Méconnaissable sur ses dernières photos: l’impressionnante transformation physique d’Adele

Adele a montré sa silhouette mince tout en profitant des plages paradisiaques d’Anguilla, dans les Caraïbes, la semaine dernière. La chanteuse “Someone Like You” est partie en vacances avec l’ancien One Direction Harry Styles et le comédien et présentateur britannique James Corden

La pop star, 31 ans, portait une mini-robe noire et une écharpe rouge autour du cou, et avait l’air très bon enfant. La gagnante de 15 Grammy Awards a attiré l’attention sur son changement physique choquant, et beaucoup de ses fans à travers le monde ont montré leur souci de la voir “trop mince ».

D’autres veulent plutôt savoir quel est leur «secret» pour leur grande transformation.

Adele semble visiblement heureuse sur les photos, qui ont été prises seulement neuf mois après avoir annoncé sa séparation de son ex Simon Koneckiet près de quatre mois après avoir officiellement demandé le divorce. Les deux sont le père d’un garçon nommé Angelo, âgé de trois ans.

Au cours du week-end, on a appris que Styles avait laissé un généreux pourboire de 2 020 USD sur un compte de 472,50 USD au restaurant Caribbean Fish Market samedi soir.

Après que les fans ont appris les vacances d’Adele et de Styles, certains ont commencé à spéculer sur une éventuelle romance entre eux ou une collaboration musicale.

Plusieurs sources ont récemment déclaré à People qu’Adele préparait un nouvel album. “Il se prépare définitivement mentalement et physiquement pour promouvoir la nouvelle musique. Cela semble arriver cette année »dit un peuple proche de l’artiste.

Adele a montré son incroyable perte de poids lors de la fête d’anniversaire de Drake en octobre, quelques semaines seulement après sa demande. Sur son compte Instagram, il a partagé plusieurs images de cette nuit.

Selon le tabloïd britannique The Sun, Adele a complètement changé son style de vie sous les ordres du gourou du fitness Joe Wicks, également connu sous le nom de The Body Coach, et du célèbre entraîneur Dalton Wong, qui a travaillé avec des personnalités telles que Jennifer Lawrence. “Il a travaillé en secret avec ces entraîneurs personnels. Ce n’est pas le type qui s’exerce devant les autres, il suit donc les régimes et les plans à la maison, en utilisant ses vidéos et ses tutoriels. ”

Wicks est célèbre pour ses séances d’entraînement à intervalles de haute intensité. Le plan appelé L’entraîneur du corps C’est l’un des comptes d’exercices les plus suivis sur Instagram et possède sa propre gamme de livres de cuisine et de plans d’exercices en ligne.

Des sources proches d’Adele ont déclaré à People en octobre qu’il était “incroyablement dévoué” à sa nouvelle routine d’exercices, qui comprend des séances privées de Pilates. Selon le support susmentionné, il a déjà perdu environ 30 kilos.

Selon certaines informations, la chanteuse a également eu l’aide de Camila Goodis, une instructrice de Pilates, qui lui a été présentée par la femme de Robbie Williams, Adya Field.

Goodis l’a aidée à atteindre sa silhouette enviable. Mais l’entraîneur de fitness âgé de 36 ans a déclaré au Sun qu’Adele déteste l’exercice et pense que sa récente transformation corporelle a été réduite à “90% de régime”.Je ne pense pas qu’il ait beaucoup aimé l’exercice, mais il a changé son style de vie et je pense que 90% étaient au régime ».

L’entraîneur travaille également avec plusieurs célébrités à Los Angeles et est également consultant en vie.

En 2015, Adele a révélé qu’elle était passée à un mode de vie plus sain pour garder sa voix en bon état. En parlant de la perte de poids qui a accompagné sa revue de régime, il a déclaré au magazine Daily Life que sa nouvelle silhouette était le résultat d’un régime “ennuyeux” et de séances de gymnastique.