Masks, une entreprise en croissance en Chine grâce au nouveau coronavirus | En vedette

Même les plus pollués de l’époque n’ont pas pu rivaliser en Chine avec une nervosité généralisée pour l’épidémie de coronavirus et la pneumonie qui en résulte à Wuhan, ce qui a déclenché la demande de masques dans le pays asiatique et, par conséquent, son prix.

Les citoyens ont vidé les étagères et «les prix ont même quadruplé dans les magasins», assure Efe – la bouche et le nez recouverts d’un masque – Wu, travailleur du secteur des services résidant à Pékin et qui ne s’habitue jamais à l’utiliser produit aussi mauvais soit la qualité de l’air.