Méfiez-vous des COVID-19 à base d’anticorps “Passeports d’immunité”

COVID-19 a rendu les passeports conventionnels inutiles dans un avenir prévisible. Mais de nombreux pays étudient l’idée d’un nouveau type de «passeport d’immunité» pour permettre aux personnes atteintes d’anticorps contre le virus COVID-19 d’échapper aux blocages. La prémisse séduisante est que ces personnes sont immunisées et pourraient donc être autorisées à travailler et à voyager, une étape vers le retour à une société pré-pandémique. Cette approche apparemment scientifique est en fait une idée colossalement malsaine et peut-être dangereuse.

Si, comme annoncé, un test d’anticorps déterminera le sort de notre économie de 21 billions de dollars et nous protégera également d’un virus respiratoire mortel, alors nous devrions exiger un test de haute qualité. Pourtant, des dizaines de tests avec une précision inconnue ont inondé le marché américain, grâce à une décision de la Food and Drug Administration qui a assoupli les restrictions afin d’augmenter l’accès aux tests. Il n’est pas clair quand, ou si, nous saurons à quel point ces tests d’anticorps fonctionnent, bien que la FDA ait annoncé à la mi-avril que des chercheurs des National Institutes of Health commenceraient à évaluer la qualité de ces tests.

Il existe cependant des tests précis. Le premier des quatre tests d’anticorps qui a été approuvé en urgence par la FDA, un fabriqué par Cellex, présente une sensibilité de 94% (la proportion de personnes atteintes de la maladie qui seront testées positives) et une spécificité de 96% (la proportion des personnes sans maladie qui seront testées négativement). Ces chiffres peuvent sembler impressionnants, mais, comme l’a déjà dit l’ancien secrétaire à la Défense, Robert McNamara, dans le brouillard de la guerre, «croire et voir sont souvent mauvais.»

La sensibilité et la spécificité ne sont pas ce qui importe si le dépistage doit guider le dégel des économies mondiales. Au lieu de cela, la question de 64 billions de dollars devrait être: Quelle est la valeur prédictive d’un test positif? Autrement dit, si une personne a un test d’anticorps positif, quelle est la probabilité que l’individu ait vraiment eu COVID-19? La réponse, et donc l’efficacité d’un système de passeport COVID-19, dépend fortement de la prévalence de la maladie dans la population.

Plus de 860 000 Américains ont reçu un diagnostic de COVID-19, soit environ 0,25% de la population. Le vrai total est certainement plus élevé, peut-être autour de 1 à 2%, car la plupart des infections sont asymptomatiques (50% en Islande) ou non détectées (86% en Chine). L’échantillonnage aléatoire de la population a indiqué différents nombres de prévalence dans différentes régions, dont 0,5% dans le comté de San Miguel, Colorado, 0,8% en Islande[OO1] , 1,8% en Corée du Sud et 2,8% dans le comté de Santa Clara, en Californie.

Que se passerait-il si nous utilisions le test Cellex approuvé par la FDA pour délivrer des passeports COVID-19 dans une société hypothétique de 10 000 personnes où la prévalence est de 1%? Si les 100 personnes qui avaient le COVID-19 avaient également des anticorps, un passeport serait délivré correctement à 94 (94% sur 100) d’entre elles qui se sont révélées positives. Sur les 9 900 non infectés, 9 504 (96% de 9 900) seraient correctement testés négatifs. Cependant, les 396 restants (4 pour cent de 9 900) seraient faussement positifs et obtiendraient des passeports de manière incorrecte. Ainsi, 396 des 490 (94 plus 396) passeports délivrés (quatre sur cinq) seraient illégitimes!

Même si la prévalence était de 2%, deux passeports sur trois seraient délivrés à des personnes qui n’avaient pas d’anticorps. Ce problème faussement positif est ce qui perturbe le dépistage de la population de masse lorsque la prévalence est faible. Et s’il y avait un test presque parfait avec une sensibilité et une spécificité de 99%? Semble génial, n’est-ce pas? Si ce test était utilisé dans un pays avec une prévalence de 1%, alors la valeur prédictive d’un test positif ne serait que de 50% – un tirage au sort! Si la prévalence atteignait finalement 70%, comme l’avait prédit la chancelière allemande Angela Merkel, 49 personnes sur 50 munies d’un passeport auraient vraiment des anticorps. Mais à ce stade, le contrôle des passeports devient sans objet, car la plupart des gens ont eu la maladie.

