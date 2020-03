Mauricio Ochmann adresse ses “pires” félicitations à Aislinn Derbez pour son anniversaire

L’acteur félicite Aislinn Derbez à travers ses réseaux sociaux “Uyyy, même mes félicitations m’ont fait mal”, raconte un internaute à Mauricio Ochmann Il y a quelques jours, le couple a fait part de leur séparation

Aujourd’hui, l’actrice Aislinn Derbez, fille d’Eugenio Derbez, a eu 33 ans, donc les félicitations ont été immédiates, mais il y en a eu une qui a particulièrement retenu l’attention: celle de son ex-mari, l’acteur Mauricio Ochmann, qui envoyé les «pires» félicitations »et les soupçons sont confirmés.

«Joyeux anniversaire à cette grande femme et à cette mère aimante. Que ce soit une année incroyable pleine de belles choses pures. Kai et moi célébrons et honorons votre vie. Joyeux anniversaire! », A écrit Mauricio Ochmann.

Dans le compte Instagram de l’émission télévisée “Drop the soup”, les internautes ont donné leur point de vue sur ces propos qu’ils ont dédiés à Aislinn Derbez.

Un internaute a écrit: “Uyyy, même mes félicitations m’ont fait mal”, recevant en réponse d’autres personnes: “J’ai pensé la même chose”, “J’ai aussi ressenti cette douleur !!! Mieux vaut même pas la féliciter ».

Il y a ceux qui se sont rangés du côté d’Aislinn Derbez: “Ensuite, vous voyez que celui qui a quitté l’amour est allé vers lui”, mais il y a aussi ceux qui étaient d’accord avec Mauricio Ochmann: “Bien sûr? Tant de colère, vous vous battez idiot. Leur série, ils ont tout mis en lumière. Elle n’était pas experte en douceur avec lui.

Le commentaire précédent a motivé un internaute à faire quelque chose plus tard: “Je vais devoir voir la série”, tandis qu’un autre utilisateur a confirmé l’observation: “La même chose que j’ai remarquée dans cette série qu’ils l’ont fait, elle s’est avérée un peu compliquée et il J’étais très patient. “

Les réactions aux félicitations de Mauricio Ochmman à la fille d’Eugenio Derbez n’arrêtaient pas: “Mmm, un message qui montre du respect, mais pas d’AMOUR”, auquel une autre personne a répondu: “S’ils sont séparés, que vouliez-vous, un ‘ Je t’aime’?”.

“Quelle simplicité pour la femme qui a juré d’aimer”, “Comme lui il y en a beaucoup qui promettent de ne pas obéir”, “Tous les hommes ne sont pas mauvais, tout comme toutes les femmes ne sont pas bonnes”, “On dirait les félicitations d’un bon ami Rien de plus »,« Je ne crois plus à l’amour, félicitations plus sèches », ont exprimé certains utilisateurs.

Quelqu’un d’autre a donné son point de vue après avoir regardé la série «En voyage avec les Derbez», dans laquelle les membres de la famille Derbez, dont Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann et leur petite fille, Kai, montrent comment leurs vacances Maroc:

«Eh bien, tu pouvais le voir venir. Elle le traitait très laid et était impoli avec lui tout le temps. Il était évident dans la série qu’il était super patient et aimant avec elle, mais elle était impolie et distante. »

Il y avait aussi ceux qui étaient du côté de l’acteur: “Mau est trop chevaleresque, plutôt, d’autres ne félicitent même pas sa femme.”

Un admirateur de l’acteur était plus énergique avec son point de vue: “Il n’y a plus d’amour de couple là-bas, ils en ont marre d’être le nano, le garde du corps, etc. des Derbezes.”