Mauricio Moreira joue ses cartes pour s’imposer sur le circuit de Guadiana | Sports pratiques

L’Uruguayen Mauricio Moreira vainqueur a été proclamé en Don Benito (Estrémadure) de Circuit de Guadiana, qui est également le premier test de la Coupe d’Espagne Elite / U23.

Le coureur de Vigo Rías Baixas Il a su garder les forces jusqu’à la dernière des quatre ascensions jusqu’au sommet de Magacela, ce qui a été une fois de plus décisif pour l’issue de la course, selon le Fédération royale espagnole de cyclisme (RFEC). Les Espagnoles Alex Martin, de Kometa – Xstra, et Jordi López, de Lizarte, ils ont complété le podium d’essai, ce qui fait de Martin le premier leader de la Coupe U-23.

Quant au classement par équipes, Rías Baixas a également été couronné meilleur au niveau choral dans cette première épreuve du circuit national, qui aura son prochain rendez-vous le 8 mars à Alcantarilla (Murcie), dans le XXIX Trophée Guerrita – Mémorial Juan Romero et Diego Sánchez.

L’ascension de Magacela, clé

La course d’Estrémadure a donné quatre tours à un circuit de 42.8 km, avec l’ascension au sommet de Magacela, d’un peu plus d’un km, comme point décisif. Dans la première montée, un groupe de quatre coureurs a réussi à mettre la terre entre les deux: Mario Aparicio (Gomur – Cantabria Infinita), Miguel Juan (Netllar Telecom-Ale), Aitor Bugarín (Supermarchés Froiz) et Fabián Castillo (Colnago CM). Le quatuor est resté ensemble pendant plusieurs kilomètres, atteignant un revenu de plus de quatre minutes par rapport au peloton.

Cependant, il reste encore beaucoup à faire. Dans la troisième étape à travers Magacela, Aparicio Il est devenu physiquement fort et est resté seul. Ses trois compagnons ont été absorbés par le peloton, qu’Arturo Grávalos (Kometa) et Víctor Ocampo (Colnago) n’étaient pas identifiés pour faire la liaison entre le chef de course et les autres.

L’équipe a augmenté le rythme dans le dernier tour et est restée à seulement une demi-minute d’Aparicio avant la dernière ascension vers Magacela, dans laquelle le leader, déjà déchaîné, n’a rien pu faire lorsque Moreira s’est lancé pour l’atteindre. L’Uruguayen s’est échappé et a pu affronter seul la finale de la course, déjà sur terrain plat.

Malgré les tentatives de Vicente Hernaiz et Martín (Kometa), López (Lizarte) et Antonio Gómez (Manuel Fundación) pour l’atteindre, Moreira a franchi la ligne d’arrivée seul avec plus d’une minute de marge, de sorte que ses poursuivants n’étaient partis jouant le podium de sprint, dans lequel Martin a gagné, suivi de Lopez.

Premiers leaders aussi en junior

La Coupe d’Espagne Junior Cofidis a également donné le coup d’envoi du circuit de Guadiana, avec une course à deux tours. Juan Ayuso, de Bathco, a clairement prévalu lors d’une journée marquée par le vent et la pluie, ce qui a durci la course. Avec cette victoire, Ayuso est placé leader et se confirme comme une référence de sa catégorie en Espagne.

