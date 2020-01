Megxit: 8 questions en attente de réponses derrière la brutale lutte pour le pouvoir dans la Couronne britannique et les millions en jeu

Cependant, le plan des ducs d’être économiquement indépendant n’est pas si, ce qui commence à générer de la colère parmi les contribuables britanniques car ils devront continuer à soutenir le mariage et leur fils bien qu’une grande partie de l’année, ils ne seront pas dans le pays ni ne travailleront en son nom. En plus de cela, avec leurs impôts, ils ont déjà payé un mariage de 3 millions de dollars en 2018, la rénovation de la maison où ils vivent il y a seulement quelques mois et le placard de Meghan de personnages incalculables depuis que l’ancienne actrice américaine aime les dessins des maisons de mode la plus exclusive.

Harry et Meghan ne veulent pas renoncer à leurs titres ou statuts royaux et insistent pour qu’ils restent avec Frogmore Cottage, la maison située à Windsor qui a été rénovée pour eux par presque 3 millions USD provenant des coffres publics. En outre, ils continueront de recevoir un chiffre volumineux de Carlos de Inglaterrra. De plus, dans le cadre des plans des ducs de Sussex, il est envisagé que le L’État britannique continue de couvrir ses coûts de sécurité élevés. En conclusion: ils ne veulent pas avoir de réelles responsabilités, mais ils ne perdent pas non plus leurs privilèges.

L’annonce a laissé de nombreuses questions sans réponse sur la façon dont ils seront financièrement indépendants s’ils continuent à recevoir de l’argent des gens, qui paieront finalement pour leur sécurité et comment, exactement, “collaboreront-ils” avec Isabel II s’ils veulent passer leur vie à voyager entre le Royaume-Uni et l’Amérique. Nord Il y a aussi des questions sur la façon dont le petit Archie affectera la décision de ses parents.

Cependant, le souverain a précisé qu’il n’y avait toujours rien dit et qu’ils devraient attendre jusqu’à ce qu’elle décide quel nouveau rôle ils joueront en dehors de la couronne et quel sera le coût. Dans un environnement très tendu, toutes les parties négocient … Harry pourra-t-il démissionner sans cesser d’être prince ou recevra-t-il une leçon d’endoctrinement de sa famille?

Avec qui ont-ils discuté de leur départ et qu’entendent-ils par «rôle progressiste»?

Au cours des derniers mois, Le couple royal n’a pas caché son mécontentement face à l’intense surveillance publique avec laquelle il a dû vivre en tant que famille royale. Il y a seulement 19 mois, ils se sont mariés lors d’une cérémonie télévisée dans le majestueux château de Windsor, regardés par des millions de personnes à leur domicile. Et il y avait de la joie avec la naissance de son premier-né Archie en mai de l’année dernière. Mais ce qui a suivi était conflits de vie privée, une distance entre Harry et William, et le début d’une action en justice et une attaque de presse qui a éclipsé une tournée royale officielle. C’est lors de leur voyage en Afrique du Sud en octobre dernier qu’ils ont parlé aux caméras de télévision de leurs difficultés à être sous les yeux du public. “Il ne suffit pas de survivre“Meghan a dit presque au bord des larmes.

Dans leur déclaration surprise de mercredi dernier, le couple a également déclaré avoir obtenu l’approbation du souverain et d’autres membres de la famille royale, affirmant que des heures plus tard avaient été rejetées, car Le palais de Buckingham n’a reçu aucun avertissement concernant ses plans. Même le prince William n’aurait pas été consulté. Lui et son père, premiers dans la lignée de la succession au trône du roi d’Angleterre, n’ont appris la décision Sussex que 10 minutes avant sa publication. On savait qu’Harry aurait contesté les ordres de sa grand-mère de ne pas rendre les nouvelles publiques jusqu’à ce que toutes les parties soient d’accord. Il n’a pas donné suite à la demande de la femme qui occupe le trône il y a 68 ans, et leur a envoyé un message fort: “Nous comprenons votre désir de commencer un autre chemin, mais ils ont besoin de temps pour être résolus.”

