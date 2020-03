Mayeli Alonso, ex-épouse de Lupillo Rivera, révèle des brimades parce qu’elle est grosse

Mayeli Alonso a souffert lors de sa participation à “Rica, célèbre, Latina” L’ex-femme de Lupillo Rivera a cherché des méthodes pour perdre du poids L’interview dépasse maintenant 22 mille reproductions

L’ex-femme de la chanteuse Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, a partagé dans une interview qu’elle avait souffert d’intimidation en raison de son poids lors de sa participation à l’émission de téléréalité “Rica, célèbre, Latina” par ses collègues.

En outre, il avoue avoir cherché des méthodes pour perdre du poids en raison des attaques qu’il a subies, qu’il a commentées dans une interview qui est disponible sur le compte Instagram de l’émission de télévision Ventaneando et qui dépasse déjà 22 mille reproductions à ce jour.

«Je suis venue à la télé-réalité à cette époque avec un état d’esprit différent, j’allais enseigner mon maquillage, essayer de parler aux filles de beauté et il s’est avéré qu’elles me harcelaient parce que je n’étais pas mannequin, je n’étais pas actrice, je n’étais pas chanteuse, et pour eux, j’étais une grosse femme ».

L’ex-femme de Lupillo Rivera se souvient qu’elle a commencé à voir la haine qu’elle représentait pour les personnes très maigres et a commencé à la «jeter» sur les réseaux, ce qui rend l’intimidation qui a été vécue au «Rica, célèbre, Latina» très grande.

«C’est quand j’ai dit que j’allais prendre une décision et que je vais montrer aux gens que c’est possible, et plus que tout parce que cela m’a affecté parce que j’étais en surpoids. Je me regardais dans le miroir et me disais que si j’avais besoin de perdre du poids. C’est donc lorsque j’ai commencé à essayer différents produits que j’ai commencé à chercher des laboratoires pour trouver quelque chose qui me conviendrait », a expliqué Mayeli Alonso.

En outre, l’ex-femme de Lupillo Rivera, dont il s’est séparé l’année dernière, a partagé que bien qu’il n’ait plus les produits avec lesquels il a perdu du poids, il a sorti quelques “révolutionnaires”, avec qui, s’ils en avaient eu pendant sa participation à la émission de télé-réalité, il aurait perdu du poids au milieu de la période qu’il a faite.

Actuellement, sa fille Lupita a sa propre ligne de maquillage, que Mayeli Alonso a «retirée» pour son jeune de 15 ans, à part le fait que de nouveaux projets arrivent pour la jeune femme: «Elle aime beaucoup de choses, elle aime jouer, fait est sur le point de commencer des cours de théâtre à Los Angeles. “

Les réactions n’ont pas tardé à venir à propos des brimades dont a souffert l’ex-femme de Lupillo Rivera:

“Le pire n’est pas la violence des hommes contre les femmes, mais des femmes contre les femmes, peut-être qu’ils ne les tuent pas, mais émotionnellement ils les déchirent”, “Dans ce programme, ils se sont tous jetés dans l’intimidation, ce programme était de dénigrer les femmes” .

Un utilisateur a fait une observation à Mayeli Alonso: «Mais elle a également eu une liposuccion, elle l’a dit elle-même, et cela a évidemment été maintenu avec ses produits. Elle était celle que j’aimais le plus dans l’émission. »

Une adepte était plus effusive et se souvenait de Jenni Rivera: “Wow, quelle gifle, femme, elle me rappelle les ovaires de Jenni”, tandis qu’une autre s’exprimait de la manière suivante: “Cette FEMME REPRÉSENTE nous femmes à exceller et nous améliorer dans la vie. Bénédictions @mayelialonsooficial ».