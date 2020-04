Merkel reprend le travail après avoir terminé la quarantaine

Le chancelier allemand,Angela Merkel, Il a repris son travail au bureau après avoir terminé deux semaines d’isolement volontaire après être entré en contact avec un médecin atteint de coronavirus, comme l’a rapporté vendredi le porte-parole du gouvernement allemand Steffen Seibert.

Le retour du chancelier a lieu un jour où lele total des décès dans le pays s’élève à 1 017décès, tandis que le nombre total de cas confirmés s’élève à 79 696 et place l’Allemagne au cinquième rang mondial en nombre de cas, derrière les États-Unis, l’Italie, l’Espagne et la Chine, ce dernier pays dans lequel la pandémie.

La Bavière reste l’État le plus touché, avec 20 237 cas, 1 741 cas de plus, et avec un total de 307 décès, suivie de la Rhénanie du Nord-Westphalie, avec 16 606 infections, 1 179 de plus en 24 heures et 178 décès. À la troisième place se trouve le Bade-Wurtemberg, qui a ajouté 1 397 autres infections et représente désormais 16 059 cas et 285 décès.

Maintenant“la chancelière travaille déjà dans son bureau avec toutes les mesures de protection appropriées”, selon Seibert, après la mise en quarantaine du président le 22 mars. Il a décidé de rester chez lui, malgré avoir réussi le test du coronavirus jusqu’à trois fois.

Merkel revient ainsi à Berlin, la capitale allemande, où le nombre total d’infections dépasse également un autre seuil, celui de 3 000 cas, avec 3 202 infections (232 de plus que jeudi), et 20 décès à ce jour. À l’heure actuelle, des décès ont déjà été enregistrés dans les 16 États fédéraux qui composent l’Allemagne.

Pendant ce temps, le Robert Koch Institute (RKI), l’agence gouvernementale allemande chargée de surveiller les maladies infectieuses, a recommandé ces dernières heures au gouvernement allemand d’augmenter encore le nombre de tests de coronavirus pour contrôler avec succès l’épidémie. Le pays a la capacité de réaliser jusqu’à500 000 tests par semaineMais vous devriez augmenter ce chiffre à plus d’un million par semaine, soit 200 000 tests par jour.

“L’efficacité doit encore être augmentée”, Le directeur de l’institut, Lothar Wieler, qui a également demandé à la population allemande de persévérer dans le respect des règles de quarantaine, a prévenu. “Nous sommes au début de cette épidémie et nous ne pouvons pas laisser les règles diminuer”, a-t-il ajouté dans des déclarations recueillies par “Der Spiegel”.