Harry et Meghan sont récemment revenus de six semaines au Canada, où ils ont fait une pause dans leurs fonctions royales et où ils ont passé du temps avec la mère de Meghan, Doria Ragland, qui, selon beaucoup, pourrait avoir influencé leur décision finale.

Dans leur communiqué publié sur Instagram avec la photo de leur engagement, ils parlent également d’un «Nouveau rôle progressif au sein de l’institution». Nombreux sont ceux qui ont indiqué que cette phrase était façon secrète de demander à la monarchie de se moderniser.

Que signifie exactement être «financièrement indépendant» pour Harry et Meghan, et indépendant de qui?

Sur le nouveau site officiel du duc et de la duchesse, Sussexroyal.com, ils rapportent que le couple ne recevra plus 5% des fonds souverains – Sovereign Grant – de 82 millions de livres sterling que les contribuables donnent à la reine chaque année pour la sécurité , le personnel et l’entretien de leurs palais et résidences. Les plus critiques ont évalué cette idée comme “Illusion” car à garder leurs titres et privilèges Ils continueront de recevoir une grande quantité d’argent public pour le reste de leur vie. De l’argent de l’État est également utilisé pour payer les voyages officiels de Harry et Meghan. Sur leur page, ils disent qu’ils continueront “fièrement” à faire des visites officielles à l’étranger pour soutenir la reine, ce qui signifie qu’ils continueront probablement à réclamer cette somme. Au cours du dernier exercice, ils ont reçu 130 000 £ (169 000 USD) pour leurs frais de voyage, dont 80 000 £ (104 000 USD) uniquement pour leur voyage en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans les îles du Pacifique, comme les Tonga et les Fidji fin 2018.

Et s’ils passent une grande partie de l’année à traverser l’Atlantique pour effectuer des tâches et soutenir des associations caritatives au Royaume-Uni, ces coûts augmenteront probablement à mesure qu’ils paieront des vols en première classe pour eux et leur équipement personnel, y compris le secrétaire privé et la nounou d’Archie.

Le couple a également évité de parler s’ils renonceraient aux gigantesques paiements annuels du père de Harry, qui vit avec la fortune de la Couronne. Pour être 100% économiquement libres, ils devraient refuser de recevoir le salaire réel total. Le prince Charles donne à ses deux enfants 4,9 millions de livres sterling (environ 6 millions USD) du duché de Cornwall. Et quand il deviendra roi, le prince William héritera du duché, ce qui signifie qu’il aura le dernier mot pour couper, réduire ou même augmenter le revenu royal de son frère Harry. Le couple exige également la sécurité de la police métropolitaine, ce qui aura également un impact sur la poche des contribuables.

Meghan et Harry devront conclure des accords commerciaux lucratifs pour maintenir le style de vie luxueux auquel ils sont habitués, en particulier parce que Meghan n’a aucun revenu et que le seul salaire d’Harry est d’environ 35000 £ de l’armée. Le duc aurait une fortune évaluée à 30 millions de livres sterling (près de 4 millions de dollars) après avoir hérité de sa mère, la princesse Diana, et d’une fiducie de sa grand-mère. Pendant ce temps, la valeur nette de Meghan est proche de 4 millions de livres sterling (5 millions USD) et provient en grande partie de son travail d’actrice dans le drame télévisé Costumes

Qui les a encouragés à prendre la décision de démissionner comme membres de la royauté?

Ce n’est pas clair dans la partie de la déclaration officielle à laquelle ils se réfèrent lorsqu’ils mentionnent «les encouragements qu’ils ont reçus ces dernières années». À cette époque, l’opinion publique s’est lentement retournée contre le duc et la duchesse lorsqu’ils ont lancé des attaques contre le Dans la presse, ils ont été appelés «hypocrites» pour l’utilisation d’avions privés pour leurs vacances de luxe malgré des conférences sur le changement climatique et l’intimité stricte avec leur fils Archie et son baptême. En octobre de l’année dernière, dans un documentaire sur la chaîne ITV, Meghan a admis que ce n’était pas facile pour elle en raison de l’intérêt intense des médias, tandis que son mari a confirmé une fissure entre lui et William en disant qu’ils étaient en “Différents chemins”.

