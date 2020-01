Même soirée, même robe: le premier rôle de fashionista à Punta del Este

Hier, vendredi 3 janvier, des célébrités se sont amusées à la fête Esteña que le magazine Caras en Uruguay organise chaque année avec des célébrités qui passent l’été ou qui passent.

Cependant, les plus attendues de ces soirées sont les looks des célèbres. Cette fois, il y avait un match de fashionista entre les actrices Gabriela Sari et Mariana Genesio Peña qui portait un motif à paillettes par Sisters Solnicki en couleur argent.

En dialogue avec InfobaeMelina Solnicki a déclaré que le design était futuriste. «Depuis l’année dernière, nous sommes venus avec des robes métalliques. C’est une robe avec fermeture qui est placée au milieu, c’est une robe, longue moulante, à très gros sequins et très futuriste représentant la mode du futur ».

Beaucoup ont choisi d’aller à la fête du célèbre magazine vêtu de blanc avec une touche métallique dans l’accessoire, mais, l’actrice de Little Victoria, Genesio Peña et Gabriela Sari sont arrivées à la fête habillées de manière égale. Les deux l’ont combiné avec des sandales argentées avec des sangles et sans pochette ou accessoires.

La femme de Rulo a choisi de changer la robe futuriste et de ne pas être avec la même pièce que son collègue. Il revient un peu plus tard avec une robe drapée irrégulière, métallisée à manches ¾ et un large décolleté en V qui diffère de la mini-robe de paillettes que quelques minutes avant il avait posée devant les caméras.

Le métallique est l’une des tendances qui ne manquent pas à l’été de Punta del Este. Et on les voit depuis les maillots de bain, habillés des femmes pour les sorties nocturnes et des infaillibles comme ce sont les accessoires. Donc, Floppy Tesouro, pour la fête, a également opté pour les paillettes en miroir et une mini robe taillée en couleur bronze également par Sisters Solnicki avec des plates-formes côtelées noires et une enveloppe Fendi.