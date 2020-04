Masques et émasculation: pourquoi certains hommes refusent de prendre des précautions de sécurité

Le 28 avril, le vice-président Mike Pence a visité la clinique Mayo, mais n’a pas pu se conformer à leurs protocoles de sécurité et enfiler un masque. Son comportement imite le refus préalable du président Donald Trump de porter un masque alors qu’il exhortait les Américains à le faire. Pence a déclaré qu’il voulait pouvoir regarder les travailleurs de la santé dans les yeux, et Trump a simplement dit: «Je choisis de ne pas le faire.»

Pourquoi la réticence à modéliser un comportement sûr? Mes recherches avec Jennifer Berdahl et d’autres suggèrent une raison critique, qui est qu’apparaître comme un jeu sûr contredit un principe fondamental de la masculinité: ne montrer aucune faiblesse. Bref, le port d’un masque émascule.

Le refus de porter un masque sape le message que le reste d’entre nous devrait prendre des mesures de sécurité. Mais c’est le moindre du problème. Les dirigeants qui sont plus soucieux de préserver une image publique machiste mettent nos vies en danger en prouvant leur virilité en faisant preuve de résistance aux opinions des experts, en faisant preuve d’hypersensibilité aux critiques et en se disputant constamment avec quiconque semble en désaccord avec eux.

Dans notre recherche, le principe de non-faiblesse se manifeste en agissant comme si vous connaissiez toujours la réponse. Admettre l’incertitude ou compter sur l’opinion de quelqu’un d’autre semble «faible». La résistance de Trump aux conseils des experts découle d’un besoin constant de démontrer que «moi seul peut y remédier».

De plus, ne montrer aucune faiblesse va de pair avec une autre norme de masculinité: tout est une compétition chien-manger-chien. Pour des dirigeants comme Trump, chaque situation est un concours de masculinité personnelle qu’il «gagne» et que d’autres doivent «perdre». Admettre une erreur passée ou recevoir des critiques est intolérable. Les scores doivent être réglés avec toute personne qui ne parvient pas à augmenter l’ego du leader. Par exemple, dans la crise actuelle, les fournitures critiques sont plus susceptibles d’être livrées aux États où les gouverneurs préfèrent plutôt que de critiquer Trump.

En plus d’une mauvaise prise de décision, nos recherches montrent que les leaders obsédés par la masculinité créent des organisations dysfonctionnelles qui se désagrègent lorsque les temps sont durs. Le besoin du leader de sembler infaillible et de la défense crée un environnement Game of Thrones où les subordonnés rivalisent constamment pour attirer la faveur des leaders. Lorsque tout le monde cherche le numéro un, il devient peu probable qu’ils se rassemblent tous efficacement en cas de crise.

Le coronavirus a montré à quel point certains dirigeants masculins valorisent la projection d’une image dure et macho, même au risque de contracter ou de propager le coronavirus. Le président Trump, un germaphobe connu pour détester se serrer la main même dans le meilleur des cas, a continué ostensiblement à enfoncer la chair jusqu’en mars. Pourquoi? C’est la même raison pour laquelle Trump, en 2017, a courtisé le danger d’une couronne différente, faisant un spectacle de regarder le soleil pendant une éclipse. Défier les avertissements des experts sur les signaux de danger personnels “Je suis un gars dur, amenez-le.”

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a également fait une telle remarque de poignées de main et de recul alors même que le coronavirus se propageait que, avant même qu’il ne soit infecté et hospitalisé, le Guardian l’a qualifié de «super-épandeur». Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, qui se vantait que son athlétisme l’empêcherait de contracter le virus, continue de se précipiter dans la foule, de serrer la main et d’embrasser ses partisans.

Tous les trois – Trump, Johnson et Bolsonaro – ont non seulement minimisé publiquement les risques posés par le coronavirus pour prouver leurs références masculines, mais ont retardé ou omis de mettre en œuvre des mesures de sécurité qui auraient pu éviter des morts inutiles. En revanche, les femmes dirigeantes étaient plus susceptibles d’écouter les experts, prenant des mesures préventives immédiates. Par exemple, la Nouvelle-Zélande, dirigée par la Première ministre Jacinda Arden, a minimisé le nombre de morts et a pratiquement annulé le virus.

Tous les dirigeants masculins ne sont pas plus soucieux de projeter une image machiste que de sauver des vies. Le capitaine Brett Crozier, qui commandait le porte-avions Theodore Roosevelt, a accordé la priorité au bien-être de ses marins lorsque le coronavirus a éclaté. Il a persisté à chercher l’aide nécessaire après que des supérieurs dédaigneux aient suggéré que lui et son équipage aient résisté. De même, le Gouverneur de New York, Andrew Cuomo, s’est concentré sur la réalisation d’un objectif commun, en minimisant le nombre de morts par COVID-19, en faisant tout ce qu’il faut pour accomplir la mission.

Malheureusement, pour des dirigeants comme Trump, la nécessité de faire preuve de bravade masculine est si profondément ancrée dans leur caractère qu’ils ne peuvent vraiment pas s’empêcher d’essayer constamment de prouver leur ténacité. En 2017, lorsque Trump a regardé le soleil, il n’a fait que se faire du mal. Dans la crise corona actuelle, son besoin continu de nier les experts et le danger de prouver qu’il est un dur à cuire nous nuisent à tous.