À son tour, la duchesse a intenté une action en justice contre le tabloïd Daily Mail pour avoir publié l’une de ses lettres privées à son père. Et le duc a également intenté une action en justice contre les propriétaires de The Sun, en relation avec une prétendue écoute illégale de leurs téléphones. «J’ai perdu ma mère et maintenant je vois ma femme victime des mêmes forces puissantes“, A déclaré Harry dans une déclaration sévère contre les médias.

Le duc et la duchesse ont quitté Kensington Palace, où vivent le duc et la duchesse de Cambridge, en 2018 pour construire leur maison familiale à Windsor. Et puis ils se sont séparés de la charité qu’ils partageaient avec eux pour établir leurs propres projets caritatifs. Par conséquent, il est peu probable que William a quelque chose à voir avec sa décision, et comme indiqué, le reste de la famille royale, y compris la reine, n’a également pas été informé. Selon la norme du soirHarry a contesté les instructions claires du souverain de ne pas faire l’annonce après avoir demandé une rencontre avec elle à Sandringham.

Comment vont-ils partager leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord?

Le mariage a annoncé qu’il équilibrerait son temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord. Le duc et la duchesse ont déclaré qu’ils continueraient à utiliser Frogmore Cottage – où le couple a déménagé il y a seulement neuf mois – comme résidence officielle afin que «leur famille ait toujours un endroit où se loger au Royaume-Uni». Mais cela nécessitera la permission de la reine. Simultanément, ils devront établir une base en Amérique du Nord, aux États-Unis ou au Canada, où la famille de trois personnes a récemment bénéficié d’une pause de six semaines dans ses fonctions royales. Mais après avoir annoncé qu’ils ne recevraient pas la subvention souveraine, ils pourraient être contraints de payer le loyer pour maintenir leur résidence à Windsor, qui demeure la propriété de Sa Majesté.

Quelle sera votre résidence secondaire est encore inconnue. Ils pourraient décider de s’installer en Californie, et à Los Angeles en particulier, où vit la mère de Meghan, Doria Ragland. Toronto est également une autre option. Meghan y a vécu pendant six ans pendant le tournage Costumes et c’est la ville où ils ont joui d’une séduction secrète cinq mois avant que leur relation ne soit révélée au monde en octobre 2016.

Comment la décision de Harry et Meghan de se retirer de la vie publique affectera-t-elle Archie?

La vie du fils des ducs de Sussex sera très différente de ce qu’il allait être au début, et il a joué un rôle fondamental dans le changement que ses parents viennent de choisir. Il ne recevra pas la même éducation que les autres enfants royaux comme ses cousins ​​George, Charlotte et Louis. L’éducation d’Archie ne sera pas aussi stricte que la leur et il n’aura pas à apprendre certaines règles de protocole que les enfants de Cambridge Dukes doivent connaître. Que Harry et Meghan se retirent de la vie publique permettra à Archie de vivre une enfance plus calme.

En annonçant qu’ils souhaitent que l’enfant de huit mois soit élevé avec un «appréciation de la vraie tradition »Où et comment l’enfant sera éduqué sont quelques-unes des questions qui se posent. Avec le couple qui prévoit de voyager constamment, Archie pouvait aller à l’école en Angleterre, aux États-Unis, au Canada ou dans les trois pays. Mais on pense également qu’il peut suivre des cours à domicile. Une option viable si vous allez avoir une vie transatlantique. Quant à sa place dans la couronne, la décision de ses parents n’influence pas et restera septième dans la lignée de succession au trône britannique. À moins que les ducs n’abandonnent tout si le monarque ne répond pas à leurs souhaits.

Auront-ils toujours une sécurité et cela coûtera-t-il aux contribuables?

