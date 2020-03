Même un hypernoyau étrange confirme une symétrie fondamentale de la nature

Une version exotique d’un noyau atomique remplit une double fonction. Une étude de l’hypertriton confirme simultanément une symétrie de base de la nature et révèle potentiellement de nouvelles perspectives sur ce qui se cache à l’intérieur des étoiles à neutrons ultradenses.

L’hypertriton est un jumeau de l’antihypertriton – la version antimatière du noyau. Les deux hypernoyaux ont la même masse, selon les chercheurs du rapport de collaboration STAR du 9 mars dans Nature Physics.

Un hypernoyau est un noyau atomique dans lequel un proton ou un neutron a été échangé avec une particule appelée hyperon. Comme les protons et les neutrons, les hyperons sont chacun constitués de trois particules plus petites appelées quarks. Alors que les protons et les neutrons contiennent des variétés communes appelées quarks ascendants et quarks descendants, les hyperons sont plus inhabituels. Ils contiennent au moins un quark d’un type appelé quark étrange.

Les masses correspondantes d’hypertritons et d’antihypertritons réaffirment la base solide d’un pilier de la physique connue sous le nom de symétrie charge-temps-parité, ou CPT. Pour visualiser une telle symétrie, imaginez prendre l’univers et échanger toutes les particules avec leurs opposés d’antimatière, le retourner dans un miroir et faire reculer le temps. Si vous pouviez faire cela, l’univers se comporterait de manière identique à sa version non inversée, croient les physiciens. Si la symétrie CPT était découverte pour ne pas tenir, les physiciens devraient reconsidérer leurs théories de l’univers.

Jusqu’à présent, les scientifiques n’ont trouvé aucun indice de violation de la symétrie CPT (SN: 2/19/20), mais ils ne l’ont jamais testé auparavant dans des noyaux qui contiennent d’étranges quarks, ils ne pouvaient donc pas être sûrs qu’il s’y tenait. «Il est concevable qu’une violation de cette symétrie se soit cachée dans ce petit coin de l’univers et qu’elle n’aurait jamais été découverte jusqu’à présent», explique le physicien Declan Keane de la Kent State University dans l’Ohio. Mais les masses égales d’hypertritons et d’antihypertritons – trouvées dans des expériences au collisionneur d’ions lourds relativistes, RHIC, au Brookhaven National Laboratory à Upton, N.Y. – signifient que la symétrie CPT a été maintenue.

Lors de collisions de noyaux d’or au RHIC, Keane et ses collègues ont identifié les hypernoyaux en recherchant les particules produites lorsque les hypernoyaux se sont décomposés à l’intérieur du détecteur STAR de 1 200 tonnes métriques. En plus de confirmer que la symétrie CPT prévalait, les chercheurs ont déterminé la quantité d’énergie nécessaire pour libérer l’hyperon de l’hypernoyau: environ 0,4 million d’électrons volts. Des mesures antérieures – qui datent maintenant de plusieurs décennies – suggéraient que la quantité, appelée énergie de liaison, était considérablement plus faible, les mesures étant principalement dispersées en dessous de 0,2 million d’électrons volts. (À titre de comparaison, l’énergie de liaison d’un noyau composé d’un proton et d’un neutron est d’environ 2,2 millions d’électrons volts.)

Le nouveau nombre pourrait altérer la compréhension des scientifiques des étoiles à neutrons, des restes d’étoiles explosées qui entassent une masse plus grande que celle du soleil en une boule à peu près aussi large que la longueur de Manhattan. Le cœur des étoiles à neutrons est si dense qu’il est impossible de recréer cette matière dans des expériences de laboratoire, explique Morgane Fortin du Centre astronomique Nicolaus Copernicus de l’Académie polonaise des sciences de Varsovie. Donc, “il y a un gros point d’interrogation sur ce qui est au centre même des étoiles à neutrons.”

Certains scientifiques pensent que les noyaux des étoiles à neutrons pourraient contenir des hyperons (SN: 12/1/17). Mais la présence d’hyperons ramollirait la matière à l’intérieur des étoiles à neutrons. Les étoiles à neutrons plus molles s’effondreraient plus facilement dans les trous noirs, de sorte que les étoiles à neutrons ne pourraient pas devenir aussi massives. Cette caractéristique rend la présence potentielle des hyperons difficile à concilier avec les plus grandes étoiles à neutrons vues dans le cosmos – qui vont jusqu’à environ deux masses solaires.

Mais l’énergie de liaison nouvellement mesurée et plus grande de l’hyperon aide à garder vivante l’idée d’un centre rempli d’hyperons pour les étoiles à neutrons. Le résultat suggère que les interactions des hyperons avec les neutrons et les protons sont plus fortes qu’on ne le pensait auparavant. Cette interaction améliorée signifie que les étoiles à neutrons avec des hyperons sont plus rigides et pourraient atteindre des masses plus élevées, dit Fortin. Les étoiles à neutrons peuvent donc avoir des coeurs étranges.