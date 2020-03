Mayeli Alonso, ex-épouse de Lupillo Rivera, dit la vérité

Mayeli Alonso avoue au programme “Wake up America” ​​Lupillo Rivera “giflé avec un gant blanc” Les utilisateurs disent qu’elle est “une femme autonome”

L’ex-femme de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, a accordé une interview au programme “Wake Up America”, où elle a déclaré qu’il n’y avait aucune relation entre elle et la chanteuse: “Nous ne parlons pas, même par SMS.”

Dans la vidéo, qui peut être vue sur le compte Instagram officiel du programme et qui compte jusqu’à présent plus de 150 000 reproductions, l’ex-femme de Lupillo Rivera a déclaré qu’il était difficile de surmonter un divorce comme le sien, et plus parce que c’était quelque chose public, et estime que c’est quelque chose qui prend des années à surmonter.

“On parle de beaucoup de choses, mais plus que tout en moi, c’est mon désir de vivre, mon désir d’aller de l’avant, vous ne pouvez pas permettre les choses, et plus encore lorsque vous avez des enfants, déprimez ou tombez”, a déclaré Mayeli Alonso.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été déprimé par sa séparation avec Lupillo Rivera, Mayeli Alonso a avoué «qu’il voulait mourir»: «À un moment de ma vie, je me suis dit que tout finit ici, ma vie, ma carrière, ma famille, tout est ça ira parce que c’était un complot très fort contre moi. »

Après sa séparation, Mayeli Alonso dit qu’il a vécu des moments «très laids», mais ses enfants lui ont donné une force impressionnante: «Lorsque vous vivez une douleur si forte, comme une séparation, vos enfants perçoivent votre tristesse et votre douleur, et un je me sentais agité et triste ».

L’ex-femme de Lupillo Rivera a poursuivi: “En fait, je me suis séparé au moment où je devais le faire, je crois que le temps de Dieu est parfait et cela ne m’a jamais traversé l’esprit”.

Mayeli Alonso a mentionné qu’il n’a actuellement aucune relation avec Lupillo Rivera: “Depuis le jour où je suis parti, et nous avons décidé de divorcer, nous n’avons plus jamais parlé et nous n’avons jamais appelé.”

La femme d’affaires a déclaré que ses enfants ne l’avaient pas divorcé, “ils sont aussi les siens”, alors, en tant que mère, elle lui donne ses droits parce qu’elle sait le grand besoin de leurs enfants d’avoir leur père.

“En aucun cas je n’ai eu de contact avec lui”, a encore avoué Mayeli Alonso, qui dit que maintenant ses enfants les voient bien, calmes, et que la moitié de la semaine ils sont avec elle et ce qui reste avec Lupillo Rivera.

Immédiatement, les réactions de ses partisans arrivèrent bientôt:

“C’est une femme autonome, Mayeli, vous êtes une femme guerrière, après votre séparation avec Lupillo, vous avez suivi et combattu en tant qu’entrepreneur, mon respect pour les femmes combattantes qui savent travailler et ne dépendent pas d’un homme pour aller de l’avant”

D’un autre côté, quelqu’un d’autre a dit: “Cette fille est très claire dans ses arguments, simple et claire … une bonne sélection d’entrevue”, alors qu’un utilisateur se posait la question suivante: “Pourquoi Lupillo apparaît-elle toujours dans ses entretiens si elle Supposons qu’ils l’invitent à parler d’elle et de ses réalisations? »

De bons commentaires pour Mayeli Alonso n’arrêtaient pas de venir: «Une femme autonomisée. Félicitations Mayeli, un grand être humain, j’aime qu’il parle ouvertement “,” Bon pour toi, belle, tu es une femme très travailleuse et une combattante pour tes rêves “,” Sans mots, tu es un menton … en tant que femme et une mère lucide et claire sans émousser et direct, je vous félicite ».