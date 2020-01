Mavericks a battu Kings avec un autre triple-double de Doncic

SACRAMENTO, Californie, États-Unis (AP) – Luka Doncic a réussi 25 points, 15 rebonds et un record personnel de 17 passes décisives pour signer son 12e triple-double, le chiffre le plus élevé de la ligue, et les Mavericks de Dallas ont subi une attaque tardive pour vaincre mercredi 127- 123 aux rois de Sacramento.

Seth Curry a marqué 21 points après avoir quitté le banc et Dallas a réalisé sa troisième victoire consécutive malgré l’absence de Kristaps Porzingis, qui a raté son neuvième match consécutif. Dwight Powell a récolté 17 points et neuf rebonds, tandis que Tim Hardaway Jr. a marqué 18.

De’Aaron Fox a récolté 27 points et 12 passes pour Sacramento. Harrison Barnes et Buddy Hield en ont ajouté 25 chacun.

À peine arrivés d’une victoire de 27 points sur Golden State, les Mavericks ont marqué 71 points en première mi-temps et ont donné aux Kings leur troisième défaite de suite.

Les Kings ont perdu 16 au début du dernier quart, mais ont eu du mal à mettre 126-123 après un triple Barnes. Curry, qui, peu de temps auparavant, avait échoué l’un des deux lancers de livres, a échoué à nouveau l’un des deux. Fox a ensuite raté un triple lors du dernier match du match.