Le duc et la duchesse auront une sécurité à vie. Scotland Yard fournit un minimum de six gardes du corps armés et il est estimé que cela coûterait environ 600 000 £ par an aux caisses publiques (environ 784 000 USD) en salaires et jusqu’à 400 000 £ (522 000 USD) en vols, hébergement et dépenses lors de leurs déplacements dans le monde Faisant référence à la sécurité de la police métropolitaine ordonnée par le ministère de l’Intérieur, ils ont rapporté: “Le duc et la duchesse de Sussex sont classés parmi les personnes protégées au niveau international qui exigent ce niveau de sécurité.” Cependant, les membres de la royauté qui ne sont pas de haut rang n’ont généralement pas d’agents de protection réels à temps plein.

Les princesses Béatrice et Eugénie ont fait face à de sévères critiques dans le passé pour l’utilisation des fonds des contribuables pour la protection de la police. Le duc d’York paie désormais lui-même sa sécurité. Le coût non divulgué de la protection de la famille royale dans son ensemble est estimé à plus de 100 millions de livres sterling par an.

Si Harry et Meghan font beaucoup de voyages intercontinentaux, cela rendra également la tâche de renseignement plus complexe. Les agents doivent explorer à l’avance de nouvelles voies pour identifier les menaces potentielles.

«Tous les voyages effectués par les ducs de Sussex dans leur temps privé ont toujours été et continueront d’être payés avec de l’argent privé et non par les contribuables britanniques. Avec leur transition vers l’adhésion à la famille royale avec l’indépendance financière, cela continuera. Si tel est le cas, dans la mesure du possible et sauf indication contraire pour des raisons de sécurité, leurs dispositions logistiques sont prises en charge par des transporteurs aériens commerciaux, des trains locaux et des véhicules à faible consommation de carburant, que ce soit pour des voyages officiels personnels », ont rapporté les ducs, qui, il y a des mois, ont été fortement critiqués pour avoir utilisé des jets privés lors de leurs luxueuses vacances européennes à Nice et à Ibiza.

Vont-ils continuer à diriger tous les organismes de bienfaisance répertoriés à votre nom?

Le couple insiste sur le fait qu’ils continueront à honorer leurs parrainages. Ils ont plus d’une douzaine d’organisations dont ils sont sponsors, du Queen’s Commonwealth Trust à la Rugby Football Union et Rhino Conservation au Botswana. On ne sait pas ce que l’avenir réserve à ses relations avec d’autres organismes de bienfaisance après qu’ils ont révélé des plans pour un nouvelle charité propre. Des questions restent sans réponse sur le temps qu’il leur restera à consacrer à d’autres organismes de bienfaisance une fois qu’ils lanceront le leur cette année. Le prince Harry est le patron de plusieurs branches des forces armées, dont la RAF Honington et les Royal Marines. On ne sait pas non plus où sera le siège de la nouvelle association caritative.

Que décidera la reine Elizabeth II?

Des experts royaux ont critiqué la décision du duc et de la duchesse de Sussex de démissionner en tant que membres de haut rang. Harry aurait ignoré les ordres clairs du souverain à ce sujet, après qu’elle lui ait ordonné de ne pas annoncer ses plans futurs pour le moment. Il ne faut pas oublier que l’institution a été durement touchée par le scandale du duc d’York pour son amitié avec le pédophile Jeffrey Epstein et la santé délicate des ducs d’Édimbourg, mari de la reine, 98.

D’un autre côté, l’utilisation du terme “Collaborer” enflammé encore plus de frictions à l’intérieur de la maison royale. Il semblerait que le plus jeune fils de Lady Di ait oublié que sa grand-mère a un contrôle absolu et que ses ordres devraient être suivis. Mais penser que c’était un acte de naïveté de la part du prince reviendrait à le sous-estimer et, peut-être, ce qui semblait être une impudence n’était qu’un mouvement froidement orchestré pour obtenir plus efficacement ses demandes. Dans peu de temps, les gagnants et les perdants seront connus dans cette lutte de pouvoir impensable et brutale qui est loin d’être formelle et solennelle.