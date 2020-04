Messes en ligne et prière à domicile: Pâques atypique aux Philippines en quarantaine | Couverture

Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, les Philippines ont suspendu leurs massives processions de Pâques et leurs fidèles catholiques célèbrent le début de cette fête ce dimanche en priant à la maison et en se connectant à la messe en ligne pour remplir la quarantaine de la pandémie de COVID-19.

Avec plus de 90 millions de fidèles, les Philippines sont le pays qui compte le plus de catholiques en Asie – plus de 80% de sa population – et le troisième au monde, derrière seulement le Brésil et le Mexique.