Au-delà des mauvaises mathématiques, toute la prémisse du passeport COVID-19 confond la présence d’anticorps avec une protection durable contre les infections. Cependant, pour plusieurs maladies infectieuses, par exemple le VIH / SIDA, le corps produit des anticorps qui ne protègent pas contre le virus. Les anticorps contre le coronavirus du SRAS n’ont duré que deux ans et ont parfois aggravé la maladie. On ignore également si les tests détectent les anticorps dirigés contre les souches mutantes émergentes du virus COVID-19. Étonnamment, au moins l’un des kits approuvés par la FDA détecte faussement les anticorps dirigés contre les multiples coronavirus non-COVID-19 circulants qui infectent les humains – un autre défaut qui gonfle massivement le faux problème positif. Et comme une autruche enfouie sa tête dans le sable, certains des kits approuvés par la FDA et des dizaines de kits non approuvés mais commercialisés n’ont même pas déterminé s’ils souffrent eux aussi de cette énorme inexactitude.

De plus, les tests détectent les anticorps IgG et IgM dans le sang mais pas les anticorps IgA, qui sont plus importants dans l’immunité muqueuse, c’est-à-dire la protection du nez, de la gorge et de la muqueuse pulmonaire à travers laquelle le virus COVID-19 envahit. Ce n’est pas anodin, car l’amélioration de l’immunité muqueuse est la raison pour laquelle le vaccin contre la polio Sabin empêche la transmission du poliovirus, contrairement au vaccin Salk. Étant donné que les tests disponibles ne détectent pas les IgA, un détenteur de passeport COVID-19 peut toujours être un porteur respiratoire. En effet, une récente étude en Chine a montré que plus de 10 pour cent des individus IgG-positifs étaient toujours porteurs du virus COVID-19.

C’est une folie de fonder la liberté de mouvement sur de tels essais faillibles. Les détenteurs de passeports et la société auraient un faux sentiment de sécurité tandis que les non-détenteurs de passeports verraient leurs libertés civiles et leurs possibilités de travail indûment raccourcies. Une politique de passeport mettrait également des vies en danger en compromettant une bonne hygiène et un comportement sain; ceux qui veulent désespérément retourner au travail ou se réintégrer dans la société risqueraient d’être exposés au virus pour tenter de développer des anticorps.

Nous voulons tous désespérément revenir à la normale. Mais tout comme il n’y a pas de retour au 10 septembre 2001, nous ne pouvons pas simplement souhaiter COVID-19 comme un mauvais rêve. Les tests COVID-19 peuvent nous aider à prendre des décisions médicales et sociétales mieux informées, mais uniquement si nous effectuons les tests d’une manière sensée. Tester ceux qui sont malades ou à haut risque d’exposition à une infection active peut nous aider à contenir, traiter et comprendre le médicament derrière COVID-19. Les tests de population aléatoires couplés à la recherche des contacts peuvent aider à fournir des estimations épidémiologiques de la propagation virale. Les tests d’anticorps dans l’état actuel des connaissances scientifiques ne le font tout simplement pas. Nous ne pouvons pas assimiler un test positif aux anticorps avec une véritable immunité. Le faire est médicalement répréhensible et ouvre également une foule de questions relatives aux libertés civiles. La discrimination au travail, la discrimination liée aux voyages et d’autres types de faux immunoprivilèges sont de réels risques pour l’harmonie sociale.

COVID-19 a déchiré le tissu de la société comme rien d’autre dans la mémoire moderne. Les peuples et les institutions tentent frénétiquement de le réparer. Malheureusement, une frénésie bien intentionnée peut entraîner une mauvaise prise de décision avec des conséquences potentiellement désastreuses. Redirigeons nos efforts vers ce qui fonctionne. Nous devons obtenir des masques, des EPI, des ventilateurs et une distance physique robuste, des tests d’infection active et un suivi des contacts pour les vagues COVID-19 suivantes. Nous devons tester rapidement tous les 6000 médicaments et plus approuvés pour l’usage humain pour voir lesquels pourraient être réutilisés pour COVID-19.

Ce dont nous n’avons pas besoin, c’est d’une politique de passeport à courte vue qui serait une folle course et même qui favoriserait la propagation virale. La science, la médecine et les politiques publiques avancent à une vitesse fulgurante. Mais ne conduisons pas aveuglément.