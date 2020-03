Matthew Slater exprime sa gratitude à Brady et fait l’éloge du jeune Jarrett Stidham | Réseaux sociaux sportifs

Le vétéran large receveur Matthew Slater des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a montré lundi son optimisme quant à la nouvelle ère que l’équipe a commencée après le départ du légendaire quart-arrière Tom Brady et en ayant le jeune Jarrett Stidham comme remplaçant possible.

Slater, qui est maintenant devenu le joueur le plus ancien avec l’équipe, 13 saisons, et occupe le poste de capitaine, a déclaré aux journalistes lors de la conférence téléphonique que les valeurs et les fondations des Patriots sont au-dessus de tout joueur.