs qui prétendent marcher avec les boiteux ou rendre la vue aux aveugles. Je ne les crois pas, et je serais encore moins susceptible de croire des récits écrits six décennies après ce qui est arrivé à quelqu'un qui n'avait jamais rencontré le guérisseur (comme le récit de l'Évangile de Jean). Pourquoi sommes-nous sceptiques quant aux récits de témoins d'OVNIS, mais pas aux récits des Évangiles écrits des décennies plus tard par des gens qui n'étaient même pas des témoins?

YANCEY La plupart des universitaires croient que des témoins tels que Matthieu, Pierre, Jean et Marie étaient de grandes sources pour les récits évangéliques. Cela dit, je suis d'accord avec votre point principal. Les miracles sont surfaits comme fondement de la foi. Les disciples de Jésus-Christ, qui avaient vu des miracles, l'ont abandonné quand il en avait le plus besoin. Jésus-Christ a même refusé de faire des miracles lorsqu'on lui a demandé d'impressionner ceux qui doutaient de lui. La majorité s'est produite comme une réponse miséricordieuse à une personne dans le besoin.

Je trouve étrange que nous voulions toujours que Dieu intervienne dans le monde matériel. Dieu est esprit, et tous les grands maîtres soulignent que nous devons apprendre les disciplines spirituelles pour communier avec Dieu.

KRISTOF Vous vous êtes cassé le cou une fois et vous vous êtes rétabli. Pensez-vous que c'était grâce à une prière? J'accepte que la prière procure un calme optimiste qui peut favoriser la guérison physique, tout comme un placebo. Cependant, la prière peut-elle guérir le cancer ou un cou cassé, par exemple?

YANCEY J'ai reçu beaucoup de soutien avec des prières après m'être cassé le cou, et cela m'a aidé comme vous l'imaginez. Je suis reconnaissant pour les bons résultats, mais mon cas n'est pas considéré comme un miracle. Oui, je connais des guérisons miraculeuses, très rares. Ils ne sont pas la norme, et c'est pourquoi nous les appelons «miracles», pas «ordinaires». Les dons de guérison qu'une communauté de foi peut offrir à ceux qui souffrent sont beaucoup plus courants. Les médecins avertissent que le stress, l'anxiété et la peur peuvent être des obstacles au rétablissement. Si une communauté vous entoure d'amour pratique, en fournissant des repas, en prenant soin de vos enfants et en aidant à vos dépenses, cela peut déclencher la capacité de guérison du corps.

KRISTOF Oui, je suis totalement d'accord. Mais je remarque que les gens réclament des cas de guérisons miraculeuses où il y a de la place pour l'ambiguïté, comme pour les cancers en rémission. Cependant, la prière ne semble jamais aider la jambe amputée à repousser.

YANCEY On dit que George Bernard Shaw a observé de façon sarcastique que, bien qu'il ait vu des béquilles et des fauteuils roulants dans les temples en voie de guérison, il n'a pas vu de membres artificiels, d'yeux en verre ou de toupets. Jésus-Christ n'est pas venu sur Terre pour résoudre tous nos problèmes. En personne, il n'a aidé qu'un nombre modeste de personnes dans un coin reculé de l'empire romain, mais a commencé un mouvement avec la mission d'apporter la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour le monde entier.

KRISTOF Un des problèmes que j'ai avec l'église évangélique est qu'elle semble être plus concernée par les miracles que par ce message. Surtout à l'ère Trump, les pasteurs conservateurs utilisent Dieu comme une arme pour soutenir un président qui essaie de couper Medicaid et les déjeuners dans les écoles pour les pauvres. Les chrétiens conservateurs ne devraient-ils pas croire à la fois au bon Samaritain et à la naissance virginale?

YANCEY J'ai grandi dans ce que j'appelle maintenant une église fondamentaliste "toxique" dans le sud, et je vois avec consternation le mélange contemporain de politique et de religion, y compris certaines des politiques que vous mentionnez. Les églises se retrouvent souvent du mauvais côté des problèmes, comme le racisme flagrant que j'ai entendu de la chaire quand j'étais enfant. Heureusement, je voyage dans d'autres pays où je peux voir les résultats à long terme de l'Évangile que Jésus-Christ a prêché. Selon l'indice international de transparence, neuf des dix pays les moins corrompus ont un fort héritage chrétien. Le même schéma est observé dans les indices qui mesurent la liberté, la prospérité, l'égalité des sexes, la protection de la planète, les droits de l'homme, la démocratie, la liberté de la presse et la charité.

KRISTOF Ce sont en effet des pays à héritage chrétien … dont ils s'éloignent. Les pays laïcs ont une meilleure performance dans ces indices, non?

YANCEY Comme tu le dis bien! Jésus-Christ a comparé le royaume de Dieu avec une petite graine qui tombe au sol et devient un énorme buisson dans lequel les oiseaux peuvent nicher. L'Évangile progresse en avant et en arrière, mais au fil du temps apporte un changement pour de bon. Pensez aux pays scandinaves, qui sont au sommet de la plupart de ces indices. Pendant environ 200 ans, de nombreuses prières en Europe ont cherché à se protéger des Vikings. L'Évangile a transformé la culture et les avantages continuent même après que de nombreux Scandinaves se soient éloignés de la religion formelle. D'une manière ou d'une autre, ils vivent du capital moral des valeurs des bons samaritains.

