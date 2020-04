Mayweather reviendra sur le ring … mais dans des combats virtuels

9 avril (.) – Floyd Mayweather est resté invaincu au cours de sa remarquable carrière et espère maintenant maintenir cette domination dans les combats simulés en acceptant d’utiliser son image numérique contre d’autres grandes figures de la boxe.

L’aventure entre Mayweather, la plateforme de streaming fuboTV et la société de divertissement virtuel FaceBank nous permettra de vivre des combats qui n’ont jamais eu lieu dans la réalité.

“Ces simulations en temps réel donneront des résultats … basés sur un modèle informatisé qui établira des relations incrémentielles entre les performances réelles, la vitesse de frappe, la vitesse de réaction, la stratégie et l’endurance”, indique le communiqué. des parties impliquées dans le projet.

“Ces matchs virtuels sans précédent seront exclusifs à la plateforme de streaming TV en direct fuboTV et à des partenaires payants qui seront annoncés en temps voulu.”

FaceBank travaillera avec Mayweather pour rechercher et analyser les représentations photographiques, filmées et mathématiques de son visage et de son corps afin de développer une “image numérique” complète du combattant.

La société espère annoncer des accords similaires avec d’autres grands de la boxe dans les prochaines semaines.

Mayweather, qui avait un dossier de 50-0 au cours de sa carrière, a pris sa retraite en août 2017 lorsqu’il a battu le KO irlandais Conor McGregor, spécialiste des arts martiaux mixtes, au dixième round.

(Rapport de Frank Pingue à Toronto. Édité en espagnol par Javier Leira)