Message de Boris Johnson avant le Brexit: “Ce n’est pas une fin, c’est un début pour le Royaume-Uni”

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré vendredi à peine une heure avant le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE).Le Brexit “n’est pas une fin mais seulement un début pour le Royaume-Uni”.

Dans un discours relayé via son compte Facebook, Johnson a fait un parallèle entre la situation au Royaume-Uni et une pièce de théâtre, où «le rideau se lève et commence un nouvel acte de cela, notre grande œuvre nationale».

Donc, cela a montré comprendre avec ceux qui ont un “sentiment d’anxiété et de perte” ce soir, mais il a souligné que son devoir, ainsi que celui du gouvernement britannique, est celui de “Unir le pays et le faire avancer”.

“Il s’agit en partie d’utiliser ces nouveaux pouvoirs, cette souveraineté reconquise, concrétiser les changements demandés par le peuple lors du vote », a déclaré avant d’évoquer “le contrôle des migrations, la création de ports francs, la libération de l’industrie de la pêche, la possibilité de conclure des accords commerciaux ou, tout simplement, le respect des lois au profit des Britanniques”.

“Je pense que c’est démocratique et juste”, dit-il. Johnson a déploré que l’Union européenne, malgré sa “force” et ses “qualités admirables”, ait évolué au cours du passé 50 ans dans une direction qui “ne correspond plus” au Royaume-Uni.

Avec l’entrée en vigueur du Brexit, le L’Union européenne consacrera le mois de février à préparer sa stratégie de négociation et à fixer les lignes rouges des capitales dans un mandat dont le projet prévoit de présenter Bruxelles le jour 3 et que les États membres présenteront jusqu’à l’adoption de la version finale le jour 25.

Ce sera alors que tout sera prêt pour entamer des négociations formelles avec Londres, On pouvait s’y attendre au 1er mars si le calendrier prévu est respecté, dans le cadre d’une dizaine de tableaux sectoriels qui se réuniront toutes les trois semaines environ.

La période de transition convenue entre les parties laisse une marge à la fin de l’année pour sceller le nouvel accord pour l’avenir, une échéance qui de l’UE a averti qu’ils ne voient pas possible, mais avant laquelle Londres refuse de demander une prolongation qui permet d’élargir la marge commerciale.

Les Britanniques ont Juin pour décider s’ils veulent prolonger le délai de négociation ou la fin définitive de la transition en décembre, qu’il y ait ou non un futur accord d’ici là.

Bien que le Brexit soit consommé ce matin, les conséquences dans la pratique ne seront notées que le 31 décembre car, bien que le Royaume-Uni cessera d’avoir voix au chapitre et votera dans les décisions de l’UE ce samedi, restera soumis à des règles communes et à la Cour de justice de l’UE jusqu’à l’expiration de la période de transition.

Avec des informations d’EuropaPress