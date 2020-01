Matías Almeyda a finalement révélé la raison de son départ controversé de Chivas

Dans l’histoire récente de Chivas de Guadalajara, l’un des directeurs techniques les plus aimés des fans a été Matías Almeyda; cependant, son départ a été controverséEh bien, même s’il a remporté un nombre important de championnats avec le Troupeau sacré, la relation avec José Luis Higuera, directeur de l’établissement à l’époque, était épuisé et a fait référence à ce sujet dans une interview.

Au cours d’une conversation avec un média télévisé en Argentine, Pelado a parlé de son arrivée à la seule équipe du Ligue MX conforme que par les joueurs mexicains et a déclaré que leur séjour dans Chivas “C’était assez fort”, en raison de la situation sportive compliquée dans laquelle se trouvait le club en charge du Jorge Vergara, aujourd’hui décédé.

“Nous avons trouvé un club avec beaucoup de passion, un club qui est le Mexique, Chivas est le Mexiquea 40 millions de fans et ce club était sur le point de descendre et nous avons réussi, en deux ans et demi, à atteindre sept finales, desquelles nous gagnons cinq“at-il dit en référence aux deux Coupe MX, ongle MX Super Cup, le titre de Clôture 2017 et les Concachampions 2018 qu’il a remportés avec les rojiblancos.

Cependant, son départ de l’institution s’est produit à une période où l’équipe il n’abandonnait pas de la même manière que dans les tournois précédents et où les écarts avec le figuier étaient importants: “Nous devions partir pour les différences avec un leader que Chivas avait à ce moment-là », a-t-il déclaré lors de l’entretien.

Il faut se rappeler que lorsque Pelado a également quitté l’équipe de Jalisco est venue la démission de Francisco Gabriel de Anda en tant que directeur sportif de l’institution. Pour sa part, José Luis Higuera il est resté dans le club jusqu’à mi 2019, quand Amaury Vergara a pris le contrôle des Chivas de Guadalajara.

Au moment de son départ, l’Argentin a discuté de divergences avec la direction de l’équipe: «Les choses ne se passaient pas comme nous le voulions, pour fonctionner de la même manière. Ensuite, nous parvenons à un accord avec la directive sur le découplage en tant qu’entraîneur. » De plus, lors de la conférence de presse où il a fait son départ du club, il a fait une déclaration ferme: “Quand les situations ne sont pas comme on le prétend, il vaut mieux être honnête et avoir de la dignité”.

Dans la conversation avec les médias argentins, l’ancien footballeur de Plaque de rivière il a parlé de sa participation actuelle en tant que directeur technique dans le MLS et comment cette ligue a progressé: “J’ai toujours regardé le football aux États-Unis, un football qui grandit, avec une organisation assez importante, un football qui est assez sous-estimé dans le sport, car il y a un mélange entre l’Europe et le football mexicain », a-t-il déclaré.

Il a également souligné qu’actuellement, les embauches de clubs ne sont plus les athlètes qui approchent de la fin de leur carrièremais ils sont parier sur les jeunes, ce qui est bénéfique pour votre objectif de devenir ligue leader mondial dans les cinq ou six prochaines années.

Cependant, sur ce dernier point, il a admis que la ligue aux États-Unis “il n’a pas l’histoire que d’autres pays ontmais ils ont une organisation et puissance économique pour recruter des joueurs importants », a-t-il conclu.

Le panorama Chivas pour le prochain tournoi

Pour l’équipe de Jalisco, le tournoi suivant a fière allure en raison des éléments exceptionnels qu’elle a embauchés pour renforcez vos lignes. Jusqu’à présent, le Troupeau sacré c’est l’équipe qui a déboursé le plus d’argent avec 48 millions USD investi dans sept footballeurs, ce qui contraste avec le fait que l’institution a connu une crise financière Ces derniers temps.

Un autre point pertinent sur le marché des transferts est que Chivas a également investi dans le les joueurs de football les plus chers pour le tournoi qui va commencer. Pour quelques joueurs (Uriel Antuna et Víctor Guzmán), les Tapatios ont passé 24 millions USD, 12 pour chacun. Bien que le coût soit élevé, cela résulte plein d’espoir pour votre passe-temps, qui cherche à revoir son équipe aux premières places du championnat Fermeture 2020.