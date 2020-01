Mbappé en tête de liste des valeurs de transfert estimées avec 265 millions d’euros: étude

7 janv. (.) – Les équipes intéressées par la signature de Kylian Mbappé doivent être déterminées à dépenser beaucoup d’argent pour le Français, car une étude estime que le joueur de 21 ans coûterait les 265 millions d’euros stupéfiants ( 296,14 millions de dollars).

Neymar détient le record du plus grand transfert de l’histoire lorsque le Paris St Germain a payé à Barcelone 222 millions d’euros pour son record en 2017, bien plus que les 180 millions d’euros que le champion de France a déboursé à Monaco pour rester avec Mbappé pendant un an plus tard

Selon un algorithme développé par l’Observatoire de football du CIES basé en Suisse, la valeur de Mbappé est montée en flèche alors que celle du Brésilien Neymar, 27 ans, est désormais estimée à environ 100 millions d’euros.

L’attaquant anglais Raheem Sterling peut valoir son pesant d’or pour Manchester City, puisque l’étude a prédit qu’il éclipserait également Neymar en étant évalué à 223 millions d’euros.

L’attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah était troisième avec une valeur estimée à 175 millions d’euros, tandis que Lionel Messi (125 millions d’euros) et Cristiano Ronaldo (80,3 millions d’euros) étaient plus bas dans la liste.

L’étude prend en compte les performances d’un joueur au niveau des clubs et des équipes, l’âge, le poste, la ligue dans laquelle il joue et la puissance économique du club qui le libère lors de l’estimation des valeurs de transfert des joueurs dans les cinq Ligues majeures en Europe.

Onze des 20 meilleurs joueurs d’une valeur estimée à au moins 100 millions d’euros font partie des clubs de Premier League, a indiqué l’étude, dans laquelle l’attaquant de Tottenham Hotspur et le capitaine anglais Harry Kane se classaient sixième. lieu d’une valeur de 150 millions.

Liverpool compte trois des joueurs les plus chers en termes de positions, avec la passe du gardien Alisson au prix de 87 millions d’euros, celle du centre de Virgil van Dijk à 93 millions d’euros et du latéral Trent Alexander-Arnold à 110 millions d’euros.

(1 dollar = 0,8949 euros)