KRISTOF Pensez-vous que la religion se traduit par de meilleures personnes? J'ai vu que beaucoup de croyants risquent leur vie pour les autres. Mais, à l'inverse, ce sont les chrétiens conservateurs qui ont contribué à retarder toute riposte efficace au sida dans les années 80 et au début des années 90 car ce sont des hommes homosexuels qui sont morts. C'était tout simplement mauvais.

YANCEY Nous sommes des êtres humains avec des défauts; Parfois, nous avons raison et parfois non. Comme ceux qui suivent le mouvement de rétablissement, nous reconnaissons notre désolation et notre dépendance envers Dieu pour nous pardonner et nous donner le pouvoir de ressembler davantage à Jésus-Christ. Les «meilleures personnes» étaient les plus opposées à Jésus-Christ. Sans surprise, Jésus-Christ a dit que les prostituées et les percepteurs d'impôts arriveraient d'abord au royaume de Dieu, plutôt qu'aux religieux.

En même temps, comme vous, je connais beaucoup de gens qui font humblement l'œuvre de Dieu et font des sacrifices. J'ai écrit trois livres avec un spécialiste de la lèpre de renom qui m'a dit que pratiquement toutes les avancées dans la compréhension et le traitement de cette redoutable maladie venaient des missionnaires chrétiens, pas nécessairement parce qu'ils étaient les meilleurs médecins et chercheurs, mais parce qu'ils étaient ceux qui voulaient travailler. avec des gens qui ont souffert de cette condition. De plus, bien que vous ayez raison de dire que certains dirigeants chrétiens donnent une réponse terrible à l'épidémie de sida, c'est finalement le directeur général de la santé publique évangélique C.Everett Koop qui a fait pression sur un gouvernement réticent pour qu'il prenne en compte le problème et alloue des ressources.

Les disciples de Jésus-Christ ont pour instruction claire de s'occuper des indigents, des malades, des endeuillés, de ceux qui sont victimes de la traite sexuelle, des prisonniers, des opprimés, des immigrants, des marginalisés. On dit parfois que l'église est la seule institution qui existe principalement au profit de ceux qui ne sont pas ses membres.

KRISTOF Néanmoins, la tradition évangélique suggère que les non-chrétiens devraient brûler pour toujours en enfer.

YANCEY Jésus-Christ n'a pas hésité quand il a parlé de juger, mais, dans sa parabole des moutons et des chèvres, il a déclaré qu'ils le jugeraient selon la façon dont il traitait les affamés, les prisonniers, les malades et ceux qui avaient besoin de vêtements et d'hospitalité. Il est intéressant qu'il ait parlé d'actions, pas de doctrine.

Plus je connais Jésus-Christ, plus j'ai confiance qu'il est miséricordieux et je suis heureux de laisser entre ses mains les questions de la vie après la mort. J'aime la description de l'enfer dans le fantasme «Le grand divorce» de C. S. Lewis: simplement comme un endroit pour ceux qui ont choisi d'être contre Dieu, et c'est peut-être une décision en cours.

KRISTOF Qu'est-ce qui vous contrarie chez les laïcs libéraux ou même les chrétiens traditionnels? Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas du christianisme évangélique?

YANCEY Les médias présentent de plus en plus les évangéliques comme un groupe de pression de droite, comme des réactionnaires. En fait, les évangéliques sont à l'avant-garde de l'abolition de l'esclavage, des droits civils et du suffrage des femmes. Partout dans le monde, des groupes évangéliques guérissent les malades, nourrissent les affamés et servent les nécessiteux. À titre d'exemple, la Mission internationale de justice trouve des moyens créatifs et courageux d'attaquer le trafic sexuel.

J'ai récemment visité une prison fédérale et l'aumônier m'a dit: "Les libéraux font pression sur le pouvoir législatif pour réformer les prisons, mais les évangéliques viennent ici et enseignent aux détenus des compétences dont ils peuvent profiter lorsqu'ils sortent de prison" . Nous avons besoin des deux approches.

Nous vivons un moment de divisions, et certains de mes amis laïcs libéraux décrivent les évangéliques comme le stéréotype des gens vulgaires et racistes qui soutiennent Trump. Mais quand je visite les églises évangéliques qui prospèrent, j'entends qu'il y a très peu de discussions sur la politique, bien que je trouve toujours des bénévoles travaillant dans les cantines communautaires.

KRISTOF À toutes les personnes que j'ai interviewées, j'ai posé cette dernière question: comment définissez-vous quelqu'un comme moi qui admire beaucoup les enseignements de Jésus-Christ mais qui est sceptique quant à la naissance virginale, aux miracles et à la résurrection physique? Je suis chrétien?

YANCEY L'église dans laquelle j'ai grandi aurait une réponse instantanée à cette question. Nous pensions que nous savions qui était chrétien et qui ne l'était pas. Jésus-Christ était plus insaisissable, et ses paraboles ont un élément surprenant. Je reformulerais la question et je vous la poserais: êtes-vous un disciple de Jésus-Christ?

