Messi réaffirme son leadership | Réseaux sociaux sportifs

L’Argentin Lionel Messi, décisif dans le triomphe de Barcelone contre Grenade 1-0, a réaffirmé ce dimanche son leadership dans le tableau des buteurs de LaLiga Santander, avec un peu plus, le quatorzième, pour rouvrir la distance sur Karim Benzema à deux. (Real Madrid).

Bien qu’il ait réduit sa production lors des quatre derniers événements, avec un seul objectif, ce dimanche, il en a ajouté un de plus lors de la réunion qui a clôturé la 20e manche du championnat, dans laquelle aucun de ses plus proches poursuivants n’a battu le but adverse.